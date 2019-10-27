4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Отправиться за свежим уловом к живописным Тавским озерам или заливам Балтийского моря

Алексей
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Алексей – ваш гид
Предлагаю вам провести пару часов среди морских волн или пейзажей Тавских озер за самым «клевым» занятием в мире — рыбалкой! Я помогу вам подобрать снасти, расскажу о повадках местной рыбы, открою секретные «рыбные» уголки и, конечно, не позволю уехать без свежепойманных трофеев, которые мы сможем тут же закоптить к ужину.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в г Калининград
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Рыбалка в Калининграде
Рыбалка в Калининграде

Что вас ожидает

Рыбалка на ваш выбор — реки, озера и морские заливы
В зависимости от ваших интересов мы выберем одно из трех направлений:

  • Морская рыбалка — мы стартуем от Филинской бухты, полюбуемся потрясающей панорамой с 50-метрового обрыва над пляжем, совершим обзорную прогулку на катере вдоль побережья до мыса Таран и одноименного маяка. А после отправимся покорять стихию и охотиться со спиннингом на треску, балтийского лосося и саргана.
  • Речная рыбалка начнется с знаменитых черных вод канала Гросс Фридрихсграбен, а нашей конечной целью станут кристальные Тавские озера, в которых легко рассмотреть рыб невооруженным глазом. Вы полюбуетесь пейзажами нетронутой прусской природы и добудете пресноводные трофеи — окуня, леща, щуку или плотву.
  • Рыбалка в окрестностях Балтийска. Мы отправимся к самой западной точке России, исследуем водные окрестности на катере, а затем у вас будет выбор — продолжить рыбалку вдоль Балтийской косы, рассматривая очаровательные пейзажи и остатки заброшенного аэродрома Люфтваффе, или отправиться в Калининградский залив, чтобы поймать хитрого судака.

Охота за рыбными трофеями со знатоком
Я с удовольствием помогу вам выбрать блесну и другие снасти, покажу самые «рыбные» места нашего края, расскажу о тонкостях ловли той или иной рыбы — от морской трески до юркой плотвы — и, если нужно, поделюсь навыками спиннинговой рыбалки. Для проголодавшихся рыбаков в катере всегда найдутся закуски из местных фермерских продуктов. А после рыбалки, по желанию, я смогу быстро закоптить весь улов на ваших глазах, чтобы вы смогли этим же вечером поужинать свежепойманной рыбкой.

Кому подойдет прогулка

Как профессиональным рыболовам, так и увлекающимся новичкам: я подберу маршрут рыбалки, ориентируясь на ваш опыт и пожелания.

Организационные детали

  • Важно: в зависимости от погодных условий для вашей безопасности рыбалка может быть отменена или заменена на альтернативную без доплаты.
  • В стоимость входят необходимые снасти, подобранные под конкретную рыбалку, теплые вещи, трансфер до места ловли, закуски из фермерских продуктов и копчение улова (по желанию).
  • Советую взять с собой фотоаппарат и удобную обувь по сезону.
Рыбалка в Калининграде
Рыбалка в Калининграде
Рыбалка в Калининграде
Рыбалка в Калининграде
Рыбалка в Калининграде
Рыбалка в Калининграде
Рыбалка в Калининграде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в г Калининград.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я опытный местный рыболов с сорокалетним стажем. Рыбалка для меня — не просто увлечение, а стиль жизни. Я знаю самые затаенные рыбные уголки нашей области и смогу подобрать самые «клевые» места в зависимости от сезона и ваших предпочтений. Новичку я помогу поймать свою первую рыбу, а профессионалу не стану мешать.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Отличный гид по рыбалке...
11 сентября 2019
На рыбалку ездил муж.Вернулся очень довольный.Понравилось всё!Алексей хороший собеседник,приятный человек.Муж был первый раз на рыбалке именно в море.Алексей проявлял стойкое терпение ( муж боялся моря,запутал леску и т.п.😁).Спасибо огромное от мужа за отлично проведенное время!!!!!
20 июля 2019
Поехала на рыбалку с сыном и дочерью . Получилось совместить и рыбалку, и приятную прогулку на моторной лодке. Всем очень понравилось, несмотря на то что рыбу не удалось поймать. Рекомендую экскурсию для тех , кто любит проводит нестандартно отдых.
8 июля 2019
Гид прекрасный собеседник . Знает много рыбных мест . Всё предусмотрено до мелочей. И горячем чаем напоит и оборванную леску в сотый раз поменяет ))) Огромное количество снастей для любого вида рыб и экипировки для любой погоды. Новичков научит и подскажет . Безопасность ставит на первое место. Вобщем огромное спасибо Алексею !

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