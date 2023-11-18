Прогулки на природе хороши всегда. А нетипичные прогулки — ещё лучше! Мы проведём вас по руслу реки Псахо в окрестностях села Галицыно — нетипичным для туристов маршрутом. Сам каньон очень живописный: вы полюбуетесь скалистыми берегами, изумрудными зарослями и прозрачной водой невероятного голубого оттенка. А заодно узнаете много нового о здешней флоре и фауне.

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Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по интересному нетуристическому маршруту, проложенному по руслу реки Псахо. Летом каньон не такой полноводный, как в другие времена года, поэтому идти можно прямо по руслу — но лучше это делать в коралловых тапочках или сандалиях.

Затем мы посетим сухую часть каньона — старое русло, где река больше не течет. Вас поразит увиденное: сложно представить, как небольшая речка смогла проделать себе русло в 50-метровых скалах. По пути мы расскажем о растительном и животном мире здешних мест и об истории нашего региона.

Организационные детали