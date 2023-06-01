Сокровища Сириуса: византийский храм и музей-заповедник «Фанагория»

Погрузиться в мифы, археологию и науку в окрестностях Сочи

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Древние руины — рядом с сочинским Олимпийским парком? Всё верно: в 2010 году экспедиция обнаружила там редчайший византийский храм 9-го века. Среди кирпичных стен и склепов мы поговорим о библейских сюжетах и древнем искусстве. Представим, как развивалась античная цивилизация. И увидим её мультимедийную реконструкцию в археологическом музее.
Сокровища Сириуса: византийский храм и музей-заповедник «Фанагория»
Сокровища Сириуса: византийский храм и музей-заповедник «Фанагория»
Сокровища Сириуса: византийский храм и музей-заповедник «Фанагория»
Сокровища Сириуса: византийский храм и музей-заповедник «Фанагория»
Сокровища Сириуса: византийский храм и музей-заповедник «Фанагория»
Сокровища Сириуса: византийский храм и музей-заповедник «Фанагория»
Сокровища Сириуса: византийский храм и музей-заповедник «Фанагория»
Сокровища Сириуса: византийский храм и музей-заповедник «Фанагория»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Византийский храм

Во время масштабного олимпийского строительства рабочие нашли руины древней базилики. Начались раскопки, в ходе которых было обнаружено ещё много интересного — подземные помещения и колодец. Вы увидите артефакты, олицетворяющие духовность и древнюю культуру. И тут же поразитесь, как далеко человечество продвинулось в своем развитии за тысячу лет.

Археологический музей

Здесь вы изучите историю «русской Атлантиды», некогда процветающей Фанагории. Прикоснетесь к подлинным реликвиям древних христиан, среди которых расписная посуда, амфоры, терракотовые статуэтки и драгоценные монеты. А ещё рассмотрите современную мультимедийную реконструкцию древнего города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Входные билеты в музей-заповедник приобретаются отдельно: взрослые 500 руб. /чел., дети с 7 до 14 лет 250 руб. /чел., дети до 7 лет бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Имеретинской низменности, ФТ «Сириус»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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