Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Долгая дорога в дюнах, или очарование Куршской косы

Пройти по экотропам, открыть самые яркие места заповедника и услышать истории из прошлых эпох

Вы побываете на знаменитой песчаной полосе суши, в краю рыбаков, дюн и сосновых лесов, на территории которого расположен один из старейших национальных парков страны. Узнаете о поселении викингов, сакральном месте балтов и прусской эпохе на улицах Рыбачего. Оцените панорамы с высот Мюллера и Эфа. А также посетите загадочный Танцующий лес.
Долгая дорога в дюнах, или очарование Куршской косы
Долгая дорога в дюнах, или очарование Куршской косы
Долгая дорога в дюнах, или очарование Куршской косы
Долгая дорога в дюнах, или очарование Куршской косы
Долгая дорога в дюнах, или очарование Куршской косы
Долгая дорога в дюнах, или очарование Куршской косы
Долгая дорога в дюнах, или очарование Куршской косы
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Описание

Что вас ожидает

Эстетика дюнных ландшафтов
В районе поселка Рыбачий вы увидите дюнный вал, буквально рассыпающийся на несколько отдельно стоящих дюн. Самая примечательная из них — Болотная (Брухберг) над озером Чайка, по склону которой проложена первая туристическая тропа. Здесь, с Высоты Мюллера, вы откроете красивые панорамы соленого Балтийского моря и пресного Куршского залива. Услышите о загадочном лесничем, в честь которого назвали вершину. А также встретите массивы влажного ольшаника, вековые насаждения елей и сосен.

Интересные факты из прошлого
Я расскажу о поселении викингов 10 века, что находилось неподалеку от современного Рыбачего. Познакомлю с историей замка Росситтен, построенного на месте языческого святилища Роса. Проведу к Изумрудному озеру. Вы также узнаете о культе поклонения балтов верховному богу Перкуну и увидите место, где совершались древние ритуалы. А в самом поселке осмотрите немецкие дома, кирхи и дом пастора, возле которых поговорим уже о не столь давнем прошлом края.

Высота Эфа и Танцующий лес
Следующая экологическая тропа приведет вас к самой высокой точке дюны Ореховой (Петш) близ поселка Морское. Вы узнаете о происхождении ее названия, а с обзорных площадок оцените все многообразие ландшафтов косы: море, залив, лесные чащи и уютные домики. И, конечно, не обойдем вниманием один из участков соснового леса, прославившегося благодаря причудливо изогнутым стволам деревьев.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Corolla Hatchback с водителем и экскурсоводом
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор за въезд на территорию национального парка «Куршская коса» — 300 рублей/человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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