Визитные карточки города, гора Ахун, дача Сталина и морская прогулка за 1 день
Приглашаем познакомиться с живописным Сочи — на комфортабельном автобусе, в группе до 20 человек.
Вы проедете вдоль центрального Курортного проспекта, увидите из окна автобуса «дворцы» санаториев и пансионатов, парки и скверы, цирк и Зимний театр. Сделаете 2 остановки: на горе Ахун и даче Сталина. А также отправитесь на часовую теплоходную прогулку по Чёрному морю.
Вы проедете вдоль центрального Курортного проспекта, увидите из окна автобуса «дворцы» санаториев и пансионатов, парки и скверы, цирк и Зимний театр. Сделаете 2 остановки: на горе Ахун и даче Сталина. А также отправитесь на часовую теплоходную прогулку по Чёрному морю.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гора Ахун. На автобусе вы подниметесь по 11-километровому живописному серпантину на самую высокую точку прибрежной части города. Полюбуетесь видами на море, горы и прокатитесь на колесе обозрения.
Дегустации. Вы попробуете несколько сортов сыра, меда, вин и различных крепких напитков.
Дача Сталина. Мы посетим территорию санатория Зеленая роща. Местный гид проведёт вам экскурсию по даче вождя и расскажет интересные факты о его жизни.
Морская прогулка. Вы отправитесь на часовую прогулку на яхте по Чёрному морю и полюбуетесь побережьем Сочи с воды.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 20-ти местном автобусе.
- Дополнительные расходы: колесо обозрения — 300 руб, дача Сталина — 450 руб, морская прогулка (по желанию) — 700 руб, 350 руб. дети 6-12 лет, до 5 лет бесплатно.
- Прогулка на яхте может не состояться из-за погодных условий.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Адлере
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Врам — ваша команда гидов в Адлере
Провели 158 экскурсий для 176 туристов
Привет! Меня зовут Врам, я профессиональный гид-экскурсовод. Мне 29 лет, 12 из них я посвятил своей профессии. Я организую туры, экскурсии, треккинги. В моей команде 12 профессиональных экскурсоводов, каждый из которых является спецом своего дела. Если вам нравится активный отдых, то нам по пути!Задать вопрос
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