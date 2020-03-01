Ricardo проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Безопасный тест-драйв с инструктором

С чего начинаются встречи с путешественниками, мечтающими прокатиться на Ferrari? С фотосессий у машины и внутри! Сделав идеальные кадры, вы сядете за руль, а я рядом: мы поговорим об устройстве автомобиля, о технике управления и безопасности. А дальше — рёв двигателя, скорость и другие машины, расступающиеся перед красной легендой.

10 км на фоне Швейцарских Альп

Вы проедете по итальянскому автобану, самому скоростному шоссе Италии, на котором завод Alfa Romeo тестирует прототипы будущих автомобилей. Никаких преград, лишь гладкое полотно дороги, убегающее к горному кряжу, идеальные пейзажи на 360° и сотрясающая барабанные перепонки песня автомобиля!