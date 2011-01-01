Максим проводит ещё 4 экскурсии

Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом! Мы коренные калининградцы во 2-м поколении. У нас только профессиональные гиды, которые проходят специальный отбор, чтобы вы были довольны экскурсией на 100%. Мы всегда посоветуем для вашего посещения интересные места, магазины с местными сувенирами и деликатесами, а также лучшие рестораны с локальной кухней.

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