Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Ответ организатора:
Оксана, мы приносим Вам свои извинения. Неприятно получить негативный отзыв, еще больше огорчает, что у Вас остались не самые лучшие впечатления от экскурсии. В этом есть наша вина – мы поставили на экскурсию гида, которому оказалось сложно управлять большой группой и контролировать соблюдение тайминга. В дальнейшем на маршруте будет работать другой сотрудник, и организационные моменты будут скорректированы.
Экскурсию на смотровую площадку карьера, как правило, всегда включают в этот маршрут. Вы сами видели, какой ажиотаж был на объекте, и сколько было туристических групп. Мы вернули туристам стоимость посещения карьера, так как узнали, что они были разочарованы.
В этот день мы действительно не посетили Филинскую бухту из-за погодных условий. Площадка для осмотра находится над обрывом и не оборудована, а ветер на побережье 6 мая был до 25 м/с. В целях безопасности туристов туда не повезли, а сделали дополнительно остановку для фото у замка "Нессельбек".
Спасибо Вам за критику! Это первая наша неудачная экскурсия (надеемся, что единственная) и, конечно, мы вынесем все уроки из этого опыта.