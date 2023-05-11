Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом

За 1,5 часа познакомиться с Олимпийским парком и сделать профессиональные снимки

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Ответы на вопросы
Мы оседлаем электросамокаты и по дорожкам Имеретинского курорта отправимся на экспресс-знакомство с городом.

Вы увидите его ключевые и нескучные локации: фотогеничный Лос-Пальмос, знаменитый Олимпийский парк, морской порт и другие.

А в итоге с вами останутся не только приятные воспоминания о прогулке, но и 20-30 профессиональных фотографий.
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По коням!

Приглашаю вас на обзорную экспресс-прогулку по городу (протяжённость маршрута около 3 км). За полтора часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города:

  • Оригинальной набережной в окружении пальм (мы называем это место Лос-Пальмос). Это самая популярная фото-точка в Адлере.
  • Радужным мостом. На самокате вы проедете прямо по мосту и полюбуетесь видом на Сочи-парк, автодром и Кавказские горы.
  • Элегантным Олимпийским парком и Поющими фонтанами.
  • Имеретинским портом. Здесь можно насладиться видом на море и белыми парусами проплывающих вдоль берега яхт.

На каждой точке мы делаем остановку для фотографий, а между локациями передвигаемся на самокатах.

Чем живёт город

Во время фотоэкскурсии я с удовольствием расскажу вам, чем живёт город сейчас. Объясню, где лучше всего попробовать местную еду: где находятся хорошие рынки, тематические кафе и магазины с итальянской, армянской и греческой кухней. Покажу, где найти песчаный, галечный и каменистый пляжи. И сориентирую, как приятно провести время в городе, если на море шторм. Вы узнаете, как самостоятельно добраться до горных водопадов, где найти водные аттракционы и отдохнуть в мангальной беседке.

Организационные детали

  • В стоимость входит прокат самоката на всё время экскурсии, а по её окончании его можно оставить в любой точке. Если вы не умеете ездить на самокате, можно взять велосипед, он оплачивается отдельно и его надо вернуть в прокат (200-400 руб. /час в зависимости от модели).
  • После съемки вы получите 20-30 готовых фото с цветокоррекцией (через 3-4 дня придёт ссылка на файлообменник)
  • Если в расписании нет удобной вам даты, напишите нам об этом в сообщениях

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Пальмовой аллее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Фотопрогулки
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