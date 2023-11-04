В 08:00 позавтракаем и поедем на озеро Рица. По пути заедем на водопады Девичьи слёзы, увидим удивительное Голубое озеро и полюбуемся Юпшарским каньоном. Со смотровой площадки озера Рица сделаем эффектные фотографии и насладимся видами горных хребтов, отражающихся в глади воды.

Можем посетить дачу И. В. Сталина на озере Рица, если она будет доступна для экскурсий (за доплату).

Продегустируем мёд и ароматный абхазский чай и поедем в Пицунду. После обзорной экскурсии по городу вернёмся в отель и поужинаем в 19:00.