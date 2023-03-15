ежедневно в 10:00

В Новый Афон (от границы) : святые места и природа

Экскурсия в группе до 20 человек к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере

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Христианские святыни, великолепная архитектура, яркие пейзажи, осязаемая энергетика — всё это ждёт вас на экскурсии в город Новый Афон.

За 5 часов вы познакомитесь с Новоафонским монастырём и храмом Симона Кананита 10 века, погуляете по зелёному парку со скульптурами и лебедями, увидите рукотворный водопад-ГЭС. Финалом станет посещение Новоафонской пещеры (по желанию).
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
В Новый Афон (от границы) : святые места и природа
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По пути в город Новый Афон гид познакомит вас с историей, культурой и современной жизнью Абхазии. Будет одна остановка: вместе с группой мы всегда выбираем один из дегустационных залов, останавливаемся попробовать местные вина и мёд.

Субтропический парк. По приезде вы в первую очередь погуляете с гидом среди буйной растительности парка Нового Афона. Узнаете о парковых статуях и навестите знаменитых чёрных и белых лебедей на пруду.

Новоафонский монастырь и водопад. И вот перед вами глубоко почитаемый уголок Абхазии. Вы осмотрите территорию обители и откроете её непростые хроники. Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века. Услышите о житии этого Святого и сможете поставить свечи. По соседству вас ждёт рукотворный водопад высотой 8,6 м — это ГЭС на реке Псырцха, построенная монахами в 1902 году.

Новоафонская пещера. По желанию вы отправитесь в этот загадочный мир каменных водопадов — кстати, вы попадёте туда на «пещерном метро». На 1,5-часовой экскурсии с гидом рассмотрите причудливые образования и подземное озеро, узнаете о находке пещеры и о её уникальных особенностях.

Организационные детали

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы: и до экскурсии, и во время неё, и после.

Как проходит экскурсия

  • На минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества путешественников) с кондиционером. Группа до 20 человек.
  • Обратите внимание: экскурсия начинается на границе Абхазия-Россия (на абхазской стороне, сразу на парковке). Сюда вам нужно добраться самостоятельно: это несложно, мы подскажем.
  • Если вы отдыхаете уже в Абхазии, то мы заберём вас от места вашего проживания в любой точке от границы до Гудауты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость

  • Транспортные расходы, услуги гида и водителя включены
  • Дополнительные расходы (по желанию): посещение Новоафонской пещеры с экскурсией (700 руб. /чел., детям до 7 лет бесплатно), обед, сувениры
  • Экскурсия бесплатна для детей до 7 лет (без предоставления отдельного места — либо вы можете купить для них обычный билет)

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места вашего проживания)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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