Городские легенды Екатеринбурга

Автобусная экскурсия с двумя выходами

5
4 отзыва
Групповая
Автобусная экскурсия с двумя выходами.

С участием анимационной группы.
Городские легенды Екатеринбурга
Городские легенды Екатеринбурга
Городские легенды Екатеринбурга
Городские легенды Екатеринбурга
Городские легенды Екатеринбурга
Городские легенды Екатеринбурга
Городские легенды Екатеринбурга
Городские легенды Екатеринбурга
Городские легенды Екатеринбурга

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Татищеву и ДеГенину
  • Усадьба Расторгуева
  • Дом Севастьянова
  • Заброшенная больница скорой помощи
  • Оперный театр
  • Памятник Жукову
  • Исторический сквер
  • Екатеринбург сити
  • Площадь 1905
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем Вас принять участие в уникальной авторской экскурсии, охватывающей всю историю Екатеринбурга.

В рамках экскурсии «Городские легенды» Вы не услышите ни одной выдуманной истории - все они основаны на реальных исторических событиях.

Это - не классическая обзорная экскурсия! Мы собрали для Вас все тайны и легенды, сложенные жителями Екатеринбурга за 298 лет жизни города, которые Вам поведает Злой Уральский Дух.

Экскурсия костюмированная. Вас встретит гид в костюме «Злого Уральского Духа», а за окном автобуса будут оживать персонажи городских легенд.

На экскурсии Вы узнаете:

  • О тайнах и легендах Вознесенской горки и Усадьбы Расторгуевых-Харитоновых (Дворца пионеров).
  • О предостережении чудской царицы Анны и древнем народе, который жил в подземных городах.
  • О неприкаянной душе директора гранильной фабрики Якова Коковина и судьбе гигантского изумруда.
  • О призраке несчастной мадам Железновой, встретив которую можно почувствовать тонкий аромат французских духов.
  • О жутких секретах заброшенной больницы в Зелёной роще.

И еще много других исторических загадок Екатеринбурга, которые автор собирал и исследовал на протяжении нескольких лет, будут поведаны Вам в этот вечер.

Присоединяйтесь! Будет очень интересно!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Анимационная группа
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 19:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
30 янв 2021
Это была одна из самых ярких и запоминающихся моих экскурсий за последнее время. Рассказ захватывает, понравилось, что автор поясняет, где вымысел, а где правда. И актёры, конечно, выше всех похвал! Рекомендую всем, не сомневайтесь!
Н
13 дек 2020
Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. Оригинальный формат, Артём - замечательный рассказчик.
Н
7 янв 2020
Это была наша первая экскурсия в Екатеринбурге. Мы утром только приехали, целый день продили по городу и устали. Когда вечером залезли в автобус, практически сразу уснули) но после первого призрака спать больше не хотелось) экскурсия весёлая, интересная, позновательная. Информации много. Если к этому времени вы уже что-то будете знать о городе, будет ещё интересней. Впечатления самые приятные, эту экскурсию хочется рекомендовать
Е
6 июля 2019
Ходили с ребенком 13 лет, город знает плохо как и историю тоже, поэтому начало экскурсии ей было как-то скучно, но все равно в голове что-то останется. А вот когда появились приведения заметно оживилась. А мне, наоборот, было интересно узнать новую информацию о знакомых местах. Экскурсовод понравился. Думаю сходить с мужем на третью часть

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

🚗На машине⚙️Необычные📜История и культура🧐Авторские🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Екатеринбурге

Мифы и легенды Екатеринбурга
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Артём
4.7
23 отзыва
Мифы и легенды Екатеринбурга
Всем привет, меня зовут Артем
800 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Профсервис
5
21 отзыв
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Маршрут автомобильной экскурсии включает популярные достопримечательности Екатеринбурга - от Плотинки до здания
от 6 500 за 1-2 чел.
Уральские пельмени под архитектурным соусом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
4.9
16 отзывов
Уральские пельмени под архитектурным соусом
На экскурсии вы узнаете историю Екатеринбурга через призму архитектурных деталей и городских легенд
3 250 за 1-5 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Здравствуй, Екатеринбург»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталия
5
1 отзыв
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Здравствуй, Екатеринбург»
Дорогие друзья, приглашаю вас познакомиться со столицей Урала - городом Екатеринбургом! Во время экскурсии мы с вами
5 200 за 1-4 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Екатерина
5
28 отзывов
С Екатеринбургом на «ты»
Увидеть главные достопримечательности и услышать городские поверья на душевной экскурсии
2 600 за 1-5 чел.
Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Анатолий
4.9
51 отзыв
Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Даже если времени у вас совсем не много, после этой экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели
500 за 1 человека
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Артём
4
14 отзывов
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Добро пожаловать на театрализованную экскурсию с профессиональными актерами, которые помогут вам окунуться с головой
800 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Храм-на-Крови и Ганина яма»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Профсервис
4.6
21 отзыв
Автобусная экскурсия «Храм-на-Крови и Ганина яма»
Наша экскурсия поможет вам разобраться в хронологии последних дней императорской семьи
1 100 за 1 человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Оксана
4.7
41 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Екатеринбург - город контрастный
2 900 за 1-5 чел.
Красная линия Екатеринбурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
2 отзыва
Красная линия Екатеринбурга
Отправляйтесь на пешеходную прогулку по Красной линии Екатеринбурга
2 700 за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.4
20 отзывов
Очень популярно сейчас
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Я покажу вам знаменитые места и достопримечательности Екатеринбурга, которые появлялись
4 500 за 1-4 чел.
Екатеринбург на блюдечке
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елизавета
4.8
4 отзыва
Екатеринбург на блюдечке
На этой экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Екатеринбурга
1 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Екатеринбурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ