Геологическое приключение с ноткой экстрима: Ахштырская пещера + Скайпарк

Забраться глубоко под землю, а затем взмахнуть к облакам

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Подножие Ахштырского ущелья завораживает.

Это и узкий каньон с холодной горной рекой Мзымта, и старый самшитовый лес, покрытый мхом, и пещера со своими тайнами.

Выясним по складчатым образованиям, сколько лет нашим горам, заглянем под своды Ахштырской пещеры, а затем насладимся головокружительными видами с самого длинного подвесного пешеходного моста России.
Геологическое приключение с ноткой экстрима: Ахштырская пещера + Скайпарк
Геологическое приключение с ноткой экстрима: Ахштырская пещера + Скайпарк
Геологическое приключение с ноткой экстрима: Ахштырская пещера + Скайпарк
Геологическое приключение с ноткой экстрима: Ахштырская пещера + Скайпарк
Геологическое приключение с ноткой экстрима: Ахштырская пещера + Скайпарк
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие начнётся в Имеретинской низменности, в Адлере. Мы поедем в сторону Ахштырского каньона, где белокаменные скалы поднимаются на высоту 330 метров почти под 90 градусов. Выясним по складчатым образованиям, сколько же лет нашим горам.

Заглянем в Ахштырскую пещеру. Глубина ее зала – 160 метров. Представляете, это самая настоящая пещера, в которой жили доисторические люди! Разгадаем древние секреты: где были наскальные рисунки, где располагалась первобытная спальня и как в пещере был захоронен 23-летний старик.

Прогуляемся в Скайпарке. Виды там сногсшибательные: с одной стороны – море, с другой – горы. Уникальный подвесной мост считают верхом инженерной мысли. Он может выдержать любую стихию – град, оледенение, шквалистый ветер. Я расскажу о том, как строилось это сооружение, и раскрою его секреты с точки зрения инженерного мастерства.

Мы подстроим экскурсию под любую аудиторию. Хотите рассказ лёгким, доступным языком? Сделаем с удовольствием! Пожелаете сложно и глубоко с погружением в тему горообразования? Тоже можем!

Организационные детали

  • Поездка проходит на Skoda Fabia, есть детское кресло. Дорога занимает до 30 минут в одну сторону.
  • Дополнительные расходы: входной билет в Ахштырскую пещеру – 350 руб. /чел., вход в Скайпарк – от 1800 руб. /чел.
  • В пещере всегда +15°C. Нужна удобная обувь и одежда.
  • Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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