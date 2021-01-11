ежедневно в 10:00

Что вас ожидает

Инструктаж. Первым делом мы выдадим вам защитную экипировку и расскажем о нюансах управления квадроциклом. Даже если вы никогда не сидели за рулем — не волнуйтесь, все получится.

Дорога по старому Краснополянскому шоссе. Вы с ветерком прокатитесь по ущелью Ахцу: с одной стороны от вас будут высокие скалы, с другой — река Мзымта. По пути нырнем в тоннель, высеченный в горе, и проедем под вантовым мостом. Встретим памятник красноармейцам, погибшим в этих местах в 1920 году. А еще увидим пещеру, где размещалась стоянка древнего человека.

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