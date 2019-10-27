4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рыбалка на ваш выбор — реки, озера и морские заливы

В зависимости от ваших интересов мы выберем одно из трех направлений:

Морская рыбалка — мы стартуем от Филинской бухты, полюбуемся потрясающей панорамой с 50-метрового обрыва над пляжем, совершим обзорную прогулку на катере вдоль побережья до мыса Таран и одноименного маяка. А после отправимся покорять стихию и охотиться со спиннингом на треску, балтийского лосося и саргана.

— мы стартуем от Филинской бухты, полюбуемся потрясающей панорамой с 50-метрового обрыва над пляжем, совершим обзорную прогулку на катере вдоль побережья до мыса Таран и одноименного маяка. А после отправимся покорять стихию и охотиться со спиннингом на треску, балтийского лосося и саргана. Речная рыбалка начнется с знаменитых черных вод канала Гросс Фридрихсграбен, а нашей конечной целью станут кристальные Тавские озера, в которых легко рассмотреть рыб невооруженным глазом. Вы полюбуетесь пейзажами нетронутой прусской природы и добудете пресноводные трофеи — окуня, леща, щуку или плотву.

начнется с знаменитых черных вод канала Гросс Фридрихсграбен, а нашей конечной целью станут кристальные Тавские озера, в которых легко рассмотреть рыб невооруженным глазом. Вы полюбуетесь пейзажами нетронутой прусской природы и добудете пресноводные трофеи — окуня, леща, щуку или плотву. Рыбалка в окрестностях Балтийска. Мы отправимся к самой западной точке России, исследуем водные окрестности на катере, а затем у вас будет выбор — продолжить рыбалку вдоль Балтийской косы, рассматривая очаровательные пейзажи и остатки заброшенного аэродрома Люфтваффе, или отправиться в Калининградский залив, чтобы поймать хитрого судака.

Охота за рыбными трофеями со знатоком

Я с удовольствием помогу вам выбрать блесну и другие снасти, покажу самые «рыбные» места нашего края, расскажу о тонкостях ловли той или иной рыбы — от морской трески до юркой плотвы — и, если нужно, поделюсь навыками спиннинговой рыбалки. Для проголодавшихся рыбаков в катере всегда найдутся закуски из местных фермерских продуктов. А после рыбалки, по желанию, я смогу быстро закоптить весь улов на ваших глазах, чтобы вы смогли этим же вечером поужинать свежепойманной рыбкой.

Кому подойдет прогулка

Как профессиональным рыболовам, так и увлекающимся новичкам: я подберу маршрут рыбалки, ориентируясь на ваш опыт и пожелания.