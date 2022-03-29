Что вас ожидает

Знакомство с мастером-стеклодувом

Вы окажетесь в месте, куда не попасть рядовому туристу: в творческой студии Юрия Леньшина —художника, который признан одним из лучших уличных стеклодувов в мире, а его выставка «Волшебные сказки хрусталя» посетила десятки стран от Кубы и Коста-Рики — до Франции и Канады! Мастер расскажет об истории стеклодувного искусства в мире: его тонкостях, специфике и маленьких секретах. И всё это — на примере авторских работ.

Хрустальные шедевры: увидеть, узнать и попробовать!

В мастерской вы рассмотрите избранные произведения художника — в том числе изделия из новейшей коллекции под названием «Пандемия». Юрий поделится замыслами работ и историями их создания. Затем наглядно продемонстрирует, как создаются шедевры из стекла. А после вы попробуете самостоятельно выдуть из богемского стекла фигурку, которую заберете на память.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются прикладными искусствами и ремеслами и хотят узнать больше о современной творческой жизни Калининграда.

Организационные детали