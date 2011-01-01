Максим проводит ещё 3 экскурсии

На пути из Калининграда к Куршской косе стоит удивительный замок 🏰 — средневековый и современный одновременно. Автобус остановится у замка Нессельбек, который точно воссоздан по образу крепости Тевтонского ордена. Вы сделаете колоритные фотографии 📸, узнаете об этом проекте и местных легендах. А после отправитесь на Куршскую косу, где вас ждут:
Высота Мюллера — высочайшая точка дюны Болотная. Со смотровой площадки вам откроются виды на узкую полоску суши между Балтийским морем и Куршским заливом, а также на озеро Чайка.
Танцующий лес с титулом «самого таинственного места» на косе. Здесь вы увидите сосны, которые кружатся в вальсе, вдоволь подышите свежим воздухом и попробуете разгадать, отчего деревья 🌳 имеют странную форму и не слышно пения птиц.
Высота Эфа на дюне, которая растянулась на 4, 5 км. Вы полюбуетесь завораживающими видами на нескольких смотровых и узнаете о человеке, укротившем пески Куршской косы.
Побережье Балтийского моря. Гид проведет вас на пустынный пляж 🏖️, где вы сделаете атмосферные снимки.
На обратном пути в программе уютный и очаровательный город-курорт — Зеленоградск, бывший прусский Кранц. Вы погуляете по улочке с довоенными зданиями, а еще встретите уважаемых местных жителей — котиков!
Организационные детали
Экскурсия проходит на современном комфортабельном автобусе 🚌 туристического класса в сопровождении профессионального гида
Транспортное обслуживание и эко-сбор при въезде на Куршскую косу включены в стоимость
В программе будет время, чтобы купить копченую рыбку и сувениры 🎁, а также пообедать на Куршской косе (по желанию и оплачивается отдельно)
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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