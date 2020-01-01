Что вас ожидает

Активные приключения в Абхазии

Часть маршрута вы проедете на машине, а часть пройдете пешком — это и есть 7-километровый поход к бурным водопадам Джирхва и Борода. Массовый туризм до них еще не добрался, поэтому вы проведете время среди чистой природы и без суеты насладитесь водными каскадами.

Самые зрелищные места.

Моя задача — показать местные красоты с наиболее запоминающихся ракурсов и отвезти в такие уголки Абхазии, которые невозможно забыть. В нашем плане must-see: несравненное озеро Рица, Белые скалы на берегу моря, шикарная смотровая площадка в горах, Колоннада и смотровая в Гагре, подвесной мост через реку Бзыбь и Юпшарский каньон.

Главное о главном

В компании со мной вы не только откроете замечательные памятники природы и яркие сооружения, но и узнаете ключевое об истории края. Поговорим о старинных эпохах Абхазии и абхазах, средневековом Грузинском царстве, советских временах, вооруженном конфликте 92-93 гг. и современности. Я объясню, почему регион с трудом восстанавливается после войны, несмотря на потенциал. Покажу заброшенные здания и санатории-призраки. И расскажу, чем сейчас живут местные.

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