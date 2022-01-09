Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Заезд в Гагру на смотровую площадку,
Ресторан Гагрипш,
Колоннада Гагрская
Голубое озеро
Юпшарский каньон
Деустации местных вкусняшек
Купание в море(в теплое время года)
Озеро Рица
Тарзанка по желанию через горную речку(500 р)
Водопад Гегский 70 метров
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер от отеля и обратно
дегустации
Что не входит
Экологический сбор на озеро Рица -350 р
обед
тарзанка.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля или ближайшей к вам остановки
Завершение: окончание экскурсии в районе 19.00, трансфер обратно включен в стоимость
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
после брони вам позвонит наш диспетчер, и даст всю информацию по выезду: номер трансфера и точное время выезда! с собой обязательно паспорт РФ, свидетельство на детей в оригинале, наличные средства,воду,теплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Мария М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них