Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»

Посетить самые загадочные места города и раскрыть их необычную историю

Юлия
Юлия – экскурсионное агентство из Адлера
Прошлое Сочи наполнено множеством мистических историй и удивительных легенд.

В группе до 35 человек вы посетите известные «заброшки» города: санаторий Орджоникидзе, дачу полковника Квитко и когда-то изысканный ресторан.

Оцените шикарные виды побережья с горы ⛰️ Ахун и продегустируете местные вина и мед.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 12001 080 ₽ за человекаскидка10%

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Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»

Что вас ожидает

  • Санаторий Орджоникидзе — яркий пример сталинского ампира. Вы оцените размах советской архитектуры: статуи, парадные лестницы и впечатляющие фасады зданий с ручной лепниной. Прогуляетесь 👣 по тенистым аллеям ландшафтного парка, увидите фонтан ⛲ Танцующие вакханки и отыщете места из фильма «Старик Хоттабыч».
  • Дача Сталина, где сохранились аутентичные интерьеры и предметы мебели. Вы узнаете, сколько времени здесь провел Сталин и какой образ жизни он вел.
  • Гора Ахун — вы полюбуетесь потрясающим видом на побережье Сочи и горы ⛰️ Кавказа. А также по желанию прокатитесь на колесе обозрения и посетите хаски-центр, оленью ферму или музей 🖼 микроминиатюр.
  • Заброшенный ресторан — построенный в 1937-м году, он проработал всего год. Через несколько десятилетий открылся и закрылся вновь. Вы погуляете по его руинам и услышите связанные с ним таинственные истории 📖.
  • Дача Квитко — вы пройдете по старинным коридорам и тропинкам усадебного парка. Полюбуетесь из окон панорамным видом на море 🌊 и сделаете оригинальные фото на фоне величественных развалин.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на новых комфортабельных автобусах в группе до 35 человек
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): дача Сталина — 350 рублей, колесо обозрения — 200 рублей, музей 🖼 микроминиатюр — 100 рублей, хаски-центр — 300 рублей, оленья ферма — 350 рублей
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Адлере
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»
Автобусная экскурсия «Таинственный Сочи»

Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Всем привет! Меня зовут Юлия, мы с командой гидов с радостью познакомим вас с Сочи и окрестностями, расскажем невероятные истории и легенды и покажем удивительную природу. Каждый маршрут мы продумываем тщательно и скрупулезно, так как очень хотим, чтобы ваш отдых прошел идеально.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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