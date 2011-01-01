Максим проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду. Вы увидите топ-места города двух имен: Рыбную деревню, Кафедральный собор и могилу Канта, синагогу, Дом Советов, биржу, Росгартенские ворота и башню Дер Дона, Домик Мюнхаузена, Музей 🖼 янтаря, собор Христа Спасителя, район Марауненхоф и многие другие. Услышите об истории и характере Кенигсберга-Калининграда, о его укреплениях, о старинных домах и их обитателях.
Город Зеленоградск. Вы погуляете по самому популярному морскому курорту региона с уютными улочками и довоенными зданиями. А в свободное время отдохнете на берегу Балтийского моря.
Крафтовая сыроварня Шаакен Дорф, на которой вы понаблюдаете за производством прусского сыра. При сыроварне открыт магазин, где помимо сыра можно купить шоколад, конфеты и марципан ручной работы.
Древний замок 🏰 Шаакен — подлинная постройка тевтонских времен. На экскурсии 🧭 вас ждут музей 🖼 инквизиции и оружейная комната, рассказы о Шаакене от пруссов до переселенцев. А еще в замке вас угостят травяным чаем с вкуснейшим пирогом.
Замок 🏰 Нессельбек, точно воссозданный по образу крепости Тевтонского ордена. На его фоне у вас получатся колоритные фотографии.
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
На современном комфортабельном автобусе 🚌 в сопровождении профессионального гида
Начало экскурсии 🧭 в 13:00 позволит избежать пробок
Мы встретим вас у одного из 7 отелей в Калининграде
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: посещение сыроварни, чай с пирогом
Дополнительные расходы: посещение замка-музея Шаакен — обязательная доплата 350 руб., по желанию стрельба из лука и арбалета, питание 🍽️ и фотосессия в средневековых одеждах
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом! Мы коренные калининградцы во 2-м поколении. У нас только профессиональные гиды, которые проходят специальный отбор, чтобы вы были довольны экскурсией на 100%. Мы всегда посоветуем для вашего посещения интересные места, магазины с местными сувенирами и деликатесами, а также лучшие рестораны с локальной кухней.