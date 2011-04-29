Поймать брызги 100-метрового водопада, прикоснуться к изумрудной Рице и прогуляться по набережной
Посмотрим на сталактиты в одной из самых крупных пещер мира, увидим утопающий среди пальм и зелёных сикомор ресторан с часами по центру, расслабимся в термальных источниках и пройдём сеанс гидромассажа. Наедимся сладкими мандаринами, хурмой, сыром, мёдом. Отдохнём под сенью кедров и эвкалиптов после треккинга к Малой Рице и водопадам.
Посетим заброшенную станцию «Псырцха», похожую на китайскую беседку, арочный мост, Новоафонский монастырь и скальный в Отхаре. Насладимся вкусом свежепойманной форели и абхазских вин.
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Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, купальные принадлежности, шлёпки, девушкам платье для фотосессии на фоне гор, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, сушилки для обуви, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: КПП Псоу Абхазия, 12:00Завершение: КПП Псоу Абхазия, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.