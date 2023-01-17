Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Эстетика дюнных ландшафтов В районе поселка Рыбачий вы увидите дюнный вал, буквально рассыпающийся на несколько отдельно стоящих дюн. Самая примечательная из них — Болотная (Брухберг) над озером Чайка, по склону которой проложена первая туристическая тропа. Здесь, с Высоты Мюллера, вы откроете красивые панорамы соленого Балтийского моря и пресного Куршского залива. Услышите о загадочном лесничем, в честь которого назвали вершину. А также встретите массивы влажного ольшаника, вековые насаждения елей и сосен.
Интересные факты из прошлого Я расскажу о поселении викингов 10 века, что находилось неподалеку от современного Рыбачего. Познакомлю с историей замка Росситтен, построенного на месте языческого святилища Роса. Проведу к Изумрудному озеру. Вы также узнаете о культе поклонения балтов верховному богу Перкуну и увидите место, где совершались древние ритуалы. А в самом поселке осмотрите немецкие дома, кирхи и дом пастора, возле которых поговорим уже о не столь давнем прошлом края.
Высота Эфа и Танцующий лес Следующая экологическая тропа приведет вас к самой высокой точке дюны Ореховой (Петш) близ поселка Морское. Вы узнаете о происхождении ее названия, а с обзорных площадок оцените все многообразие ландшафтов косы: море, залив, лесные чащи и уютные домики. И, конечно, не обойдем вниманием один из участков соснового леса, прославившегося благодаря причудливо изогнутым стволам деревьев.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Toyota Corolla Hatchback с водителем и экскурсоводом
Дополнительно оплачивается экологический сбор за въезд на территорию национального парка «Куршская коса» — 300 рублей/человека
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Калининграде
Провела 273 экскурсии для 517 туристов
Меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. По основной профессии — художник. Также с отличием окончила курсы дополнительного образования для гидов в Балтийском университете. С радостью покажу вам наш удивительный край и раскрою его богатую историю.