Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Познакомиться с историей, архитектурой города и посетить его главные достопримечательности

Сочи запомнится вам дружелюбной южной атмосферой, идиллическими парками, уютной набережной, сочетанием старинных и современных зданий.

Вы посетите знаменитую Театральную площадь и монументальный санаторий Орджоникидзе.

Раскроете, из каких событий соткано прошлое города, и чем он живет сегодня.
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи
Все краски Сочи

Что вас ожидает

Первая встреча с Сочи

Мы проедем по самым популярным и живописным местам города. В программе:

  • Санаторий Орджоникидзе — яркий пример сталинского ампира. Вы оцените размах советской архитектуры эпохи Возрождения — колонны, портики, парадные лестницы, фасады зданий со статуями и лепниной ручной работы. Прогуляетесь по тенистым аллеям ландшафтного парка, сделаете фото у знаменитого фонтана «Танцующие вакханки» и увидите знакомые места, запомнившиеся по фильму «Старик Хоттабыч».
  • Парк Ривьера, уже давно ставший визитной карточкой Сочи. Вы узнаете историю парка, прогуляетесь по цветущим аллеям, полюбуетесь экзотическими растениями и прокатитесь на любимых аттракционах.
  • Морской порт. Цель здесь — полюбоваться величественной архитектурой, прогуляться по набережной и сделать красивые фото на фоне моря и яхт.
  • Театральная площадь, в центре которой стоит знаменитый Зимний театр, еще один представитель сталинского ампира в Сочи. Вы узнаете интересные исторические факты о нем.
  • Дача Сталина в санатории «Зелёная роща». Здесь сохранились аутентичные личные вещи «вождя всех народов», предметы мебели и интерьера. Вы раскроете, какой образ жизни вел Сталин и его семья.
  • Гора Ахун. С высоты ее смотровой башни полюбуемся Черноморским побережьем и горами Кавказского хребта. По желанию вы прокатитесь на колесе обозрения, посетите хаски-центр, оленью ферму, летнюю резиденцию Деда Мороза или музей микроминиатюр.
  • Заброшенный ресторан «Ахун», когда-то самый изысканный и популярный среди богатых и состоятельных людей. На прогулке по руинам вы услышите его таинственные истории и легенды.
  • Дача полковника Квитко. Я расскажу непростую историю дома-замка, проведу по его старинным коридорам и тропинкам парка.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (всё — по желанию)

  • Морская прогулка на теплоходе (600 руб. взрослые, 300 руб. дети)
  • Дача Сталина (350 руб. )
  • Гора Ахун: смотровая (200 руб. ), колесо обозрения (200 руб. ), хаски-центр (300 руб. ), оленья ферма (350 руб. ), летняя резиденция Деда Мороза (200 руб. ), музей микроминиатюр (200 руб. )
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы — команда гидов, влюбленных в Сочи. С радостью покажем наш прекрасный город и расскажем о нем действительно интересные факты. Надеемся на скорую встречу с вами.
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