Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Вы побываете на знаменитой песчаной полосе суши, в краю рыбаков, дюн и сосновых лесов, на территории которого расположен один из старейших национальных парков страны. Узнаете о поселении викингов, сакральном месте балтов и прусской эпохе на улицах Рыбачего. Оцените панорамы с высот Мюллера и Эфа. А также посетите загадочный Танцующий лес.

Описание

Что вас ожидает

Эстетика дюнных ландшафтов

В районе поселка Рыбачий вы увидите дюнный вал, буквально рассыпающийся на несколько отдельно стоящих дюн. Самая примечательная из них — Болотная (Брухберг) над озером Чайка, по склону которой проложена первая туристическая тропа. Здесь, с Высоты Мюллера, вы откроете красивые панорамы соленого Балтийского моря и пресного Куршского залива. Услышите о загадочном лесничем, в честь которого назвали вершину. А также встретите массивы влажного ольшаника, вековые насаждения елей и сосен.

Интересные факты из прошлого

Я расскажу о поселении викингов 10 века, что находилось неподалеку от современного Рыбачего. Познакомлю с историей замка Росситтен, построенного на месте языческого святилища Роса. Проведу к Изумрудному озеру. Вы также узнаете о культе поклонения балтов верховному богу Перкуну и увидите место, где совершались древние ритуалы. А в самом поселке осмотрите немецкие дома, кирхи и дом пастора, возле которых поговорим уже о не столь давнем прошлом края.

Высота Эфа и Танцующий лес

Следующая экологическая тропа приведет вас к самой высокой точке дюны Ореховой (Петш) близ поселка Морское. Вы узнаете о происхождении ее названия, а с обзорных площадок оцените все многообразие ландшафтов косы: море, залив, лесные чащи и уютные домики. И, конечно, не обойдем вниманием один из участков соснового леса, прославившегося благодаря причудливо изогнутым стволам деревьев.

Организационные детали