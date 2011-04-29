В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии

Поймать брызги 100-метрового водопада, прикоснуться к изумрудной Рице и прогуляться по набережной

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Ответы на вопросы
Будем жить на берегу Чёрного моря в Новом Афоне и каждый день путешествовать по самым интересным и живописным локациям Абхазии.

Посмотрим на сталактиты в одной из самых крупных пещер мира, увидим утопающий среди пальм и зелёных сикомор ресторан с часами по центру, расслабимся в термальных источниках и пройдём сеанс гидромассажа. Наедимся сладкими мандаринами, хурмой, сыром, мёдом. Отдохнём под сенью кедров и эвкалиптов после треккинга к Малой Рице и водопадам.

Посетим заброшенную станцию «Псырцха», похожую на китайскую беседку, арочный мост, Новоафонский монастырь и скальный в Отхаре. Насладимся вкусом свежепойманной форели и абхазских вин.
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
В страну мандаринов, вина и хурмы: лёгкий треккинг в Абхазии
Ближайшие даты:
21
мая
17
сен
15
окт
5
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, купальные принадлежности, шлёпки, девушкам платье для фотосессии на фоне гор, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, сушилки для обуви, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу Абхазия, 12:00
Завершение: КПП Псоу Абхазия, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Религиозные
Выездные
Гастрономические
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Водопады
Новый Афон
Многодневные туры
7-дневные туры
Набережная
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