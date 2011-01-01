Максим проводит ещё 3 экскурсии

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Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск

Групповая автобусная экскурсия навстречу дюнам, лесам, Балтийскому морю, былям и легендам

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
Наша экскурсия ⛳ в группе до 45 человек начинается раньше большинства других поездок.

Благодаря этому вы избежите очередей на въезде в заповедник, насладитесь природой и сделаете фото без толп.

Гид познакомит вас с Танцующим лесом, дюнами Мюллера и Эфа.

Вы отдохнете на берегу Балтики, а также увидите замок 🏰 Нессельбек и погуляете по городу котов, Зеленоградску.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 290 ₽ за человека

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Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск

Что вас ожидает

На пути из Калининграда к Куршской косе стоит удивительный замок 🏰 — средневековый и современный одновременно. Автобус остановится у замка Нессельбек, который точно воссоздан по образу крепости Тевтонского ордена. Вы сделаете колоритные фотографии 📸, узнаете об этом проекте и местных легендах. А после отправитесь на Куршскую косу, где вас ждут:

  • Высота Мюллера — высочайшая точка дюны Болотная. Со смотровой площадки вам откроются виды на узкую полоску суши между Балтийским морем и Куршским заливом, а также на озеро Чайка.
  • Танцующий лес с титулом «самого таинственного места» на косе. Здесь вы увидите сосны, которые кружатся в вальсе, вдоволь подышите свежим воздухом и попробуете разгадать, отчего деревья 🌳 имеют странную форму и не слышно пения птиц.
  • Высота Эфа на дюне, которая растянулась на 4, 5 км. Вы полюбуетесь завораживающими видами на нескольких смотровых и узнаете о человеке, укротившем пески Куршской косы.
  • Побережье Балтийского моря. Гид проведет вас на пустынный пляж 🏖️, где вы сделаете атмосферные снимки.

На обратном пути в программе уютный и очаровательный город-курорт — Зеленоградск, бывший прусский Кранц. Вы погуляете по улочке с довоенными зданиями, а еще встретите уважаемых местных жителей — котиков!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном комфортабельном автобусе 🚌 туристического класса в сопровождении профессионального гида
  • Транспортное обслуживание и эко-сбор при въезде на Куршскую косу включены в стоимость
  • В программе будет время, чтобы купить копченую рыбку и сувениры 🎁, а также пообедать на Куршской косе (по желанию и оплачивается отдельно)
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск
Куршская коса Максимум + замок Нессельбек и Зеленоградск

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом! Мы коренные калининградцы во 2-м поколении. У нас только профессиональные гиды, которые проходят специальный отбор, чтобы вы были довольны экскурсией на 100%. Мы всегда посоветуем для вашего посещения интересные места, магазины с местными сувенирами и деликатесами, а также лучшие рестораны с локальной кухней.
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