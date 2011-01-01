Максим проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

На пути из Калининграда к Куршской косе стоит удивительный замок 🏰 — средневековый и современный одновременно. Автобус остановится у замка Нессельбек, который точно воссоздан по образу крепости Тевтонского ордена. Вы сделаете колоритные фотографии 📸, узнаете об этом проекте и местных легендах. А после отправитесь на Куршскую косу, где вас ждут:

Высота Мюллера — высочайшая точка дюны Болотная. Со смотровой площадки вам откроются виды на узкую полоску суши между Балтийским морем и Куршским заливом, а также на озеро Чайка.

— высочайшая точка дюны Болотная. Со смотровой площадки вам откроются виды на узкую полоску суши между Балтийским морем и Куршским заливом, а также на озеро Чайка. Танцующий лес с титулом «самого таинственного места» на косе. Здесь вы увидите сосны, которые кружатся в вальсе, вдоволь подышите свежим воздухом и попробуете разгадать, отчего деревья 🌳 имеют странную форму и не слышно пения птиц.

с титулом «самого таинственного места» на косе. Здесь вы увидите сосны, которые кружатся в вальсе, вдоволь подышите свежим воздухом и попробуете разгадать, отчего деревья 🌳 имеют странную форму и не слышно пения птиц. Высота Эфа на дюне, которая растянулась на 4, 5 км. Вы полюбуетесь завораживающими видами на нескольких смотровых и узнаете о человеке, укротившем пески Куршской косы.

на дюне, которая растянулась на 4, 5 км. Вы полюбуетесь завораживающими видами на нескольких смотровых и узнаете о человеке, укротившем пески Куршской косы. Побережье Балтийского моря. Гид проведет вас на пустынный пляж 🏖️, где вы сделаете атмосферные снимки.

На обратном пути в программе уютный и очаровательный город-курорт — Зеленоградск, бывший прусский Кранц. Вы погуляете по улочке с довоенными зданиями, а еще встретите уважаемых местных жителей — котиков!

Организационные детали