Еще несколько необычных экскурсий в Милане

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Трансфер Милан Мальпенса Аэропорт -> Милан или наоборот

Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Милана
Трансфер Милан Мальпенса Аэропорт -> Милан или наоборот
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €105 за экскурсию

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Трансфер Милан Мальпенса Аэропорт -> Милан или наоборот
Трансфер Милан Мальпенса Аэропорт -> Милан или наоборот
Трансфер в одну строну.
Авто Economy: VW Golf, Ford Focus, Opel Astra, Audi A3, BMW 3 и т. п.
Экономичный вариант для компании до 4 человек.
4 пассажира, 3 багажных места
В пути = 45 минут
Начало и место завершения
🚩 аэропорт/отель
Трансфер Милан Мальпенса Аэропорт -> Милан или наоборот

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
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