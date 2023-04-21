Что вас ожидает

Гора Ахун. На автобусе вы подниметесь по 11-километровому живописному серпантину на самую высокую точку прибрежной части города. Полюбуетесь видами на море, горы и прокатитесь на колесе обозрения.

Дегустации. Вы попробуете несколько сортов сыра, меда, вин и различных крепких напитков.

Дача Сталина. Мы посетим территорию санатория Зеленая роща. Местный гид проведёт вам экскурсию по даче вождя и расскажет интересные факты о его жизни.

Морская прогулка. Вы отправитесь на часовую прогулку на яхте по Чёрному морю и полюбуетесь побережьем Сочи с воды.

Организационные детали