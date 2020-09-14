4 отзыва оставили туристы

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Поход на Бзерпинский карниз

Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны

5
4 отзыва
Даниил
Даниил – представитель из Адлера
Бзерпинский карниз — пожалуй, самая живописная площадка Кавказского биосферного заповедника — находится на высоте 2482 метра горах ⛰️ Красной Поляны.

Мы отправимся к самому пику Бзерпи через перевал Медвежьи Ворота, открывающий головокружительную панораму.

Чистый воздух, душистые травы и яркие краски альпийских лугов восстановят ваши силы и зарядят энергией.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 5 500 ₽ за человека

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Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз

Что вас ожидает

Медвежьи ворота
Мы встретимся на нижней станции канатной дороги и вместе отправимся в горы ⛰️. После подъема до 1660 метров начинается пешеходная часть маршрута. Сначала мы будем идти по грунтовой дороге, но вскоре попадаем в сказочный пихтовый лес 🌳. Крутой подъем выведет нас к перевалу Медвежьи ворота. Отсюда открывается первая на пути горная панорама: видны хребет Аибга, хребет Ассара и массив Чугуш, а прямо по ходу движения возвышается гора Табунная. Прежде чем отправиться наверх, мы отдохнем на скамеечках и поговорим о природе Сочинского края, традициях и обычаях местных народов.

Русские Альпы
После перевала тропа ведет траверсом, без резких наборов и падений высоты. Через час мы уже будем у «Бзерпинки». На самом карнизе расположено несколько двухэтажных домиков, у самого края обрыва. Здесь, среди зеленых лесов и цветущих полей, окруженные горными великанами, мы устроим привал и отметим дружеской трапезой наше восхождение.

Если у вас останутся силы, мы отправимся дальше — к вершине горы Табунная, на пик Бзерпи, до которого 2, 5 километра пути. Стоя на вершине, вы ощутите единение с природой и насладитесь самым лучшим видом, который только можно отыскать.

Организационные детали

  • В походе вас будет сопровождать опытный гид-инструктор
  • Наденьте удобную обувь с твердой подошвой, возьмите с собой солнцезащитный крем, питьевую воду и легкий перекус
  • Протяженность пешей части пути – 4 километра, набор/сброс высоты – 500 метров
Начало и место завершения
🚩 в городе Адлер
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз

Экскурсия проводится в понедельник в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Даниил
Даниил
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).
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4 отзыва оставили туристы

14 сентября 2020
Испытали истерическое удовольствие от пейзажей на финише. Роза Пик отдыхает по сравнению с Бзерпинским карнизом! Подъем нелёгкий, местами тяжелый! Но это того стоило. Даниил проводит поход, погружаясь в него с головой! Он живет походами и красивыми местами Сочи, от того в его обществе мы получали полезную информацию о местности и живности...
11 августа 2020
Атмосферу места создают в том числе и люди, с которыми вы разделяет эмоции. Даниил, прекрасный компаньон, который тонко чувствует Душу места и подключается к ней и когда вы все на одной волне, то получаете незабываемые впечатления! Так было и у меня. Бзерпинский карниз--Место с Душою! Рекомендую однозначно! и само место и Даниила, как Вашего компаньона! Даня- Спасибо, Дружище!))) Запомню! Вернусь)))
17 июля 2020
Экскурсия мне понравилась! Ехала на море изначально ради пешего похода в горы. Хорошо, что выбрала именно эту экскурсию. Красоты бзерпиского карниза описать трудно, это нужно видеть. Получила огромное эстетическое удовольствие. Подъем был не лёгким, но возможным, даже для детей, и это того стоило. Мышцы разогрелись как после хорошей тренировки. Спасибо замечательному и интересному человеку Даниле за экскурсию и за увлекательные интересные истории, узнала много нового о Сочи, не смотря на то, что я тут не первый раз.
8 июля 2020
Незабываемые впечатления оставил поход на Бзерпинский карниз. Наш замечательный гид Даниил сделал все возможное, чтобы данная экскурсия была для меня и моей девятилетней дочери интересной и посильной. Хочу заметить, что мы абсолютно неподготовленные (физически) люди, но при этом был Даниил выбрал нужный темп, в котором нам было достаточно комфортно двигаться. Подъём дался нам непросто, но это того стоило! Неимоверная красота гор, благоухание растительности и мелодичные трели птиц в сочетании с интересными рассказами гида Даниила сделали поход незабываемым!!! А спуск- это просто песня! Начался дождь... и это добавило нашему путешествию того, что невозможно передать словами... это был волшебный сказочный лес, окутанный дымкой, свежий аромат растительности и, конечно, мокрые до нитки путешественники! Эмоции лились через край! И вот когда мы оказались внутри кабинки канатной дороги.. наступило ощущение нирваны... Буду долго помнить это путешествие! Благодарю гида, а теперь уже и друга Даниила!

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