Расслабиться в термальных источниках, продегустировать мёд и увидеть знаменитую колоннаду
Полюбуемся Юпшарским каньоном и побываем на озере Рица, погуляем по Сухуму и понаблюдаем за величественными птицами на Лебедином озере. Главная изюминка тура — фотосессия в манадриновом саду. Профессиональный фотограф даст необходимый реквизит и запечатлеет вас за сбором фруктов. Необычный и яркий контент для соцсетей обеспечен!
ноя
Описание
Организационные детали
.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас на границе с 09:00 до 13:00, а затем отвезём в отель в центре Гагры. После обеда в 15:00 у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу или отдохнуть, а в 19:00 поужинаем.
Юпшарский каньон, озеро Рица и экскурсия по Пицунде
В 08:00 позавтракаем и поедем на озеро Рица. По пути заедем на водопады Девичьи слёзы, увидим удивительное Голубое озеро и полюбуемся Юпшарским каньоном. Со смотровой площадки озера Рица сделаем эффектные фотографии и насладимся видами горных хребтов, отражающихся в глади воды.
Можем посетить дачу И. В. Сталина на озере Рица, если она будет доступна для экскурсий (за доплату).
Продегустируем мёд и ароматный абхазский чай и поедем в Пицунду. После обзорной экскурсии по городу вернёмся в отель и поужинаем в 19:00.
Новоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский парк
После завтрака в 09:30 отправимся в Новый Афон. Посетим Новоафонский мужской монастырь и погуляем по Приморскому парку. Полюбуемся птицами на Лебедином озере, дойдём до рукотворного водопада, созданного местными иноками в 19 веке, и святого источника.
За доплату и по желанию можем спуститься в Новоафонскую пещеру.
В 15:00 поедем в село Приморское на фотосессию. Здесь будем собирать мандарины, а профессиональный фотограф поймает самые сочные кадры. Рекомендуем подготовиться заранее и выбрать подходящие наряды. Необходимый реквизит предоставит фотограф.
В 19:00 поужинаем.
Прогулка по Сухуму, колоннада и купание в термах
Позавтракаем и в 09:300 поедем в Сухум. Прогуляемся по набережной, побываем на Театральной площади, увидим фонтан с фигурами грифонов и сфотографируемся у знаменитой колоннады в мавританском стиле — символа возрождения города как курорта после войны.
Посетим ущелье Черниговка и природно-рукотворный комплекс «Ассир». Рассмотрим Драндский собор 6 века, а затем искупаемся в термальном источнике Кындыг. Полезная для здоровья минеральная вода здесь сохраняет комфортную температуру 40 градусов Цельсия и благоприятно влияет на суставы.
В 19:00 — ужин.
Отъезд
В 08:00 позавтракаем, соберём вещи и выселимся из отеля. С 09:00 — трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал Адлера.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пограничный переход «КПП Псоу», с 09:00 до 13:00Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, после 09:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.