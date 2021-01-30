Приглашаем Вас принять участие в уникальной авторской экскурсии, охватывающей всю историю Екатеринбурга.

В рамках экскурсии «Городские легенды» Вы не услышите ни одной выдуманной истории - все они основаны на реальных исторических событиях.

Это - не классическая обзорная экскурсия! Мы собрали для Вас все тайны и легенды, сложенные жителями Екатеринбурга за 298 лет жизни города, которые Вам поведает Злой Уральский Дух.

Экскурсия костюмированная. Вас встретит гид в костюме «Злого Уральского Духа», а за окном автобуса будут оживать персонажи городских легенд.

На экскурсии Вы узнаете:

О тайнах и легендах Вознесенской горки и Усадьбы Расторгуевых-Харитоновых (Дворца пионеров).

О предостережении чудской царицы Анны и древнем народе, который жил в подземных городах.

О неприкаянной душе директора гранильной фабрики Якова Коковина и судьбе гигантского изумруда.

О призраке несчастной мадам Железновой, встретив которую можно почувствовать тонкий аромат французских духов.

О жутких секретах заброшенной больницы в Зелёной роще.

И еще много других исторических загадок Екатеринбурга, которые автор собирал и исследовал на протяжении нескольких лет, будут поведаны Вам в этот вечер.

Присоединяйтесь! Будет очень интересно!