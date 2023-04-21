Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

Визитные карточки города, гора Ахун, дача Сталина и морская прогулка за 1 день

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Приглашаем познакомиться с живописным Сочи — на комфортабельном автобусе, в группе до 20 человек.

Вы проедете вдоль центрального Курортного проспекта, увидите из окна автобуса «дворцы» санаториев и пансионатов, парки и скверы, цирк и Зимний театр. Сделаете 2 остановки: на горе Ахун и даче Сталина. А также отправитесь на часовую теплоходную прогулку по Чёрному морю.
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Автобусная обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Ахун. На автобусе вы подниметесь по 11-километровому живописному серпантину на самую высокую точку прибрежной части города. Полюбуетесь видами на море, горы и прокатитесь на колесе обозрения.
Дегустации. Вы попробуете несколько сортов сыра, меда, вин и различных крепких напитков.
Дача Сталина. Мы посетим территорию санатория Зеленая роща. Местный гид проведёт вам экскурсию по даче вождя и расскажет интересные факты о его жизни.
Морская прогулка. Вы отправитесь на часовую прогулку на яхте по Чёрному морю и полюбуетесь побережьем Сочи с воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 20-ти местном автобусе.
  • Дополнительные расходы: колесо обозрения — 300 руб, дача Сталина — 450 руб, морская прогулка (по желанию) — 700 руб, 350 руб. дети 6-12 лет, до 5 лет бесплатно.
  • Прогулка на яхте может не состояться из-за погодных условий.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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