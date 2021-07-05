Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Хроники Самбии: групповая экскурсия в Янтарный и Светлогорск

Познакомиться с мировой столицей янтаря и ощутить шарм европейского курорта

4.4
8 отзывов
В группе до 45 человек вы отправитесь в прославленный поселок и уютный город на берегу Балтийского моря. Посмотрите, как добывают «солнечный камень», и попробуете отыскать заветную смолу. Откроете историю Пальмникена и посетите красивую Филинскую бухту. А также услышите о курортном быте Раушена и погуляете среди вилл в окружении хвойных деревьев.
Хроники Самбии: групповая экскурсия в Янтарный и Светлогорск
Хроники Самбии: групповая экскурсия в Янтарный и Светлогорск
Хроники Самбии: групповая экскурсия в Янтарный и Светлогорск
Хроники Самбии: групповая экскурсия в Янтарный и Светлогорск
Хроники Самбии: групповая экскурсия в Янтарный и Светлогорск
Хроники Самбии: групповая экскурсия в Янтарный и Светлогорск
Хроники Самбии: групповая экскурсия в Янтарный и Светлогорск
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Описание

Что вас ожидает

Поразительный Янтарный

  • Вы посетите место, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря возрастом 50 миллионов лет. Побываете на смотровой площадке на месторождении и понаблюдаете с высоты за работой в карьере. А еще сможете попробовать себя в роли «старателя» и самостоятельно добыть «солнечный камень».
  • Янтарный — это еще и курорт, местный пляж которого первым в России был отмечен знаком «Голубой флаг». Вы погуляете по променаду и посетите площадь мастеров, где можно приобрести сувениры. Увидите здание Шлосс-отеля и исторический парк Морица Беккера, заложенный в 19 веке.
  • Не обойдем вниманием историю поселка Пальмникен, легендарную «Янтарную комнату» и тайну людей, скрывающихся под именами Генриетта и Анна.
  • А в качестве бонуса мы покажем одно из самых красивых мест области — Филинскую бухту, где вы сделаете потрясающие фотографии.

Атмосферный Светлогорск

  • Вы осмотрите виллы, построенные в начале прошлого века, с башенками и флюгерами. Надышитесь хвойным воздухом, увидите, что здания здесь будто вкраплены в лес, и услышите легенду о путанице в местной топонимике.
  • Узнаете о знаменитых курортниках и о том, какой объект Светлогорска попал в Книгу рекордов Гиннесса.
  • Кроме того, в программе Солнечные часы, променад, органный зал, скульптура «Нимфа», а также открыточное и самое инстаграмное место города — знаменитая башня Водолечебницы 1907 года.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается посещение карьера янтарного комбината — 350 руб. /человека (есть льготы для детей и пенсионеров), а также питание (в программе предусмотрено свободное время)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
5 июля 2021
Мы полны впечатлений от поездки. Все прошло очень хорошо. Замечательно организовано, четко сработано, много информации, пусть даже не все запомнится - все равно где-то всплывет и вспомнишь или знаешь о чем речь. Пожалуй больше всего поразил Янтарный! Море, пляж. Так хотелось там остаться. А на Янтарноми комбинате был замечательный гид Анастасия, которая поразила подачей материала, как-будто она по меньшей мере технолог производства или менеджер высокого уровня. Очень впечатлила Финская бухта. Красиво! Очень красиво. Ну и Светлогорск. Времени немного, чтобы познакомиться с городом. И это не было целью поездки. Зато мы и там смогли подышать морским воздухом и послушать шум волн, пройтись по набережной. Думаю после этой поездки у всех сложилась мнение об этих местах. Огромное спасибо нашему гиду Дарье. . Такая милая, грамотная, очень организованная сама и мы ее слушались!
С
1 июля 2021
Экскурсовод Олеся - знаток своего дела, вежлива, грамотна, предупредительна! Предложение - увеличить время на 1 час на экскурсию по Светлогорску (в теплый период на посещение пляжа, в холодный - на прогулку по городу)
Н
12 июня 2021
Хорошая экскурсия, все продумано и организовано. Гид Татьяна профессионал, ей спасибо за интересный рассказ, и водителю спасибо. Маршрут насыщенный, успели и янтарь откопать, и курортниками себя почувствовать, и в историю края окунуться. Благодарю!
С
11 июня 2021
Брали с женой экскурсию в Светлогорск с Янтарным, все понравилось. На карьере интересно посмотреть за масштабом добычи. Довольно мощно. В самом Янтарном достойный пляж. На курорте Светлогорск красиво, интересная экскурсия, супруге понравилось. Гид Татьяна профессионал, организовано все хорошо.
А
14 мая 2021
Хотелось бы бы побольше времееи в п. Янтарном, погулять не получилось, т. к ездили на комбинат
В
7 мая 2021
Экскурсия не оправдала надежд,карьер с добычей янтаря ниочем,потерянное время,а производство где обрабатывают интересно. Хотелось посмотреть живописные места,погулять,отдохнуть. В итоге ни Филинской бухты,ни свободного времени в Янтарном и Светлогорске,а ожидание в автобусе всех опоздавших вместе с экскурсоводом. Бабушка много знает,рассказывает интересно,но бегать по бухтам и пляжам нет,не её. Нужны молодые и энергичные,,способные организовать людей и решать вопросы.
Ксения
Ксения
Ответ организатора:
Владимир, спасибо за обратную связь! Действительно, посещение карьера янтарного комбината спорно, мы прислушаемся к Вашему мнению и предоставим больше времени на другие объекты. И, конечно, сделаем выбор в сторону молодых и энергичных гидов. Приносим извинения за то, что не оправдали Ваших надежд.
О
7 мая 2021
За неделю мы побывали на 4 экскурсиях по области (три от одной компании и эта от другой компании - единственная была отвратительно организована.
Гид не озвучивала точно свободное время и время отхода автобуса, ждали людей по 15-30 минут, опаздывающим не звонили.
После опоздания автобуса на 15 минут (что бывает) гид Анастасия ещё 40 минут собирала оплату, поэтому стартовали мы в 11 час вместо 10.00. Гиду пришлось рассказывать все и обо всем, чтобы занять паузу, устроенную организаторами.
В Янтарном кроме прогулки по поселку за доплату 350 р. предлагают экскурсию на янтарный карьер. За эти деньги вы посмотрите на карьер, увидите 6-минутный фильм и сможете покопаться в песке в поисках янтаря. Стоит того или нет - решайте сами. У нас вышла странная ситуация: на платную экскурсию записалось 29 чел., а проехали туда всем автобусом. После того, как оплатившие стали уточнять за что они заплатили, организаторы не смогли ничего толком объяснить, но позже вернули деньги. В качестве компенсации за странную ситуацию завезли группу на маленькое честное производство по обработке янтаря, провели короткую экскурсию.
В Янтарном прошло без приключений.
В Филинскую бухту мы не попали, почему - никто не объяснил. Или дорога плохая или время поджимало… В Светлогорске тоже все было отлично кроме времени отправления обратно.
Гид предупредила о старте в 17.00,к этому времени в автобус вернулись около 10 чел., Минут 15 ждали гида и потом остальных гуляющих. В итоге пришедшие вовремя просидели в автобусе лишних 30 минут:(, попали в пробку на въезде в город. Это странно, так как на других экскурсиях всех сразу предупреждали, что опоздавшие к отъезду считаются по умолчанию оставшимися гулять дальше и их никто не ждёт.
Гида для такой большой группы выбрали пожилую женщину, которая максимум в силах сопровождать индивидуальные маленькие группы, с такой толпой она явно не справляется, хотя очень старается и действительно много может рассказать и по теме и по запросу.
По сравнению с экскурсиями другой фирмы эту я категорически не рекомендую.
Ксения
Ксения
Ответ организатора:
Оксана, мы приносим Вам свои извинения. Неприятно получить негативный отзыв, еще больше огорчает, что у Вас остались не самые лучшие впечатления от экскурсии. В этом есть наша вина – мы поставили на экскурсию гида, которому оказалось сложно управлять большой группой и контролировать соблюдение тайминга. В дальнейшем на маршруте будет работать другой сотрудник, и организационные моменты будут скорректированы.

Экскурсию на смотровую площадку карьера, как правило, всегда включают в этот маршрут. Вы сами видели, какой ажиотаж был на объекте, и сколько было туристических групп. Мы вернули туристам стоимость посещения карьера, так как узнали, что они были разочарованы.

В этот день мы действительно не посетили Филинскую бухту из-за погодных условий. Площадка для осмотра находится над обрывом и не оборудована, а ветер на побережье 6 мая был до 25 м/с. В целях безопасности туристов туда не повезли, а сделали дополнительно остановку для фото у замка "Нессельбек".

Спасибо Вам за критику! Это первая наша неудачная экскурсия (надеемся, что единственная) и, конечно, мы вынесем все уроки из этого опыта.
Д
6 мая 2021
Отзывы оставляю очень редко, но не хотелось бы обделить вниманием такую «потрясающую» экскурсию. Надеюсь, что больше никто не попадётся и не заплатит свои деньги (не малые) за ЭТО. Сперва, экскурсия должна была начаться в 10:00, мы подошли чуть раньше, так вышло, но никого не было до ~10:10, ни автобуса, ни гида. В начале 11-ого на горизонте появился автобус. Мы сели, а затем начался сбор денег чудесной девушкой по имени Анастасия, которая каким боком относится к экскурсии - не понятно. Это продолжалось до 11 часов!!! Почему мы не отправлялись? - Тоже не ясно. Нашим гидом должна была быть Надежда (насколько я знаю, коллектив Трипстера довольно молод), но дать вместо активного/креативного гида - бабку лет 80 - это жесть! Приехали на Янтарный комбинат (за 350 р с человека), но это не комбинат, кроме карьера, песочницы и фильма на 5 минут больше ничего не увидите! Итого: времени 13:30 (3,5 часа экскурсии прошло, ~1500 с человека заплачено), а я только увидела карьер с песком и копнула лопаткой в песочнице! И ещё полчаса стоять в автобусе у магазина янтаря. ЛЮДИ, НЕ БЕРИТЕ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ! Не портите себе отдых. Посмотрите подобную экскурсию у кого-то другого.
Ксения
Ксения
Ответ организатора:
Дарья, благодаря Вам и Вашему критическому отзыву мы сделаем нашу экскурсию лучше.
Приносим Вам свои извинения. Да, случился форс-мажор: автобус опоздал на 10 минут, хотя подача планировалась за 15 минут до начала экскурсии, впредь продиктуем более жесткие условия нашим партнерам (раньше с таким не сталкивались).
Смотровая площадка Янтарного комбината многих не впечатлила, хотя это обязательный элемент классических экскурсий в этом направлении. Мы прислушались к мнению группы и всем вернули стоимость посещения этого объекта (350 р с человека) еще на маршруте, взяв расходы на себя. И мы обдумаем включение площадки в дальнейшие экскурсии.
Наталья Андреевна – гид с большим опытом, широким кругозором и хорошо справляется с экскурсиями в «камерном» формате. Но для работы с группами будем ставить активных гидов.
Мы просим прощения за неудачную экскурсию. Не в наших интересах расстраивать туристов, мы стараемся делать продукт, за который не стыдно. Надеемся, что морские виды в Янтарном и прогулка по Светлогорску добавили позитивных впечатлений.

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