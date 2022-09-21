Осенняя Балтика: знаменитые курорты и их история

Заглянуть в старинные замки, рассмотреть экспонаты музеев и прогуляться по Куршской косе

В путешествии вы познакомитесь с тремя городами Калининградской области — её столицей, Светлогорском и Балтийском, а жить будем на берегу моря.

Мы осмотрим замки Лабиау, Вальдау, Шаакен, заглянем в секретный бункер, побываем в старой немецкой школе и посетим урок в классе прошлого века.

Погуляем по побережью и подышим солоноватым воздухом, очаруемся песчаными дюнами Куршской косы и пройдём по таинственному лесу. Интересно будет и детям, и взрослым!
Осенняя Балтика: знаменитые курорты и их история
Осенняя Балтика: знаменитые курорты и их история
Осенняя Балтика: знаменитые курорты и их история
Осенняя Балтика: знаменитые курорты и их история
Осенняя Балтика: знаменитые курорты и их история
Осенняя Балтика: знаменитые курорты и их история
Осенняя Балтика: знаменитые курорты и их история
Ближайшие даты:
29
окт
2
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт или ж. - д. вокзал, 12:00
Завершение: Калининград, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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