Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Тевтонские замки Великих магистров

Погрузиться в прошлое, исследуя старинные резиденции, и услышать историю средневекового ордена

Сергей
Сергей – Гид из Калининграда
Мы соберем всю коллекцию замков Восточно-Прусского государства! Вы осмотрите музеи 🖼 Вальдау и раскроете загадки Тапиау, узнаете об орудиях инквизиции в Шаакене и распробуете немецкие блюда и пиво в современном замке Нессельбек.

Я поделюсь любопытными деталями о каждом из замков и расскажу хроники Тевтонского ордена.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 69906 291 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров

Что вас ожидает

Замок вальдов
Первый на нашем пути — замок 🏰 Вальдау, построенный на землях вальдов в XIII веке. Группа энтузиастов создала здесь два музея с редкими экспонатами со времен каменного века до наших дней. Вы раскроете прошлое этого места и узнаете, как жил и чем занимался в замке Петр I во время своего Великого Посольства в 1697 году. А еще попробуете отгадать, из какого дерева основатель музея Баринов вырезал скульптуры — ответ на загадку поможет запомнить историю 📖 замка!

Секреты замка Тапиау
На улочках старинного Тапиау-Гвардейска мы погрузимся в атмосферу Средневековья. Далее осмотрим орденский замок Тапиау — он сохранился лучше всех в калининградской коллекции! Я расскажу о его дурной славе, о замке-тюрьме и современных попытках его «освобождения». Кроме того, открою тайну, где похоронен последний Великий магистр Тевтонского ордена.

Резиденция с орудиями пыток
Тенистые немецкие дороги-аллеи выведут нас к замку Шаакен с необычной планировкой. Мы спустимся в подвалы, где разместился музей 🖼 инквизиции — замковые экскурсоводы поделятся страшными повестями мрачного Средневековья. А рядом с замком вы посетите сыроварню, где делают сыр и шоколадные конфеты по старопрусским рецептам.

Замок из новейшей истории
Завершится экскурсия ⛳ замком Нессельбек, воссозданным архитекторами по старинным чертежам. В его стенах вы можете попробовать свежесваренное фирменное пиво со знаменитыми немецкими колбасками, медовуху и другие блюда аутентичной кухни 🥧, а вечером, если будет желание, поучаствовать в рыцарском шоу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на 5-местном минивэне Mercedes V-230.

Дополнительные расходы

  • входной билет 🎫 в замок Вальдау (взрослый —100 руб., детский — 50 руб. ), экскурсионное обслуживание — 300 руб. за группу, фотографирование — 50 руб. ;
  • входной билет в замок Шаакен (взрослый — 200 руб., детский от 7 лет — 150 руб. ), экскурсионное обслуживание — 50 руб. /чел.
  • Дополнительное время экскурсии 🧭 оплачивается из расчёта 1200 руб. за один час
Начало и место завершения
🚩 на Центральной площади Калининграда
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров
Тевтонские замки Великих магистров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Родился и вырос в Калининградской области, изучаю ее историю и артефакты. Журналист. Много путешествую и рассказываю об этом в своих путевых заметках в социальных сетях. Очень люблю родной город и область и с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии на личном транспорте. Также фотографирую, качественно и профессионально запечатлею все яркие моменты вашего отдыха.
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Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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