Преодолеть путь, который река пробивала в скалах сотни лет
Прогулки на природе хороши всегда.
А нетипичные прогулки — ещё лучше! Мы проведём вас по руслу реки Псахо в окрестностях села Галицыно — нетипичным для туристов маршрутом.
Сам каньон очень живописный: вы полюбуетесь скалистыми берегами, изумрудными зарослями и прозрачной водой невероятного голубого оттенка. А заодно узнаете много нового о здешней флоре и фауне.
А нетипичные прогулки — ещё лучше! Мы проведём вас по руслу реки Псахо в окрестностях села Галицыно — нетипичным для туристов маршрутом.
Сам каньон очень живописный: вы полюбуетесь скалистыми берегами, изумрудными зарослями и прозрачной водой невероятного голубого оттенка. А заодно узнаете много нового о здешней флоре и фауне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по интересному нетуристическому маршруту, проложенному по руслу реки Псахо. Летом каньон не такой полноводный, как в другие времена года, поэтому идти можно прямо по руслу — но лучше это делать в коралловых тапочках или сандалиях.
Затем мы посетим сухую часть каньона — старое русло, где река больше не течет. Вас поразит увиденное: сложно представить, как небольшая речка смогла проделать себе русло в 50-метровых скалах. По пути мы расскажем о растительном и животном мире здешних мест и об истории нашего региона.
Организационные детали
- Добраться до Галицыно можно на такси или на автобусе. Из Адлера ходит автобус №131
- За дополнительную плату можем организовать трансфер из Адлера, Сириуса, Красной Поляны — цены по запросу
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в селе Галицыно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 473 туристов
Мы работаем в разных уголках южных широт: от Красной Поляны до турецких берегов. Все лето мы с командой ходим в походы, а с наступлением зимы учим желающих кататься на горных лыжах. Нам хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают нас в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.
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Каньоны
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