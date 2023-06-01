Погрузиться в мифы, археологию и науку в окрестностях Сочи
Древние руины — рядом с сочинским Олимпийским парком? Всё верно: в 2010 году экспедиция обнаружила там редчайший византийский храм 9-го века. Среди кирпичных стен и склепов мы поговорим о библейских сюжетах и древнем искусстве. Представим, как развивалась античная цивилизация. И увидим её мультимедийную реконструкцию в археологическом музее.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Византийский храм
Во время масштабного олимпийского строительства рабочие нашли руины древней базилики. Начались раскопки, в ходе которых было обнаружено ещё много интересного — подземные помещения и колодец. Вы увидите артефакты, олицетворяющие духовность и древнюю культуру. И тут же поразитесь, как далеко человечество продвинулось в своем развитии за тысячу лет.
Археологический музей
Здесь вы изучите историю «русской Атлантиды», некогда процветающей Фанагории. Прикоснетесь к подлинным реликвиям древних христиан, среди которых расписная посуда, амфоры, терракотовые статуэтки и драгоценные монеты. А ещё рассмотрите современную мультимедийную реконструкцию древнего города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Входные билеты в музей-заповедник приобретаются отдельно: взрослые 500 руб. /чел., дети с 7 до 14 лет 250 руб. /чел., дети до 7 лет бесплатно
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Имеретинской низменности, ФТ «Сириус»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 303 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нем стихи, а главное влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом!Задать вопрос
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