Квадротур по заброшенной скальной дороге

Проехать по живописному шоссе, заглянуть в горный тоннель в горе и насладиться видом со смотровых

Если в вас кипит страсть к приключениям, отправляйтесь с нами в путешествие на квадроциклах в компании до 20 человек! По заброшенному участку Краснополянского шоссе вы промчитесь вдоль реки Мзымта, увидите скальный тоннель и стоянку эпохи палеолита.

Остановитесь на видовых точках и получите яркие эмоции от управления стальным конем.
Квадротур по заброшенной скальной дороге
Квадротур по заброшенной скальной дороге
Квадротур по заброшенной скальной дороге
Квадротур по заброшенной скальной дороге
Квадротур по заброшенной скальной дороге
Квадротур по заброшенной скальной дороге
Квадротур по заброшенной скальной дороге
Квадротур по заброшенной скальной дороге

Что вас ожидает

Инструктаж. Первым делом мы выдадим вам защитную экипировку и расскажем о нюансах управления квадроциклом. Даже если вы никогда не сидели за рулем — не волнуйтесь, все получится.

Дорога по старому Краснополянскому шоссе. Вы с ветерком прокатитесь по ущелью Ахцу: с одной стороны от вас будут высокие скалы, с другой — река Мзымта. По пути нырнем в тоннель, высеченный в горе, и проедем под вантовым мостом. Встретим памятник красноармейцам, погибшим в этих местах в 1920 году. А еще увидим пещеру, где размещалась стоянка древнего человека.

Организационные детали

  • С вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды
  • В стоимость входит трансфер из Адлера и защитная экипировка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 10:00

Руслан
Руслан
Мы с командой в туризме с 2018 года — организуем экскурсии-поездки и активно развиваем морские прогулки. Уверены, что 80% успеха — это гид, поэтому всегда тщательно отбираем харизматичных специалистов. На морских прогулках мы стремимся помочь вам прочувствовать пульс Моря, встретить дельфинов и просто отлично отдохнуть. Наша команда всегда с радостью ждёт вас!
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