Самую западную российскую смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на акваторию Балтийского моря 🌊 «Пиллау», построенный шведами в форме пятиугольника. У каждого бастиона на углу было свое имя и история 📖 маяк, являющийся самым западным маяком Российской Федерации и построенный на месте самого первого деревянного строения 18 века.
Свято-Георгиевский морской собор, открытый в здании старой кирхе, немецкой церкви.
Памятники Петру I и Елизавете Петровне, возведенные в честь 300-летия балтийского флота и открытия историко-культурного комплекса «Елизаветинский форт».
Набережную города, с которой можно полюбоваться на морской простор и на пришвартованные и идущие корабли.
Балтийскую косу, территория которой принадлежит сразу двум государствам. Здесь вы сможете увидеть подвижные дюны, редкие растения и птиц, береговой форт и укрепления косы. Находящийся здесь немецкий аэродром «Нойтиф» со специальной гаванью для взлета и посадки гидросамолетов использовался советскими войсками более 40 лет.
После чего мы отправляемся в «Янтарное Эльдорадо» - посёлок Янтарный. У Вас будет возможность посидеть в пахнущей смолой янтарной пирамиде на площадке карьера. В Средневековом Замке Вы познакомитесь с кол-лекцией старых фотографий янтарных приисков, в подвальных помеще-ниях воссоздана камера пыток для пойманных на воровстве рабочих янтарных промыслов. В экскурсию ⛳ также включена прогулка 👣 по парку Беккера, посещение памятника жертвам Холокоста – все это Вас ждет в Янтарном!
В заключении я покажу Вам Светлогорск - жемчужину Калининградского побережья. Мы познакомимся с красивой немецкой архитектурой и обликом города.
Маршрут: Калининград → Балтийск → Янтарный → Светлогорск → Калининград.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
По желанию оплачивается дополнительно:
Билеты на смотровую площадку Янтарного комбината
Билеты в выставочный зал Янтарного комбината
Водная экскурсия в Балтийске
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.