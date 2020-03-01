Ricardo проводит ещё 1 экскурсию

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Приручить легендарный спортивный автомобиль!

Ricardo
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Ricardo – ваш гид
540 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 4 секунды, традиционный красный цвет — вам предстоит проехать 10 км на Ferrari по автобану.

Вы послушаете рёв двигателя, узнаете об устройстве суперкара, поймете, как им управлять и ощутите прилив адреналина! Тест-драйв проводится профессиональным инструктором, который будет вторым пилотом.
€120
102 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 0 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 1 человека
Можно с детьми
Встреча на Viale Fulvio Testi в Милане
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Тест-драйв Ferrari в Милане
Тест-драйв Ferrari в Милане

Что вас ожидает

Безопасный тест-драйв с инструктором
С чего начинаются встречи с путешественниками, мечтающими прокатиться на Ferrari? С фотосессий у машины и внутри! Сделав идеальные кадры, вы сядете за руль, а я рядом: мы поговорим об устройстве автомобиля, о технике управления и безопасности. А дальше — рёв двигателя, скорость и другие машины, расступающиеся перед красной легендой.

10 км на фоне Швейцарских Альп
Вы проедете по итальянскому автобану, самому скоростному шоссе Италии, на котором завод Alfa Romeo тестирует прототипы будущих автомобилей. Никаких преград, лишь гладкое полотно дороги, убегающее к горному кряжу, идеальные пейзажи на 360° и сотрясающая барабанные перепонки песня автомобиля!

Организационные детали

Как проходит тест-драйв

  • Продолжительность тест-драйва вместе с инструктажем и фото — 30 минут
  • Тест-драйв проводится на английском или итальянском языке. Все организационные вопросы можно обсудить на русском в переписке с представителем организатора.

Условия проведения тест-драйва

  • Если вы хотите проехать за рулем сами, у вас с собой обязательно должны быть водительские права и паспорт
  • Проведение тест-драйва возможно только в хорошую погоду. В случае отмены вам предложат перенос на другой день или возврат предоплаты.
  • Дети могут принять участие как пассажиры. По соображениям безопасности в этом случае за рулем может быть только организатор.
  • Если у путешественника нет водительских прав, но он хочет прокатиться на Ferrari (например, это подарок для ваших близких), это возможно — за рулем будет организатор

Дополнительные расходы
Во время тест-драйва ваш опыт вождения мы можем снять на видео с 2-ой камерой в высоком разрешении (доп. оплата на месте 25 €). В конце вы получите ссылку, откуда сможете скачать видео, поделиться им с друзьями постом в Facebook, Instagram и т. д. :)

Тест-драйв Ferrari в Милане
Тест-драйв Ferrari в Милане
Тест-драйв Ferrari в Милане
Тест-драйв Ferrari в Милане
Тест-драйв Ferrari в Милане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Viale Fulvio Testi в Милане.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ricardo
Ricardo
Ciao! Меня зовут Рикардо. Я инженер по профессии и по своей работе более 15 лет путешествовал по всему миру. Последние 8 лет живу в Милане и хочу поделиться с вами своей страстью к Ferrari. Я буду очень рад предоставить вам возможность прокатиться на моем суперкаре по знаменитому автобану в Милане! Я не говорю по-русски, но вам ответит и поможет моя помощница Наталья.
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Ricardo проводит ещё 1 экскурсию

Тест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версияТест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версияТест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версия
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1 час
5 отзывов
Приручить легендарный спортивный автомобиль!
540 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 4 секунды, традиционный красный цвет — вам предстоит проехать 15 км на Ferrari по автобану, в том числе по туннелю. Вы послушаете рёв двигателя, узнаете об устройстве суперкара, поймете, как им управлять и ощутите прилив адреналина! Тест-драйв проводится профессиональным инструктором, который будет вторым пилотом.

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