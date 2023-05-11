За 1,5 часа познакомиться с Олимпийским парком и сделать профессиональные снимки
Вы увидите его ключевые и нескучные локации: фотогеничный Лос-Пальмос, знаменитый Олимпийский парк, морской порт и другие.
А в итоге с вами останутся не только приятные воспоминания о прогулке, но и 20-30 профессиональных фотографий.
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даты
Описание
Что вас ожидает
По коням!
Приглашаю вас на обзорную экспресс-прогулку по городу (протяжённость маршрута около 3 км). За полтора часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города:
- Оригинальной набережной в окружении пальм (мы называем это место Лос-Пальмос). Это самая популярная фото-точка в Адлере.
- Радужным мостом. На самокате вы проедете прямо по мосту и полюбуетесь видом на Сочи-парк, автодром и Кавказские горы.
- Элегантным Олимпийским парком и Поющими фонтанами.
- Имеретинским портом. Здесь можно насладиться видом на море и белыми парусами проплывающих вдоль берега яхт.
На каждой точке мы делаем остановку для фотографий, а между локациями передвигаемся на самокатах.
Чем живёт город
Во время фотоэкскурсии я с удовольствием расскажу вам, чем живёт город сейчас. Объясню, где лучше всего попробовать местную еду: где находятся хорошие рынки, тематические кафе и магазины с итальянской, армянской и греческой кухней. Покажу, где найти песчаный, галечный и каменистый пляжи. И сориентирую, как приятно провести время в городе, если на море шторм. Вы узнаете, как самостоятельно добраться до горных водопадов, где найти водные аттракционы и отдохнуть в мангальной беседке.
Организационные детали
- В стоимость входит прокат самоката на всё время экскурсии, а по её окончании его можно оставить в любой точке. Если вы не умеете ездить на самокате, можно взять велосипед, он оплачивается отдельно и его надо вернуть в прокат (200-400 руб. /час в зависимости от модели).
- После съемки вы получите 20-30 готовых фото с цветокоррекцией (через 3-4 дня придёт ссылка на файлообменник)
- Если в расписании нет удобной вам даты, напишите нам об этом в сообщениях
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Пальмовой аллее
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.