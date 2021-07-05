Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

За неделю мы побывали на 4 экскурсиях по области (три от одной компании и эта от другой компании - единственная была отвратительно организована.

Гид не озвучивала точно свободное время и время отхода автобуса, ждали людей по 15-30 минут, опаздывающим не звонили.

После опоздания автобуса на 15 минут (что бывает) гид Анастасия ещё 40 минут собирала оплату, поэтому стартовали мы в 11 час вместо 10.00. Гиду пришлось рассказывать все и обо всем, чтобы занять паузу, устроенную организаторами.

В Янтарном кроме прогулки по поселку за доплату 350 р. предлагают экскурсию на янтарный карьер. За эти деньги вы посмотрите на карьер, увидите 6-минутный фильм и сможете покопаться в песке в поисках янтаря. Стоит того или нет - решайте сами. У нас вышла странная ситуация: на платную экскурсию записалось 29 чел., а проехали туда всем автобусом. После того, как оплатившие стали уточнять за что они заплатили, организаторы не смогли ничего толком объяснить, но позже вернули деньги. В качестве компенсации за странную ситуацию завезли группу на маленькое честное производство по обработке янтаря, провели короткую экскурсию.

В Янтарном прошло без приключений.

В Филинскую бухту мы не попали, почему - никто не объяснил. Или дорога плохая или время поджимало… В Светлогорске тоже все было отлично кроме времени отправления обратно.

Гид предупредила о старте в 17.00,к этому времени в автобус вернулись около 10 чел., Минут 15 ждали гида и потом остальных гуляющих. В итоге пришедшие вовремя просидели в автобусе лишних 30 минут:(, попали в пробку на въезде в город. Это странно, так как на других экскурсиях всех сразу предупреждали, что опоздавшие к отъезду считаются по умолчанию оставшимися гулять дальше и их никто не ждёт.

Гида для такой большой группы выбрали пожилую женщину, которая максимум в силах сопровождать индивидуальные маленькие группы, с такой толпой она явно не справляется, хотя очень старается и действительно много может рассказать и по теме и по запросу.

По сравнению с экскурсиями другой фирмы эту я категорически не рекомендую.