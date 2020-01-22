2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Цитадель итальянской оперы — снаружи и изнутри

Оказавшись за, казалось бы, невзрачным фасадом Ла Скала, вы восхититесь роскошью и безупречным вкусом интерьеров главного оперного театра мира. Мы поговорим об архитектуре и внутренней отделке здания, рассмотрим знаменитый холл театра и блистательный зал в форме подковы, из каждой точки которого прекрасно видно сцену, заглянем в одну из лож и раскроем секрет безупречной акустики. А затем посетим музей Ла Скала, где вы увидите личные вещи музыкантов и композиторов, завещанные театру, портреты и великолепные сценические костюмы оперных див, библиотеку театрального фонда, старинные музыкальные инструменты и оригиналы партитур Пуччини и Тосканини.

Калейдоскоп историй Ла Скала

Вам откроется история театра, который за один вечер может прославить исполнителя — но достаточно одной фальшивой ноты, чтобы быть безжалостно освистанным. В декорациях мрамора и позолоты перед вами оживут сюжеты Ла Скала: трагедия красавца Беллини, суровый нрав Верди, загадка Паганини, неудачи Русского балета Дягилева. Вы узнаете, почему здешняя публика возмутила Франца Листа, не приняла Моцарта и Бетховена, восхищалась Нуриевым и рукоплескала Барышникову. Поймете, за что призрак Марии Каллас мстит театру, и распутаете клубок интриг и загадок Ла Скала, проходя по следам Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Анны Павловой, Шаляпина и Нижинского.