Будем жить на берегу Чёрного моря в Новом Афоне и каждый день путешествовать по самым интересным и живописным локациям Абхазии. Посмотрим на сталактиты в одной из самых крупных пещер мира, увидим утопающий среди пальм и зелёных сикомор ресторан с часами по центру, расслабимся в термальных источниках и пройдём сеанс гидромассажа. Наедимся сладкими мандаринами, хурмой, сыром, мёдом. Отдохнём под сенью кедров и эвкалиптов после треккинга к Малой Рице и водопадам. Посетим заброшенную станцию «Псырцха», похожую на китайскую беседку, арочный мост, Новоафонский монастырь и скальный в Отхаре. Насладимся вкусом свежепойманной форели и абхазских вин.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, купальные принадлежности, шлёпки, девушкам платье для фотосессии на фоне гор, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, сушилки для обуви, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)