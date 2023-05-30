Приготовление блюд на огне, хорошая компания и вкусное застолье — именно это ждёт вас на моём мастер-классе. Я поделюсь кулинарными традициями Краснодарского края и помогу вам сделать знаковые южные блюда, которые подаются в каждом доме и ресторане. Всё это — на свежем воздухе, в идиллическом уголке на берегу реки.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы организуем для вас трансфер из Адлера до базы отдыха на берегу реки. Время в пути в одну сторону составит всего 20-25 минут. У каждого участника мастер-класса будут персональное рабочее место, набор продуктов, посуда и приборы. Вы узнаете, в чём особенности южной кухни, как правильно выбирать и применять пряности. А также под чутким руководством приготовите три блюда и напиток:

Аджапсандал на костре — ароматное блюдо из баклажанов, помидоров и сладкого перца

Лепёшку Ека с сыром сулугуни и зеленью в глиняной кеце

Напиток из горных трав и ягод

Десерт с грецким орехом, инжиром и мёдом

После мастер-класса вы сможете продегустировать их за общим столом или забрать с собой в контейнерах.

Организационные детали