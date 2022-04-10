Очарование старинного Юдиттена

Познакомиться с историей и архитектурой элитного района и влюбиться в его атмосферу

Индивидуальная
Юдиттен — один из самых старых и красивых районов города.

Здесь немецкие виллы гармонируют с лесными аллеями, а улицы хранят воспоминания о выдающихся личностях.

Вы познакомитесь с историей древнейшей кирхи Калининграда и образцами модерна.

Увидите памятник первому послевоенному фольклору области и узнаете о местных художниках, композиторах и писателях.
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
Очарование старинного Юдиттена
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Что вас ожидает

Юдиттен: район, красивый круглый год

В этом особенном уголке Калининграда мы пройдем тихими улочками Менделеева, Тихоненко, Сержанта Мишина, Дубинина и Тенистой аллее. В любое время года в Юдиттене вы откроете идиллические пейзажи — раньше неподалеку находился ботанический университет, а сам район был испытательным полигоном учёных-растениеводов. И конечно, уделим внимание архитектуре немецких домиков с доминирующей асимметрией модерна начала 20 века. Вы увидите, как органично сочетаются старые виллы с новыми особняками.

Древнейшая кирха Калининграда

Я обязательно приведу вас к церкви 13 века, построенной во времена Тевтонского ордена. Познакомлю с историей обители, которая успела побывать католической, протестантской, а сейчас является православным храмом, куда любят приходить многие горожане. Здесь же вспомним сына пастора церкви, Иоганна Кристофа Готтшеда, прославившегося как немецкий писатель, историк литературы и критик. Я расскажу, какая улица из нашего маршрута носила его имя. А еще мы посетим старинный сквер Готтшедплатц с редкими деревьями и славным прошлым.

Истории о творческих и выдающихся личностях

По пути вы узнаете и о других талантливых людях, живших в районе в былые времена. Поговорим о композиторах и редакторах радио Рейхсзендер Кёнигсберг. О художнике-иллюстраторе и писательнице Эрике Дурбан-Хофманн, Эрихе Гиндлере, известном прусскими пейзажами. А также о книгопечатниках, переплетчиках, директоре целлюлозно-бумажной фабрики, известной на всю Европу, писателе-фольклористе Германе Фришбьере и других удивительных личностях Юдиттена.

Парк, живущий в гармонии с природой

В парке им. Теодора Кроне речь пойдет о его истории и бывших владельцах имения, на территории которого он расположен. Прелесть места в том, что здесь ничто не мешает наслаждаться природой — пение птиц не заглушают аттракционы, а богатство леса располагает к приятным прогулкам, размышлениям и творчеству. Вдоль аллей вам встретятся старые дубы и остролистые клены, граб и бук, пышные каштаны, ели и сосны. В этом дивном месте мы и завершим наше путешествие.

Рекомендации перед экскурсией

Советую посетить спектакль в Калининградском областном драматическом театре «Вилла Эдит или Прусские ночи». На экскурсии мы обязательно заглянем на Виллу Эдит — памятник первому послевоенному фольклору области. Именно эта вилла описана в одноименной приключенческой повести Марка Баринова, где рассказаны истории о подземельях Кёнигсберга, утерянных сокровищах, Янтарной комнате и советской разведчице Нине, дочери немецкого генерала Эдит Хеймнитц в одном лице.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Менделеева
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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