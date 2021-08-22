Мы начнём прогулку у торпедного катера и представим, как много лет назад рядом шумел рыбный рынок. Взглянем на Дом Советов и поговорим о замке, что стоял на его месте. Я расскажу, как был основан Кенигсберг, когда здесь появились первые поселенцы — и напомню историю пруссов.
Пройдем по набережной реки Преголя к Императорскому мосту и зайдём в Домик смотрителя: здесь вас ждут сюжеты о знаменитом Мюнхгаузене и красивые сувениры.
В Рыбной деревне протянем ниточки от прошлого к современности: в этом нам помогут старые снимки, которые я возьму на экскурсию. Увидим наследие Чемпионата Мира по футболу 2018 и обсудим, что ещё планируют построить в нашем городе. Вас удивит архитектура Крестовоздвиженской церкви (ранее Кройцкирха), а на острове Канта вспомним знаменитого философа и впечатлимся готическим убранством Кафедрального собора.