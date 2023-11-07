Мандариновый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии
Мы подготовили для вас насыщенную программу. Заедем на фотосессию в мандариновый сад и посетим старинную Бзыбскую крепость. Но главное в нашем туре — Рицинский реликтовый парк. Мы увидим его весь, от озера Рицы до Молочного водопада. У вас будет целых 4 свободных часа — никаких скомканных и торопливых осмотров. Билеты и мини-завтрак входят в стоимость.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут
- Мандариновый сад
- Бзыбская крепость
- Водопад Девичьи слёзы
- Завтрак
- Стеклянный мост
- Дегустации мёда, сыра, вина
- Остановка у тарзанки
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай Родина», «Чабгарский карниз»
- Озеро Рица
- Обед
- Дача Сталина (по желанию)
- Водопады Птичий, Ведьмин грот, Молочный
- Смотровая площадка над Рицей «Птичий клюв»
- Вечерняя колоннада в Гаграх
А ещё мы подготовили для вас вкусный бонус — 1 кг мандаринов каждому!
Все посещения смотровых площадок и водопадов входят в стоимость. Можно дополнительно прокатиться через реку Бзыбь на тарзанке и посетить дачу Сталина, а также вкусно поесть с великолепным видом на красавицу Рицу.
Организационные детали
- Время выезда зависит от места вашего проживания. Точное время вы узнаете после бронирования.
- Заберём вас от ближайшей к вам остановки или КПП крупного отеля в Сочи, Адлере или КП и привезём обратно
- В Абхазии рассчитаться привычной карточкой можно далеко не везде. Для удобства возьмите с собой наличные, а также водичку и документы.
- Экскурсию проводит квалифицированный гид из нашей команды
- Транспорт зависит от набора группы. Это может быть как 6-местный минивэн, так и 20-местный Mercedes Sprinter.
Включено в стоимость
- Трансфер из Адлера
- Страховка пассажиров
- Завтрак (чай с выпечкой)
- Подъём к Молочному водопаду и Птичьему клюву
Оплачивается дополнительно
- Обязательный экологический сбор на озере Рица: взрослые — 700 руб. /чел., дети 6−11 лет — 200 руб. /чел., дети до 5 лет — бесплатно
- Дача Сталина — 300 руб. /чел.
- Обед: средний чек — 500 руб. /чел.
- Зиплайн — 1000 руб. /чел.
- Трансфер из Сочи — 300 руб. /чел.
- Трансфер с Красной Поляны — 500 руб. /чел.
Правила пересечения границы Россия — Абхазия
- Для граждан РФ, ДНР, ЛНР, РБ и Казахстана — паспорт
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для несовершеннолетних — свидетельство о рождении, в случае путешествия с сопровождающим — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
- Отсутствие судимостей
- Отсутствие задолженностей в ФСС. Проверить можно через сайт «Госуслуги» по ИНН.
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара, переноски
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Адлере, Сириусе, Сочи и Красной Поляне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Адлере
Здравствуйте! Меня зовут Константин. Я и моя команда хотим показать Сочи и Абхазию с самых лучших сторон. Вот уже несколько лет мы посветили тому, чтобы каждый желающий мог получить незабываемый опыт, побывав в самых завораживающих местах Сочи, Красной Поляны, Сухуми, Гагр, Нового Афона и не только. Это потрясающе красивые города! Здесь сумасшедшая природа и замечательные люди. Если вы планируете отдых тут и хотите увлекательное путешествие с крутым гидом, то обращайтесь!
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