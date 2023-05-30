Прикоснуться к тайнам кавказской кухни в живописном месте на берегу реки
Приготовление блюд на огне, хорошая компания и вкусное застолье — именно это ждёт вас на моём мастер-классе.
Я поделюсь кулинарными традициями Краснодарского края и помогу вам сделать знаковые южные блюда, которые подаются в каждом доме и ресторане. Всё это — на свежем воздухе, в идиллическом уголке на берегу реки.
Я поделюсь кулинарными традициями Краснодарского края и помогу вам сделать знаковые южные блюда, которые подаются в каждом доме и ресторане. Всё это — на свежем воздухе, в идиллическом уголке на берегу реки.
Ближайшие даты:
30
мая
мая
2
июн
июн
6
июн
июн
9
июн
июн
13
июн
июн
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июн
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы организуем для вас трансфер из Адлера до базы отдыха на берегу реки. Время в пути в одну сторону составит всего 20-25 минут. У каждого участника мастер-класса будут персональное рабочее место, набор продуктов, посуда и приборы. Вы узнаете, в чём особенности южной кухни, как правильно выбирать и применять пряности. А также под чутким руководством приготовите три блюда и напиток:
- Аджапсандал на костре — ароматное блюдо из баклажанов, помидоров и сладкого перца
- Лепёшку Ека с сыром сулугуни и зеленью в глиняной кеце
- Напиток из горных трав и ягод
- Десерт с грецким орехом, инжиром и мёдом
После мастер-класса вы сможете продегустировать их за общим столом или забрать с собой в контейнерах.
Организационные детали
- Тайминг: 1 час дороги, 1,5 час мастер-класс, 30 минут свободного времени для фото и прогулок
- В стоимость всё включено: трансфер из Адлера и обратно, продукты и оборудование
- Дети 16+
- Гости в состоянии алкогольного опьянения не допускаются к участию в мастер-классе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Приреченская 2 / 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Адлере
Меня зовут Яна, я родом из Сибири. Получив образование по специальности товаровед-технолог, прошла стажировку в качестве повара в американском штате Нью-Джерси. Поработав в лучших заведениях родного города как менеджер, открыла собственный кейтеринг в Красноярске. А потом переехала в солнечный Сочи: погрузилась в местную культуру приготовления блюд и нюансы работы со специями и травами. Пришло время поделиться с гостями накопленными секретами на кулинарных мастер-классах!Задать вопрос
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