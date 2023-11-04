Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду

Расслабиться в термальных источниках, продегустировать мёд и увидеть знаменитую колоннаду

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся в Абхазию за свежими горными ароматами и вкуснейшей едой, за лазурью озёр и шумом водопадов, за невероятными пейзажами и богатой историей.

Полюбуемся Юпшарским каньоном и побываем на озере Рица, погуляем по Сухуму и понаблюдаем за величественными птицами на Лебедином озере. Главная изюминка тура — фотосессия в манадриновом саду. Профессиональный фотограф даст необходимый реквизит и запечатлеет вас за сбором фруктов. Необычный и яркий контент для соцсетей обеспечен!
Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду
Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду
Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду
Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду
Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду
Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду
Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду
Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду
Классический тур по главным местам Абхазии и фотосессия в мандариновом саду
Ближайшие даты:
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас на границе с 09:00 до 13:00, а затем отвезём в отель в центре Гагры. После обеда в 15:00 у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу или отдохнуть, а в 19:00 поужинаем.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Юпшарский каньон, озеро Рица и экскурсия по Пицунде

В 08:00 позавтракаем и поедем на озеро Рица. По пути заедем на водопады Девичьи слёзы, увидим удивительное Голубое озеро и полюбуемся Юпшарским каньоном. Со смотровой площадки озера Рица сделаем эффектные фотографии и насладимся видами горных хребтов, отражающихся в глади воды.

Можем посетить дачу И. В. Сталина на озере Рица, если она будет доступна для экскурсий (за доплату).

Продегустируем мёд и ароматный абхазский чай и поедем в Пицунду. После обзорной экскурсии по городу вернёмся в отель и поужинаем в 19:00.

Юпшарский каньон, озеро Рица и экскурсия по ПицундеЮпшарский каньон, озеро Рица и экскурсия по ПицундеЮпшарский каньон, озеро Рица и экскурсия по ПицундеЮпшарский каньон, озеро Рица и экскурсия по ПицундеЮпшарский каньон, озеро Рица и экскурсия по Пицунде
3 день

Новоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский парк

После завтрака в 09:30 отправимся в Новый Афон. Посетим Новоафонский мужской монастырь и погуляем по Приморскому парку. Полюбуемся птицами на Лебедином озере, дойдём до рукотворного водопада, созданного местными иноками в 19 веке, и святого источника.

За доплату и по желанию можем спуститься в Новоафонскую пещеру.

В 15:00 поедем в село Приморское на фотосессию. Здесь будем собирать мандарины, а профессиональный фотограф поймает самые сочные кадры. Рекомендуем подготовиться заранее и выбрать подходящие наряды. Необходимый реквизит предоставит фотограф.

В 19:00 поужинаем.

Новоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский паркНовоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский паркНовоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский паркНовоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский паркНовоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский паркНовоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский парк
4 день

Прогулка по Сухуму, колоннада и купание в термах

Позавтракаем и в 09:300 поедем в Сухум. Прогуляемся по набережной, побываем на Театральной площади, увидим фонтан с фигурами грифонов и сфотографируемся у знаменитой колоннады в мавританском стиле — символа возрождения города как курорта после войны.

Посетим ущелье Черниговка и природно-рукотворный комплекс «Ассир». Рассмотрим Драндский собор 6 века, а затем искупаемся в термальном источнике Кындыг. Полезная для здоровья минеральная вода здесь сохраняет комфортную температуру 40 градусов Цельсия и благоприятно влияет на суставы.

В 19:00 — ужин.

Прогулка по Сухуму, колоннада и купание в термахПрогулка по Сухуму, колоннада и купание в термахПрогулка по Сухуму, колоннада и купание в термах
5 день

Отъезд

В 08:00 позавтракаем, соберём вещи и выселимся из отеля. С 09:00 — трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал Адлера.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пограничный переход «КПП Псоу», с 09:00 до 13:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, после 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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