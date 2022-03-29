Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува

Познакомиться с выдающимся мастером стеклодувного искусства и проникнуть в тайны этого ремесла

Индивидуальная
На улицах Калининграда нередко можно встретить виртуозного стеклодува — однако попасть в мастерскую Юрия Леньшина не так просто! Я помогу вам оказаться в волшебном мире, где богемское стекло может принимать самые невообразимые формы.

Вы увидите избранные работы мастера, откроете секреты стеклодувного искусства и даже попробуете самостоятельно выдуть фигурку.
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Сказки из хрусталя: экскурсия в мастерскую художника-стеклодува
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с мастером-стеклодувом

Вы окажетесь в месте, куда не попасть рядовому туристу: в творческой студии Юрия Леньшина —художника, который признан одним из лучших уличных стеклодувов в мире, а его выставка «Волшебные сказки хрусталя» посетила десятки стран от Кубы и Коста-Рики — до Франции и Канады! Мастер расскажет об истории стеклодувного искусства в мире: его тонкостях, специфике и маленьких секретах. И всё это — на примере авторских работ.

Хрустальные шедевры: увидеть, узнать и попробовать!

В мастерской вы рассмотрите избранные произведения художника — в том числе изделия из новейшей коллекции под названием «Пандемия». Юрий поделится замыслами работ и историями их создания. Затем наглядно продемонстрирует, как создаются шедевры из стекла. А после вы попробуете самостоятельно выдуть из богемского стекла фигурку, которую заберете на память.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются прикладными искусствами и ремеслами и хотят узнать больше о современной творческой жизни Калининграда.

Организационные детали

  • Посещение мастерской входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию при желании можно продлить за дополнительную плату 1500 руб. / час
  • В конце экскурсии вы сможете купить в мастерской сувениры ручной работы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Дома Советов на Центральной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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