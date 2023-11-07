Константин — ваша команда гидов в Адлере

Здравствуйте! Меня зовут Константин. Я и моя команда хотим показать Сочи и Абхазию с самых лучших сторон. Вот уже несколько лет мы посветили тому, чтобы каждый желающий мог получить незабываемый опыт, побывав в самых завораживающих местах Сочи, Красной Поляны, Сухуми, Гагр, Нового Афона и не только. Это потрясающе красивые города! Здесь сумасшедшая природа и замечательные люди. Если вы планируете отдых тут и хотите увлекательное путешествие с крутым гидом, то обращайтесь!

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