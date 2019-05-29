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Отыскать следы центра немецкой провинции и понять, как выглядел и чем жил город в прошлом

Инна
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Инна – ваш гид
В самом центре Калининграда, в районе Площади Победы, когда-то находилась окраина Кенигсберга.

На прогулке мы найдем следы утраченного немецкого города и вспомним о его жителях.

Вы узнаете о профессоре Баранове и башне Врангеля, о бегемоте Гансе, реликтовом дереве Гинкго и слонихе Дженни — любимице кенигсбергской детворы.

Я помогу связать разные факты и истории в цельную картину, чтобы ненадолго вы смогли перенестись во времени и неспешно прогуляться по улицам Кенигсберга.
2300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в районе зоопарка
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Скрытый Кенигсберг — истории утраченного города
Скрытый Кенигсберг — истории утраченного города

Что вас ожидает

Калиниградский зоопарк и его необычные жители
Знакомство с городом мы начнем со старейшего зоопарка. На его территории обитает больше 300 видов животных и редких растений, я расскажу вам истории о самых древних и необычных из них. Вы узнаете о бегемоте Гансе и его встрече с военным фельдшером, о реликтовом дереве Гинкго — ровеснике динозавров и слонихе Дженни, которая катала на спине кенигсбергскую детвору. Затем мы прогуляемся до гостиницы «Москва», уникального сохранившегося здания из клинкерного кирпича, который делали в Кенигсберге.

Легенды Кенигсберга: янтарная комната и призраки в башне Врангеля
Вы увидите знаменитый стадион «Балтика», а напротив здания драматического театра — удивитесь истории о знаменитой вилле Эдит, связанной с янтарной комнатой и подземным Кенигсбергом. Пройдя дальше, мы встретим сохранившееся здание полицейского президиума, а также выясним, где стояли Штайндаммские ворота. Вы узнаете о профессоре Баранове, о том, кто такие «пупсики КГТУ» и где сидит Ангел. И, конечно, полюбуетесь силуэтом башни Врангеля — той самой, где поселились призраки.

Организационные детали

  • При заказе экскурсии на группу более 2 человек, оплата за каждого последующего – 350 рублей.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Скрытый Кенигсберг — истории утраченного города
Скрытый Кенигсберг — истории утраченного города
Скрытый Кенигсберг — истории утраченного города
Скрытый Кенигсберг — истории утраченного города
Скрытый Кенигсберг — истории утраченного города
Скрытый Кенигсберг — истории утраченного города
Скрытый Кенигсберг — истории утраченного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе зоопарка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Чтобы понять всю суть Калининграда, не хватит только отведать клопсов и взглянуть на Кафедральный собор. Меня зовут Инна, и я помогу вам вдохнуть аромат старого Кёнигсберга, с его брусчатыми дорожками, бесконечной зеленью, роскошными виллами, историями жителей: от простого шорника до великого мыслителя. Все это вкупе с сухими фактами и городскими легендами, сплетнями бюргеров и документальными хрониками создает образ города на стыке прогрессивной современности и ностальгической истории. Влюбиться в Калининград-Кёнигсберг — лучший отзыв от вас, дорогие гости и друзья!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 мая 2019
Посоветую этого экскурсовода,симпатичная девушка)) все чётко по факту, очень интересно было, Мой день рождения удался на славу в этом замечательном городе!! С хорошим человеком!

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