2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить известнейший в мире оперный театр и прикоснуться к легендам мира искусства

Наталья
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Наталья – ваш гид
Цитадель мировой оперы и один из главных брендов Милана — культовый театр Ла Скала откроет вам свои тайны и истории.

Вы увидите сцену, выступать на которой мечтает каждый оперный артист, увидите оригиналы партитур Пуччини и услышите истории грандиозных успехов и провалов Верди и Беллини, Дягилева и Барышникова, Марии Каллас и Айседоры Дункан.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 25 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
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Тайны и интриги театра Ла Скала
Тайны и интриги театра Ла Скала

Что вас ожидает

Цитадель итальянской оперы — снаружи и изнутри
Оказавшись за, казалось бы, невзрачным фасадом Ла Скала, вы восхититесь роскошью и безупречным вкусом интерьеров главного оперного театра мира. Мы поговорим об архитектуре и внутренней отделке здания, рассмотрим знаменитый холл театра и блистательный зал в форме подковы, из каждой точки которого прекрасно видно сцену, заглянем в одну из лож и раскроем секрет безупречной акустики. А затем посетим музей Ла Скала, где вы увидите личные вещи музыкантов и композиторов, завещанные театру, портреты и великолепные сценические костюмы оперных див, библиотеку театрального фонда, старинные музыкальные инструменты и оригиналы партитур Пуччини и Тосканини.

Калейдоскоп историй Ла Скала
Вам откроется история театра, который за один вечер может прославить исполнителя — но достаточно одной фальшивой ноты, чтобы быть безжалостно освистанным. В декорациях мрамора и позолоты перед вами оживут сюжеты Ла Скала: трагедия красавца Беллини, суровый нрав Верди, загадка Паганини, неудачи Русского балета Дягилева. Вы узнаете, почему здешняя публика возмутила Франца Листа, не приняла Моцарта и Бетховена, восхищалась Нуриевым и рукоплескала Барышникову. Поймете, за что призрак Марии Каллас мстит театру, и распутаете клубок интриг и загадок Ла Скала, проходя по следам Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Анны Павловой, Шаляпина и Нижинского.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в Ла Скала — от 6 до 9 евро с человека (в зависимости от количества и возраста участников).

Тайны и интриги театра Ла Скала
Тайны и интриги театра Ла Скала
Тайны и интриги театра Ла Скала
Тайны и интриги театра Ла Скала
Тайны и интриги театра Ла Скала
Тайны и интриги театра Ла Скала
Тайны и интриги театра Ла Скала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я лицензированный гид по Милану и провинции. Мои главные увлечения — история и искусство. Гид — не только моя профессия, но и любимое дело. По моему мнению, главное в экскурсии — эрудиция, грамотная, хорошо поставленная речь и, конечно, логика .
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Экскурсия отличная-интересная и познавательная. И , конечно, красивая. Спасибо огромное Наталье за профессионализм. Знающий и интерсный экскурсовод.
11 декабря 2019
Экскурсия очень интересная. Вместе с гидом Натальей окунулись в атмосферу Ла-Скала. Увидели репетицию школы театра Ла-Скала. Наталья живет театром. Чувствовалось, что гид хорошо разбирается в теме . Если не можете или не хотите идти на спектакль, рекомендую экскурсию.

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