Ricardo проводит ещё 1 экскурсию

Безопасный тест-драйв с инструктором
С чего начинаются встречи с путешественниками, мечтающими прокатиться на Ferrari? С фотосессий у машины и внутри! Сделав идеальные кадры, вы сядете за руль, а я рядом: мы поговорим об устройстве автомобиля, о технике управления и безопасности. А дальше — рёв двигателя, скорость и другие машины, расступающиеся перед красной легендой.
10 км на фоне Швейцарских Альп
Вы проедете по итальянскому автобану, самому скоростному шоссе Италии, на котором завод Alfa Romeo тестирует прототипы будущих автомобилей. Никаких преград, лишь гладкое полотно дороги, убегающее к горному кряжу, идеальные пейзажи на 360° и сотрясающая барабанные перепонки песня автомобиля!
Как проходит тест-драйв
Условия проведения тест-драйва
Дополнительные расходы
Во время тест-драйва ваш опыт вождения мы можем снять на видео с 2-ой камерой в высоком разрешении (доп. оплата на месте 25 €). В конце вы получите ссылку, откуда сможете скачать видео, поделиться им с друзьями постом в Facebook, Instagram и т. д. :)