Еще несколько необычных экскурсий в Милане

Трансфер в одну строну.
Авто Economy: VW Golf, Ford Focus, Opel Astra, Audi A3, BMW 3 и т. п.
Экономичный вариант для компании до 4 человек.
4 пассажира, 3 багажных места
В пути = 45 минут
Начало и место завершения
🚩 аэропорт/отель
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kiwi-Taxi
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