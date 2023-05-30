Адлер: кулинарный мастер-класс

Прикоснуться к тайнам кавказской кухни в живописном месте на берегу реки

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Приготовление блюд на огне, хорошая компания и вкусное застолье — именно это ждёт вас на моём мастер-классе.

Я поделюсь кулинарными традициями Краснодарского края и помогу вам сделать знаковые южные блюда, которые подаются в каждом доме и ресторане. Всё это — на свежем воздухе, в идиллическом уголке на берегу реки.
Адлер: кулинарный мастер-класс
Адлер: кулинарный мастер-класс
Адлер: кулинарный мастер-класс
Адлер: кулинарный мастер-класс
Адлер: кулинарный мастер-класс
Адлер: кулинарный мастер-класс
Ближайшие даты:
30
мая
2
июн
6
июн
9
июн
13
июн
16
июн
20
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы организуем для вас трансфер из Адлера до базы отдыха на берегу реки. Время в пути в одну сторону составит всего 20-25 минут. У каждого участника мастер-класса будут персональное рабочее место, набор продуктов, посуда и приборы. Вы узнаете, в чём особенности южной кухни, как правильно выбирать и применять пряности. А также под чутким руководством приготовите три блюда и напиток:

  • Аджапсандал на костре — ароматное блюдо из баклажанов, помидоров и сладкого перца
  • Лепёшку Ека с сыром сулугуни и зеленью в глиняной кеце
  • Напиток из горных трав и ягод
  • Десерт с грецким орехом, инжиром и мёдом

После мастер-класса вы сможете продегустировать их за общим столом или забрать с собой в контейнерах.

Организационные детали

  • Тайминг: 1 час дороги, 1,5 час мастер-класс, 30 минут свободного времени для фото и прогулок
  • В стоимость всё включено: трансфер из Адлера и обратно, продукты и оборудование
  • Дети 16+
  • Гости в состоянии алкогольного опьянения не допускаются к участию в мастер-классе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Приреченская 2 / 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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