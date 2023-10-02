Забраться глубоко под землю, а затем взмахнуть к облакам
Это и узкий каньон с холодной горной рекой Мзымта, и старый самшитовый лес, покрытый мхом, и пещера со своими тайнами.
Выясним по складчатым образованиям, сколько лет нашим горам, заглянем под своды Ахштырской пещеры, а затем насладимся головокружительными видами с самого длинного подвесного пешеходного моста России.
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Описание
Что вас ожидает
Путешествие начнётся в Имеретинской низменности, в Адлере. Мы поедем в сторону Ахштырского каньона, где белокаменные скалы поднимаются на высоту 330 метров почти под 90 градусов. Выясним по складчатым образованиям, сколько же лет нашим горам.
Заглянем в Ахштырскую пещеру. Глубина ее зала – 160 метров. Представляете, это самая настоящая пещера, в которой жили доисторические люди! Разгадаем древние секреты: где были наскальные рисунки, где располагалась первобытная спальня и как в пещере был захоронен 23-летний старик.
Прогуляемся в Скайпарке. Виды там сногсшибательные: с одной стороны – море, с другой – горы. Уникальный подвесной мост считают верхом инженерной мысли. Он может выдержать любую стихию – град, оледенение, шквалистый ветер. Я расскажу о том, как строилось это сооружение, и раскрою его секреты с точки зрения инженерного мастерства.
Мы подстроим экскурсию под любую аудиторию. Хотите рассказ лёгким, доступным языком? Сделаем с удовольствием! Пожелаете сложно и глубоко с погружением в тему горообразования? Тоже можем!
Организационные детали
- Поездка проходит на Skoda Fabia, есть детское кресло. Дорога занимает до 30 минут в одну сторону.
- Дополнительные расходы: входной билет в Ахштырскую пещеру – 350 руб. /чел., вход в Скайпарк – от 1800 руб. /чел.
- В пещере всегда +15°C. Нужна удобная обувь и одежда.
- Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.