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Экскурсия по Балтийску и Янтарному и Светлогорску

4.4
17 отзывов
Илья П.
Илья П. – Гид из Калининграда
Самый западный город 🏙️ России – Балтийск.

Он славится военно-морской базой и средневековой крепостью Пиллау.

Вас ждет знакомство с историческими комплексами города, прогулка 👣 по набережной и осмотр памятников и морского собора Вторая часть экскурсии 🧭 – поездка в поселок Янтарный.

Там вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы осмотреть крупнейшее месторождение янтаря в мире.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Балтийску и Янтарному и Светлогорску
Экскурсия по Балтийску и Янтарному и Светлогорску

Что вы увидите

  • Балтийск
  • Янтарный
  • Светлогорск

Вы увидите:

  • Самую западную российскую смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на акваторию Балтийского моря 🌊 «Пиллау», построенный шведами в форме пятиугольника. У каждого бастиона на углу было свое имя и история 📖 маяк, являющийся самым западным маяком Российской Федерации и построенный на месте самого первого деревянного строения 18 века.
  • Свято-Георгиевский морской собор, открытый в здании старой кирхе, немецкой церкви.
  • Памятники Петру I и Елизавете Петровне, возведенные в честь 300-летия балтийского флота и открытия историко-культурного комплекса «Елизаветинский форт».
  • Набережную города, с которой можно полюбоваться на морской простор и на пришвартованные и идущие корабли.
  • Балтийскую косу, территория которой принадлежит сразу двум государствам. Здесь вы сможете увидеть подвижные дюны, редкие растения и птиц, береговой форт и укрепления косы. Находящийся здесь немецкий аэродром «Нойтиф» со специальной гаванью для взлета и посадки гидросамолетов использовался советскими войсками более 40 лет.
После чего мы отправляемся в «Янтарное Эльдорадо» - посёлок Янтарный. У Вас будет возможность посидеть в пахнущей смолой янтарной пирамиде на площадке карьера. В Средневековом Замке Вы познакомитесь с кол-лекцией старых фотографий янтарных приисков, в подвальных помеще-ниях воссоздана камера пыток для пойманных на воровстве рабочих янтарных промыслов. В экскурсию ⛳ также включена прогулка 👣 по парку Беккера, посещение памятника жертвам Холокоста – все это Вас ждет в Янтарном!
В заключении я покажу Вам Светлогорск - жемчужину Калининградского побережья. Мы познакомимся с красивой немецкой архитектурой и обликом города.
Маршрут: Калининград → Балтийск → Янтарный → Светлогорск → Калининград.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • По желанию оплачивается дополнительно:
  • Билеты на смотровую площадку Янтарного комбината
  • Билеты в выставочный зал Янтарного комбината
  • Водная экскурсия в Балтийске
Начало
🚩 От отеля в котором проживает турист
Место завершения
🏁 В отеле, в котором проживает турист
Экскурсия по Балтийску и Янтарному и Светлогорску
Экскурсия по Балтийску и Янтарному и Светлогорску
Экскурсия по Балтийску и Янтарному и Светлогорску
Экскурсия по Балтийску и Янтарному и Светлогорску

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья П.
Илья П.
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17 отзывов оставили туристы

Илья П. проводит ещё 3 экскурсии

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