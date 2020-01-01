Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии

Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным

В компании опытного проводника вы пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь и доберетесь до редко посещаемых водопадов — красавцев Джирхва и Борода.

Оцените пейзажи кавказской природы и надышитесь чистым горным воздухом.

Откроете семь фотолокаций в красивейших местах Абхазии, включая смотровую над Рицей.

А по пути узнаете о прошлой и нынешней жизни региона.
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии

Что вас ожидает

Активные приключения в Абхазии

Часть маршрута вы проедете на машине, а часть пройдете пешком — это и есть 7-километровый поход к бурным водопадам Джирхва и Борода. Массовый туризм до них еще не добрался, поэтому вы проведете время среди чистой природы и без суеты насладитесь водными каскадами.

Самые зрелищные места.

Моя задача — показать местные красоты с наиболее запоминающихся ракурсов и отвезти в такие уголки Абхазии, которые невозможно забыть. В нашем плане must-see: несравненное озеро Рица, Белые скалы на берегу моря, шикарная смотровая площадка в горах, Колоннада и смотровая в Гагре, подвесной мост через реку Бзыбь и Юпшарский каньон.

Главное о главном

В компании со мной вы не только откроете замечательные памятники природы и яркие сооружения, но и узнаете ключевое об истории края. Поговорим о старинных эпохах Абхазии и абхазах, средневековом Грузинском царстве, советских временах, вооруженном конфликте 92-93 гг. и современности. Я объясню, почему регион с трудом восстанавливается после войны, несмотря на потенциал. Покажу заброшенные здания и санатории-призраки. И расскажу, чем сейчас живут местные.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне
  • Дополнительные расходы — 350 рублей/чел. за вход в Рицинский национальный заповедник и обед (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Роман
Роман
Привет, путешественники! Меня зовут Роман, я менеджер по туризму и гостиничному бизнесу. Работаю в отеле, а для души вожу людей в горы и на экскурсии. Буду рад познакомить вас в неформальной и дружеской манере с главными достопримечательностями края, провести по ярким маршрутам и открыть незабываемые места с известных и необычных ракурсов.
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