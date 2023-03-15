ежедневно в 10:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По пути в город Новый Афон гид познакомит вас с историей, культурой и современной жизнью Абхазии. Будет одна остановка: вместе с группой мы всегда выбираем один из дегустационных залов, останавливаемся попробовать местные вина и мёд.
Субтропический парк. По приезде вы в первую очередь погуляете с гидом среди буйной растительности парка Нового Афона. Узнаете о парковых статуях и навестите знаменитых чёрных и белых лебедей на пруду.
Новоафонский монастырь и водопад. И вот перед вами глубоко почитаемый уголок Абхазии. Вы осмотрите территорию обители и откроете её непростые хроники. Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века. Услышите о житии этого Святого и сможете поставить свечи. По соседству вас ждёт рукотворный водопад высотой 8,6 м — это ГЭС на реке Псырцха, построенная монахами в 1902 году.
Новоафонская пещера. По желанию вы отправитесь в этот загадочный мир каменных водопадов — кстати, вы попадёте туда на «пещерном метро». На 1,5-часовой экскурсии с гидом рассмотрите причудливые образования и подземное озеро, узнаете о находке пещеры и о её уникальных особенностях.
Организационные детали
Мы всегда рады ответить на ваши вопросы: и до экскурсии, и во время неё, и после.
Как проходит экскурсия
На минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества путешественников) с кондиционером. Группа до 20 человек.
Обратите внимание: экскурсия начинается на границе Абхазия-Россия (на абхазской стороне, сразу на парковке). Сюда вам нужно добраться самостоятельно: это несложно, мы подскажем.
Если вы отдыхаете уже в Абхазии, то мы заберём вас от места вашего проживания в любой точке от границы до Гудауты
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость
Транспортные расходы, услуги гида и водителя включены
Дополнительные расходы (по желанию): посещение Новоафонской пещеры с экскурсией (700 руб. /чел., детям до 7 лет бесплатно), обед, сувениры
Экскурсия бесплатна для детей до 7 лет (без предоставления отдельного места — либо вы можете купить для них обычный билет)
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места вашего проживания)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — Организатор в Адлере
Здравствуйте! Меня зовут Салима (сокращённо Сара). Наша компания работает более 7 лет. Все наши водители и гиды — с многолетним профессиональным стажем. Кроме того, все мы абхазцы: никто так не покажет свою страну и не расскажет о ней, как любящие её коренные жители. С нами вы побываете в знаковых местах Республики, узнаете историю каждого города, откроете легенды, сказания и малоизвестные интересные факты.