Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Замок вальдов

Первый на нашем пути — замок 🏰 Вальдау, построенный на землях вальдов в XIII веке. Группа энтузиастов создала здесь два музея с редкими экспонатами со времен каменного века до наших дней. Вы раскроете прошлое этого места и узнаете, как жил и чем занимался в замке Петр I во время своего Великого Посольства в 1697 году. А еще попробуете отгадать, из какого дерева основатель музея Баринов вырезал скульптуры — ответ на загадку поможет запомнить историю 📖 замка!

Секреты замка Тапиау

На улочках старинного Тапиау-Гвардейска мы погрузимся в атмосферу Средневековья. Далее осмотрим орденский замок Тапиау — он сохранился лучше всех в калининградской коллекции! Я расскажу о его дурной славе, о замке-тюрьме и современных попытках его «освобождения». Кроме того, открою тайну, где похоронен последний Великий магистр Тевтонского ордена.

Резиденция с орудиями пыток

Тенистые немецкие дороги-аллеи выведут нас к замку Шаакен с необычной планировкой. Мы спустимся в подвалы, где разместился музей 🖼 инквизиции — замковые экскурсоводы поделятся страшными повестями мрачного Средневековья. А рядом с замком вы посетите сыроварню, где делают сыр и шоколадные конфеты по старопрусским рецептам.

Замок из новейшей истории

Завершится экскурсия ⛳ замком Нессельбек, воссозданным архитекторами по старинным чертежам. В его стенах вы можете попробовать свежесваренное фирменное пиво со знаменитыми немецкими колбасками, медовуху и другие блюда аутентичной кухни 🥧, а вечером, если будет желание, поучаствовать в рыцарском шоу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на 5-местном минивэне Mercedes V-230.

Дополнительные расходы