Вы познакомитесь с памятником, построенным для защиты территорий ордена от набегов пруссов и литовцев. Узнаете, чем запомнился визит Петра I, оцените воссозданную атмосферу Средних веков в реконструированном замке и сможете устроить фотосессию в рыцарском стиле.
Далее в программе замок, выполнявший оборонительные и общественно-бытовые функции. Рядом вы увидите кирху из неотесанных валунов с башней в стиле североамериканской готики. Поговорим о летней резиденции первого герцога Пруссии Альбрехта, «охотничьей столице» с заповедником и первом зоопарке исторического государства.
Вы осмотрите одно из древнейших религиозных зданий в области — основанную в середине 14 века орденскую кирху. Обратим внимание на ее необычный архитектурный стиль. Также вы узнаете об обнаруженных ценных фресках и имениях важных людей Пруссии, в состав которых входила Арнау.
Затем я отвезу вас к замку, заложенному двумя самбийскими князьями по приказу магистра Тевтонского ордена. Расскажу о периоде, когда здесь жила рыцарская элита, визите Великого российского посольства и открывшемся музее, где проводят интересные тематические экскурсии.
Следующая остановка у кирхи, построенной на месте языческого поселения Хайлигенвальд («Священный лес»). Вы осмотрите оригинальное строение из полевых валунов и обожжённого кирпича и узнаете, кто занимается ее поддержанием и реставрацией.
Реконструированные площадь Победы и фасады зданий вместе с кирхой создают уютную атмосферу старых городов Польши или Германии. Я покажу редкий монумент, охватывающий сразу четыре войны. Расскажу об одном из немногих городов, где сохранился замок, и современном назначении Тапиау.
В завершение отправимся к руинам замка-крепости 14 века, что стоял на пересечение трех важных дорог: из Кенигсберга (Калининград), Инстербурга (Черняховск) и Тильзита (Советск). Вы узнаете, что именно охранял в те времена гарнизон, и увидите неподалеку трехарочный мост с шлюзом на реке Преголя.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.