По следам рыцарей, положивших начало Пруссии

Авторская экскурсия по замкам, крепостям и кирхам, оставленным в наследие Тевтонским орденом

Тевтонцы оказали существенное влияние на Пруссию, включая ту часть, которая сейчас называется Калининградской областью, а Кенигсберг стал последней столицей некогда могущественного ордена.

В поездке вы посетите несколько знаковых мест той эпохи, популярных и малоизвестных, и станете лучше разбираться в средневековой истории региона.
По следам рыцарей, положивших начало Пруссии
По следам рыцарей, положивших начало Пруссии
По следам рыцарей, положивших начало Пруссии
По следам рыцарей, положивших начало Пруссии
По следам рыцарей, положивших начало Пруссии
По следам рыцарей, положивших начало Пруссии
По следам рыцарей, положивших начало Пруссии
По следам рыцарей, положивших начало Пруссии

Что вас ожидает

Замок Шаакен, поселок Некрасово

Вы познакомитесь с памятником, построенным для защиты территорий ордена от набегов пруссов и литовцев. Узнаете, чем запомнился визит Петра I, оцените воссозданную атмосферу Средних веков в реконструированном замке и сможете устроить фотосессию в рыцарском стиле.

Кирха и замок Нойхаузен, город Гурьевск

Далее в программе замок, выполнявший оборонительные и общественно-бытовые функции. Рядом вы увидите кирху из неотесанных валунов с башней в стиле североамериканской готики. Поговорим о летней резиденции первого герцога Пруссии Альбрехта, «охотничьей столице» с заповедником и первом зоопарке исторического государства.

Кирха Арнау, поселок Родники

Вы осмотрите одно из древнейших религиозных зданий в области — основанную в середине 14 века орденскую кирху. Обратим внимание на ее необычный архитектурный стиль. Также вы узнаете об обнаруженных ценных фресках и имениях важных людей Пруссии, в состав которых входила Арнау.

Замок Вальдау, поселок Низовье

Затем я отвезу вас к замку, заложенному двумя самбийскими князьями по приказу магистра Тевтонского ордена. Расскажу о периоде, когда здесь жила рыцарская элита, визите Великого российского посольства и открывшемся музее, где проводят интересные тематические экскурсии.

Кирха Хайлигенвальде, поселок Ушаково

Следующая остановка у кирхи, построенной на месте языческого поселения Хайлигенвальд («Священный лес»). Вы осмотрите оригинальное строение из полевых валунов и обожжённого кирпича и узнаете, кто занимается ее поддержанием и реставрацией.

Замок Тапиау, город Гвардейск

Реконструированные площадь Победы и фасады зданий вместе с кирхой создают уютную атмосферу старых городов Польши или Германии. Я покажу редкий монумент, охватывающий сразу четыре войны. Расскажу об одном из немногих городов, где сохранился замок, и современном назначении Тапиау.

Замок Таплакен, поселок Талпаки

В завершение отправимся к руинам замка-крепости 14 века, что стоял на пересечение трех важных дорог: из Кенигсберга (Калининград), Инстербурга (Черняховск) и Тильзита (Советск). Вы узнаете, что именно охранял в те времена гарнизон, и увидите неподалеку трехарочный мост с шлюзом на реке Преголя.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter, дополнительно оборудованном розетками, раскладным столиком, люком, автономным отопителем салона, комфортными откидными креслами, отличной акустической системой.
  • Мы встретим вас в любой точке Калининграда и после экскурсии привезем обратно
  • Дополнительные расходы: питание, входные билеты в музеи, увеличение продолжительности экскурсии + 2000/час

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Dmitriy
Dmitriy
Наша команда состоит из нескольких гидов — коренных жителей Калининграда, которые объединились в 2009 году с одной целью: дарить любителям истории и путешественникам знания о таком замечательном крае как Калининградская область. Мы живём этой историей и любовью к прошлому и настоящему региона, поэтому откроем для вас нашу землю с нетривиальной стороны. С первых экскурсий нам удалось влюбить в Калининград многих гостей, которые даже не догадывались, какая жемчужина истории досталась России!
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