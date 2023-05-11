Мы оседлаем электросамокаты и по дорожкам Имеретинского курорта отправимся на экспресс-знакомство с городом. Вы увидите его ключевые и нескучные локации: фотогеничный Лос-Пальмос, знаменитый Олимпийский парк, морской порт и другие. А в итоге с вами останутся не только приятные воспоминания о прогулке, но и 20-30 профессиональных фотографий.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По коням!

Приглашаю вас на обзорную экспресс-прогулку по городу (протяжённость маршрута около 3 км). За полтора часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города:

Оригинальной набережной в окружении пальм (мы называем это место Лос-Пальмос). Это самая популярная фото-точка в Адлере.

Радужным мостом. На самокате вы проедете прямо по мосту и полюбуетесь видом на Сочи-парк, автодром и Кавказские горы.

Элегантным Олимпийским парком и Поющими фонтанами.

Имеретинским портом. Здесь можно насладиться видом на море и белыми парусами проплывающих вдоль берега яхт.

На каждой точке мы делаем остановку для фотографий, а между локациями передвигаемся на самокатах.

Чем живёт город

Во время фотоэкскурсии я с удовольствием расскажу вам, чем живёт город сейчас. Объясню, где лучше всего попробовать местную еду: где находятся хорошие рынки, тематические кафе и магазины с итальянской, армянской и греческой кухней. Покажу, где найти песчаный, галечный и каменистый пляжи. И сориентирую, как приятно провести время в городе, если на море шторм. Вы узнаете, как самостоятельно добраться до горных водопадов, где найти водные аттракционы и отдохнуть в мангальной беседке.

Организационные детали