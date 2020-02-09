5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Безопасный тест-драйв с инструктором
С чего начинаются встречи с путешественниками, мечтающими прокатиться на Ferrari? С фотосессий у машины и внутри! Сделав идеальные кадры, вы сядете за руль, а я рядом: мы поговорим об устройстве автомобиля, о технике управления и безопасности. А дальше — рёв двигателя, скорость и другие машины, расступающиеся перед красной легендой.
15 км на фоне Швейцарских Альп
Вы проедете по итальянскому автобану, самому скоростному шоссе Италии, на котором завод Alfa Romeo тестирует прототипы будущих автомобилей. А также пронесетесь по знаменитому 5-километровому туннелю Айртона Сенны, где особенно хорошо слышно «музыку» Ferrari.
Как проходит тест-драйв
Условия проведения тест-драйва
Дополнительные расходы
Во время тест-драйва ваш опыт вождения мы можем снять на видео с 2-ой камерой в высоком разрешении (доп. оплата на месте 25 €). В конце вы получите ссылку, откуда сможете скачать видео, поделиться им с друзьями постом в Facebook, Instagram и т. д. :)