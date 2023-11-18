Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно

Преодолеть путь, который река пробивала в скалах сотни лет

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Прогулки на природе хороши всегда.

А нетипичные прогулки — ещё лучше! Мы проведём вас по руслу реки Псахо в окрестностях села Галицыно — нетипичным для туристов маршрутом.

Сам каньон очень живописный: вы полюбуетесь скалистыми берегами, изумрудными зарослями и прозрачной водой невероятного голубого оттенка. А заодно узнаете много нового о здешней флоре и фауне.
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по интересному нетуристическому маршруту, проложенному по руслу реки Псахо. Летом каньон не такой полноводный, как в другие времена года, поэтому идти можно прямо по руслу — но лучше это делать в коралловых тапочках или сандалиях.

Затем мы посетим сухую часть каньона — старое русло, где река больше не течет. Вас поразит увиденное: сложно представить, как небольшая речка смогла проделать себе русло в 50-метровых скалах. По пути мы расскажем о растительном и животном мире здешних мест и об истории нашего региона.

Организационные детали

  • Добраться до Галицыно можно на такси или на автобусе. Из Адлера ходит автобус №131
  • За дополнительную плату можем организовать трансфер из Адлера, Сириуса, Красной Поляны — цены по запросу
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Галицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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