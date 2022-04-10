Что вас ожидает

Юдиттен: район, красивый круглый год

В этом особенном уголке Калининграда мы пройдем тихими улочками Менделеева, Тихоненко, Сержанта Мишина, Дубинина и Тенистой аллее. В любое время года в Юдиттене вы откроете идиллические пейзажи — раньше неподалеку находился ботанический университет, а сам район был испытательным полигоном учёных-растениеводов. И конечно, уделим внимание архитектуре немецких домиков с доминирующей асимметрией модерна начала 20 века. Вы увидите, как органично сочетаются старые виллы с новыми особняками.

Древнейшая кирха Калининграда

Я обязательно приведу вас к церкви 13 века, построенной во времена Тевтонского ордена. Познакомлю с историей обители, которая успела побывать католической, протестантской, а сейчас является православным храмом, куда любят приходить многие горожане. Здесь же вспомним сына пастора церкви, Иоганна Кристофа Готтшеда, прославившегося как немецкий писатель, историк литературы и критик. Я расскажу, какая улица из нашего маршрута носила его имя. А еще мы посетим старинный сквер Готтшедплатц с редкими деревьями и славным прошлым.

Истории о творческих и выдающихся личностях

По пути вы узнаете и о других талантливых людях, живших в районе в былые времена. Поговорим о композиторах и редакторах радио Рейхсзендер Кёнигсберг. О художнике-иллюстраторе и писательнице Эрике Дурбан-Хофманн, Эрихе Гиндлере, известном прусскими пейзажами. А также о книгопечатниках, переплетчиках, директоре целлюлозно-бумажной фабрики, известной на всю Европу, писателе-фольклористе Германе Фришбьере и других удивительных личностях Юдиттена.

Парк, живущий в гармонии с природой

В парке им. Теодора Кроне речь пойдет о его истории и бывших владельцах имения, на территории которого он расположен. Прелесть места в том, что здесь ничто не мешает наслаждаться природой — пение птиц не заглушают аттракционы, а богатство леса располагает к приятным прогулкам, размышлениям и творчеству. Вдоль аллей вам встретятся старые дубы и остролистые клены, граб и бук, пышные каштаны, ели и сосны. В этом дивном месте мы и завершим наше путешествие.

Рекомендации перед экскурсией

Советую посетить спектакль в Калининградском областном драматическом театре «Вилла Эдит или Прусские ночи». На экскурсии мы обязательно заглянем на Виллу Эдит — памятник первому послевоенному фольклору области. Именно эта вилла описана в одноименной приключенческой повести Марка Баринова, где рассказаны истории о подземельях Кёнигсберга, утерянных сокровищах, Янтарной комнате и советской разведчице Нине, дочери немецкого генерала Эдит Хеймнитц в одном лице.

Организационные детали