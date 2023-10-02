Подножие Ахштырского ущелья завораживает. Это и узкий каньон с холодной горной рекой Мзымта, и старый самшитовый лес, покрытый мхом, и пещера со своими тайнами. Выясним по складчатым образованиям, сколько лет нашим горам, заглянем под своды Ахштырской пещеры, а затем насладимся головокружительными видами с самого длинного подвесного пешеходного моста России.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие начнётся в Имеретинской низменности, в Адлере. Мы поедем в сторону Ахштырского каньона, где белокаменные скалы поднимаются на высоту 330 метров почти под 90 градусов. Выясним по складчатым образованиям, сколько же лет нашим горам.

Заглянем в Ахштырскую пещеру. Глубина ее зала – 160 метров. Представляете, это самая настоящая пещера, в которой жили доисторические люди! Разгадаем древние секреты: где были наскальные рисунки, где располагалась первобытная спальня и как в пещере был захоронен 23-летний старик.

Прогуляемся в Скайпарке. Виды там сногсшибательные: с одной стороны – море, с другой – горы. Уникальный подвесной мост считают верхом инженерной мысли. Он может выдержать любую стихию – град, оледенение, шквалистый ветер. Я расскажу о том, как строилось это сооружение, и раскрою его секреты с точки зрения инженерного мастерства.

Мы подстроим экскурсию под любую аудиторию. Хотите рассказ лёгким, доступным языком? Сделаем с удовольствием! Пожелаете сложно и глубоко с погружением в тему горообразования? Тоже можем!

Организационные детали