Вы увидите:

Самую западную российскую смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на акваторию Балтийского моря 🌊 «Пиллау», построенный шведами в форме пятиугольника. У каждого бастиона на углу было свое имя и история 📖 маяк, являющийся самым западным маяком Российской Федерации и построенный на месте самого первого деревянного строения 18 века.

Свято-Георгиевский морской собор, открытый в здании старой кирхе, немецкой церкви.

Памятники Петру I и Елизавете Петровне, возведенные в честь 300-летия балтийского флота и открытия историко-культурного комплекса «Елизаветинский форт».

Набережную города, с которой можно полюбоваться на морской простор и на пришвартованные и идущие корабли.

Балтийскую косу, территория которой принадлежит сразу двум государствам. Здесь вы сможете увидеть подвижные дюны, редкие растения и птиц, береговой форт и укрепления косы. Находящийся здесь немецкий аэродром «Нойтиф» со специальной гаванью для взлета и посадки гидросамолетов использовался советскими войсками более 40 лет.

После чего мы отправляемся в «Янтарное Эльдорадо» - посёлок Янтарный. У Вас будет возможность посидеть в пахнущей смолой янтарной пирамиде на площадке карьера. В Средневековом Замке Вы познакомитесь с кол-лекцией старых фотографий янтарных приисков, в подвальных помеще-ниях воссоздана камера пыток для пойманных на воровстве рабочих янтарных промыслов. В экскурсию ⛳ также включена прогулка 👣 по парку Беккера, посещение памятника жертвам Холокоста – все это Вас ждет в Янтарном!

В заключении я покажу Вам Светлогорск - жемчужину Калининградского побережья. Мы познакомимся с красивой немецкой архитектурой и обликом города.

Маршрут: Калининград → Балтийск → Янтарный → Светлогорск → Калининград.