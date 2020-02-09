5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Приручить легендарный спортивный автомобиль!

Ricardo
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Ricardo – ваш гид
540 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 4 секунды, традиционный красный цвет — вам предстоит проехать 15 км на Ferrari по автобану, в том числе по туннелю.

Вы послушаете рёв двигателя, узнаете об устройстве суперкара, поймете, как им управлять и ощутите прилив адреналина! Тест-драйв проводится профессиональным инструктором, который будет вторым пилотом.
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 0 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 1 человека
Можно с детьми
Встреча на Viale Fulvio Testi в Милане
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Тест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версия
Тест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версия

Что вас ожидает

Безопасный тест-драйв с инструктором
С чего начинаются встречи с путешественниками, мечтающими прокатиться на Ferrari? С фотосессий у машины и внутри! Сделав идеальные кадры, вы сядете за руль, а я рядом: мы поговорим об устройстве автомобиля, о технике управления и безопасности. А дальше — рёв двигателя, скорость и другие машины, расступающиеся перед красной легендой.

15 км на фоне Швейцарских Альп
Вы проедете по итальянскому автобану, самому скоростному шоссе Италии, на котором завод Alfa Romeo тестирует прототипы будущих автомобилей. А также пронесетесь по знаменитому 5-километровому туннелю Айртона Сенны, где особенно хорошо слышно «музыку» Ferrari.

Организационные детали

Как проходит тест-драйв

  • Продолжительность тест-драйва вместе с инструктажем и фото — 30 минут
  • Тест-драйв проводится на английском или итальянском языке. Все организационные вопросы можно обсудить на русском в переписке с представителем организатора.

Условия проведения тест-драйва

  • Если вы хотите проехать за рулем сами, у вас с собой обязательно должны быть водительские права и паспорт
  • Проведение тест-драйва возможно только в хорошую погоду. В случае отмены вам предложат перенос на другой день или возврат предоплаты.
  • Дети могут принять участие как пассажиры. По соображениям безопасности в этом случае за рулем может быть только организатор.
  • Если у путешественника нет водительских прав, но он хочет прокатиться на Ferrari (например, это подарок для ваших близких), это возможно — за рулем будет организатор

Дополнительные расходы
Во время тест-драйва ваш опыт вождения мы можем снять на видео с 2-ой камерой в высоком разрешении (доп. оплата на месте 25 €). В конце вы получите ссылку, откуда сможете скачать видео, поделиться им с друзьями постом в Facebook, Instagram и т. д. :)

Тест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версия
Тест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версия
Тест-драйв Ferrari в Милане: расширенная версия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Viale Fulvio Testi в Милане.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ricardo
Ricardo
Ciao! Меня зовут Рикардо. Я инженер по профессии и по своей работе более 15 лет путешествовал по всему миру. Последние 8 лет живу в Милане и хочу поделиться с вами своей страстью к Ferrari. Я буду очень рад предоставить вам возможность прокатиться на моем суперкаре по знаменитому автобану в Милане! Я не говорю по-русски, но вам ответит и поможет моя помощница Наталья.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Сюрприз мужу очень понравился! И я наделала кучу классных фоток 😀спасибо Рикардо за прекрасную организацию!
8 февраля 2020
Отличный тест-драйв! Проходит по автобану, другие машины освобождают мгновенно дорогу, как только видят красную Феррари!
Рикардо очень коммуникабельный и веселый!
Советую любителям адреналина и спортивных автомобилей!
5 февраля 2020
По автобану в Милане на Феррари это круто! Рёв двигателя в тоннеле незабываемый! Несмотря на мой слабый английский, все было понятно и поездка прошла супер! Спасибо Рикардо за эмоции и крутые фотографии на память 😀
24 января 2020
Подарила своему парню на ДР - его счастью не было предела! Супер эмоции, отличная организация, легкое общение! Рикардо с отличным чувством юмора!
23 января 2020
Отличный тест драйв! Море положительных эмоций, Рикардо ты крут. :)

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Приручить легендарный спортивный автомобиль!
540 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 4 секунды, традиционный красный цвет — вам предстоит проехать 10 км на Ferrari по автобану. Вы послушаете рёв двигателя, узнаете об устройстве суперкара, поймете, как им управлять и ощутите прилив адреналина! Тест-драйв проводится профессиональным инструктором, который будет вторым пилотом.

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