Что вас ожидает

Замок Шаакен, поселок Некрасово

Вы познакомитесь с памятником, построенным для защиты территорий ордена от набегов пруссов и литовцев. Узнаете, чем запомнился визит Петра I, оцените воссозданную атмосферу Средних веков в реконструированном замке и сможете устроить фотосессию в рыцарском стиле.

Кирха и замок Нойхаузен, город Гурьевск

Далее в программе замок, выполнявший оборонительные и общественно-бытовые функции. Рядом вы увидите кирху из неотесанных валунов с башней в стиле североамериканской готики. Поговорим о летней резиденции первого герцога Пруссии Альбрехта, «охотничьей столице» с заповедником и первом зоопарке исторического государства.

Кирха Арнау, поселок Родники

Вы осмотрите одно из древнейших религиозных зданий в области — основанную в середине 14 века орденскую кирху. Обратим внимание на ее необычный архитектурный стиль. Также вы узнаете об обнаруженных ценных фресках и имениях важных людей Пруссии, в состав которых входила Арнау.

Замок Вальдау, поселок Низовье

Затем я отвезу вас к замку, заложенному двумя самбийскими князьями по приказу магистра Тевтонского ордена. Расскажу о периоде, когда здесь жила рыцарская элита, визите Великого российского посольства и открывшемся музее, где проводят интересные тематические экскурсии.

Кирха Хайлигенвальде, поселок Ушаково

Следующая остановка у кирхи, построенной на месте языческого поселения Хайлигенвальд («Священный лес»). Вы осмотрите оригинальное строение из полевых валунов и обожжённого кирпича и узнаете, кто занимается ее поддержанием и реставрацией.

Замок Тапиау, город Гвардейск

Реконструированные площадь Победы и фасады зданий вместе с кирхой создают уютную атмосферу старых городов Польши или Германии. Я покажу редкий монумент, охватывающий сразу четыре войны. Расскажу об одном из немногих городов, где сохранился замок, и современном назначении Тапиау.

Замок Таплакен, поселок Талпаки

В завершение отправимся к руинам замка-крепости 14 века, что стоял на пересечение трех важных дорог: из Кенигсберга (Калининград), Инстербурга (Черняховск) и Тильзита (Советск). Вы узнаете, что именно охранял в те времена гарнизон, и увидите неподалеку трехарочный мост с шлюзом на реке Преголя.

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter, дополнительно оборудованном розетками, раскладным столиком, люком, автономным отопителем салона, комфортными откидными креслами, отличной акустической системой.

Мы встретим вас в любой точке Калининграда и после экскурсии привезем обратно

Дополнительные расходы: питание, входные билеты в музеи, увеличение продолжительности экскурсии + 2000/час

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.