Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Мы проедем по самым популярным и живописным местам города. В программе:
Санаторий Орджоникидзе — яркий пример сталинского ампира. Вы оцените размах советской архитектуры эпохи Возрождения — колонны, портики, парадные лестницы, фасады зданий со статуями и лепниной ручной работы. Прогуляетесь по тенистым аллеям ландшафтного парка, сделаете фото у знаменитого фонтана «Танцующие вакханки» и увидите знакомые места, запомнившиеся по фильму «Старик Хоттабыч».
Парк Ривьера, уже давно ставший визитной карточкой Сочи. Вы узнаете историю парка, прогуляетесь по цветущим аллеям, полюбуетесь экзотическими растениями и прокатитесь на любимых аттракционах.
Морской порт. Цель здесь — полюбоваться величественной архитектурой, прогуляться по набережной и сделать красивые фото на фоне моря и яхт.
Театральная площадь, в центре которой стоит знаменитый Зимний театр, еще один представитель сталинского ампира в Сочи. Вы узнаете интересные исторические факты о нем.
Дача Сталина в санатории «Зелёная роща». Здесь сохранились аутентичные личные вещи «вождя всех народов», предметы мебели и интерьера. Вы раскроете, какой образ жизни вел Сталин и его семья.
Гора Ахун. С высоты ее смотровой башни полюбуемся Черноморским побережьем и горами Кавказского хребта. По желанию вы прокатитесь на колесе обозрения, посетите хаски-центр, оленью ферму, летнюю резиденцию Деда Мороза или музей микроминиатюр.
Заброшенный ресторан «Ахун», когда-то самый изысканный и популярный среди богатых и состоятельных людей. На прогулке по руинам вы услышите его таинственные истории и легенды.
Дача полковника Квитко. Я расскажу непростую историю дома-замка, проведу по его старинным коридорам и тропинкам парка.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (всё — по желанию)
Морская прогулка на теплоходе (600 руб. взрослые, 300 руб. дети)
Дача Сталина (350 руб. )
Гора Ахун: смотровая (200 руб. ), колесо обозрения (200 руб. ), хаски-центр (300 руб. ), оленья ферма (350 руб. ), летняя резиденция Деда Мороза (200 руб. ), музей микроминиатюр (200 руб. )
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы — команда гидов, влюбленных в Сочи. С радостью покажем наш прекрасный город и расскажем о нем действительно интересные факты. Надеемся на скорую встречу с вами.