Что вас ожидает

Калиниградский зоопарк и его необычные жители

Знакомство с городом мы начнем со старейшего зоопарка. На его территории обитает больше 300 видов животных и редких растений, я расскажу вам истории о самых древних и необычных из них. Вы узнаете о бегемоте Гансе и его встрече с военным фельдшером, о реликтовом дереве Гинкго — ровеснике динозавров и слонихе Дженни, которая катала на спине кенигсбергскую детвору. Затем мы прогуляемся до гостиницы «Москва», уникального сохранившегося здания из клинкерного кирпича, который делали в Кенигсберге.

Легенды Кенигсберга: янтарная комната и призраки в башне Врангеля

Вы увидите знаменитый стадион «Балтика», а напротив здания драматического театра — удивитесь истории о знаменитой вилле Эдит, связанной с янтарной комнатой и подземным Кенигсбергом. Пройдя дальше, мы встретим сохранившееся здание полицейского президиума, а также выясним, где стояли Штайндаммские ворота. Вы узнаете о профессоре Баранове, о том, кто такие «пупсики КГТУ» и где сидит Ангел. И, конечно, полюбуетесь силуэтом башни Врангеля — той самой, где поселились призраки.