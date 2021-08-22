Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга

Увидеть главные достопримечательности и узнать характер города через его историю

5
4 отзыва
От торпедного катера до Кафедрального собора — вместе мы прогуляемся по центральным улицам и набережным. Встретим необычные архитектурные памятники, которые хранят атмосферу европейского города. А мои рассказы перенесут вас в прошлое и проведут от Твангесте к Кенигсбергу до Калининграда.
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Неспешная прогулка в сердце Калининграда-Кенигсберга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город от зарождения…

Мы начнём прогулку у торпедного катера и представим, как много лет назад рядом шумел рыбный рынок. Взглянем на Дом Советов и поговорим о замке, что стоял на его месте. Я расскажу, как был основан Кенигсберг, когда здесь появились первые поселенцы — и напомню историю пруссов.

до наших дней

Пройдем по набережной реки Преголя к Императорскому мосту и зайдём в Домик смотрителя: здесь вас ждут сюжеты о знаменитом Мюнхгаузене и красивые сувениры.
В Рыбной деревне протянем ниточки от прошлого к современности: в этом нам помогут старые снимки, которые я возьму на экскурсию. Увидим наследие Чемпионата Мира по футболу 2018 и обсудим, что ещё планируют построить в нашем городе. Вас удивит архитектура Крестовоздвиженской церкви (ранее Кройцкирха), а на острове Канта вспомним знаменитого философа и впечатлимся готическим убранством Кафедрального собора.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Рекомендую взять с собой на прогулку кофе, чай либо прохладительные напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Московском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Н
22 авг 2021
Сегодня с дочкой побывали на экскурсии, которую провела очень знающий и умеющий увлечь своим рассказом посетителей экскурсовод Галина. Получили множество положительных эмоций! Особо хотелось бы отметить то,насколько хорошо Галина знает историю Калининграда и как интересно и увлекательно у нее выходит поведать о ней слушателям. Рассказ сопровождался показом фотографий и картин города бытности давних времён, что позволило окунуться в историю с головой. Рекомендую к посещению!
Л
9 авг 2021
Это была не первая наша экскурсия, поэтому новой или очень интересной информации для нас было мало. Маршрут был выбран хорошо. Особенная благодарность экскурсоводу, что вошла в положение и перенесла экскурсию с дня с плохой погодой.
Всеволод
17 июля 2021
Ключиком, включившим нас с супругой и 8-летним сыном стало радушие Галины и ее внимательность. Как опытный экскурсовод, она знала, что успех экскурсии не в подробном и интересном рассказе, а в душевном контакте с экскурсантами. Галина скорректировала по нашей просьбе маршрут и повела нас по малоизвестному Калининграду, по обратной его стороне. Опыт жизни Галины сделал ее рассказ глубоким. Она прекрасно владеет материалом. Рекомендую ее всем желающим познакомиться с городом!
Е
11 июля 2021
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, с моим гидом было очень комфортно. Очень приятный человек, любящий и знающий свое дело. Огромное спасибо за участие!

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