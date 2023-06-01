Древние руины — рядом с сочинским Олимпийским парком? Всё верно: в 2010 году экспедиция обнаружила там редчайший византийский храм 9-го века. Среди кирпичных стен и склепов мы поговорим о библейских сюжетах и древнем искусстве. Представим, как развивалась античная цивилизация. И увидим её мультимедийную реконструкцию в археологическом музее.

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Описание

Что вас ожидает

Византийский храм

Во время масштабного олимпийского строительства рабочие нашли руины древней базилики. Начались раскопки, в ходе которых было обнаружено ещё много интересного — подземные помещения и колодец. Вы увидите артефакты, олицетворяющие духовность и древнюю культуру. И тут же поразитесь, как далеко человечество продвинулось в своем развитии за тысячу лет.

Археологический музей

Здесь вы изучите историю «русской Атлантиды», некогда процветающей Фанагории. Прикоснетесь к подлинным реликвиям древних христиан, среди которых расписная посуда, амфоры, терракотовые статуэтки и драгоценные монеты. А ещё рассмотрите современную мультимедийную реконструкцию древнего города.

Организационные детали