Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Санаторий Орджоникидзе — яркий пример сталинского ампира. Вы оцените размах советской архитектуры: статуи, парадные лестницы и впечатляющие фасады зданий с ручной лепниной. Прогуляетесь 👣 по тенистым аллеям ландшафтного парка, увидите фонтан ⛲ Танцующие вакханки и отыщете места из фильма «Старик Хоттабыч».
Дача Сталина, где сохранились аутентичные интерьеры и предметы мебели. Вы узнаете, сколько времени здесь провел Сталин и какой образ жизни он вел.
Гора Ахун — вы полюбуетесь потрясающим видом на побережье Сочи и горы ⛰️ Кавказа. А также по желанию прокатитесь на колесе обозрения и посетите хаски-центр, оленью ферму или музей 🖼 микроминиатюр.
Заброшенный ресторан — построенный в 1937-м году, он проработал всего год. Через несколько десятилетий открылся и закрылся вновь. Вы погуляете по его руинам и услышите связанные с ним таинственные истории 📖.
Дача Квитко — вы пройдете по старинным коридорам и тропинкам усадебного парка. Полюбуетесь из окон панорамным видом на море 🌊 и сделаете оригинальные фото на фоне величественных развалин.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на новых комфортабельных автобусах в группе до 35 человек
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): дача Сталина — 350 рублей, колесо обозрения — 200 рублей, музей 🖼 микроминиатюр — 100 рублей, хаски-центр — 300 рублей, оленья ферма — 350 рублей
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Адлере
Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 12:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Юлия, мы с командой гидов с радостью познакомим вас с Сочи и окрестностями, расскажем невероятные истории и легенды и покажем удивительную природу. Каждый маршрут мы продумываем тщательно и скрупулезно, так как очень хотим, чтобы ваш отдых прошел идеально.