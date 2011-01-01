Максим проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Увидеть всё: Калининград, море и замки

Составить объемное представление о крае на обзорной и живописной групповой экскурсии

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
Этот маршрут для тех, у кого мало времени в Калининграде, и для тех, кто любит проводить дни в путешествии насыщенно.

В группе до 50 человек вы увидите знаковые места города, погуляете по очаровательному Зеленоградску, сфотографируетесь 📸 у замков Нессельбек и Шаакен, а также побываете на сыроварне.

Откроете прошлое прусских земель и ощутите атмосферу Средневековья!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 150 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки

Что вас ожидает

  • Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду. Вы увидите топ-места города двух имен: Рыбную деревню, Кафедральный собор и могилу Канта, синагогу, Дом Советов, биржу, Росгартенские ворота и башню Дер Дона, Домик Мюнхаузена, Музей 🖼 янтаря, собор Христа Спасителя, район Марауненхоф и многие другие. Услышите об истории и характере Кенигсберга-Калининграда, о его укреплениях, о старинных домах и их обитателях.
  • Город Зеленоградск. Вы погуляете по самому популярному морскому курорту региона с уютными улочками и довоенными зданиями. А в свободное время отдохнете на берегу Балтийского моря.
  • Крафтовая сыроварня Шаакен Дорф, на которой вы понаблюдаете за производством прусского сыра. При сыроварне открыт магазин, где помимо сыра можно купить шоколад, конфеты и марципан ручной работы.
  • Древний замок 🏰 Шаакен — подлинная постройка тевтонских времен. На экскурсии 🧭 вас ждут музей 🖼 инквизиции и оружейная комната, рассказы о Шаакене от пруссов до переселенцев. А еще в замке вас угостят травяным чаем с вкуснейшим пирогом.
  • Замок 🏰 Нессельбек, точно воссозданный по образу крепости Тевтонского ордена. На его фоне у вас получатся колоритные фотографии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • На современном комфортабельном автобусе 🚌 в сопровождении профессионального гида
  • Начало экскурсии 🧭 в 13:00 позволит избежать пробок
  • Мы встретим вас у одного из 7 отелей в Калининграде

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: посещение сыроварни, чай с пирогом
  • Дополнительные расходы: посещение замка-музея Шаакен — обязательная доплата 350 руб., по желанию стрельба из лука и арбалета, питание 🍽️ и фотосессия в средневековых одеждах
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки
Увидеть всё: Калининград, море и замки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом! Мы коренные калининградцы во 2-м поколении. У нас только профессиональные гиды, которые проходят специальный отбор, чтобы вы были довольны экскурсией на 100%. Мы всегда посоветуем для вашего посещения интересные места, магазины с местными сувенирами и деликатесами, а также лучшие рестораны с локальной кухней.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Максим проводит ещё 4 экскурсии

Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
1 300
6 часов
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
17 отзывов
Услышать о добыче солнечного камня, осмотреть старинные виллы и надышаться морским воздухом
Хроники «Королевской горы»
790
3 часа
Хроники «Королевской горы»
3 отзыва
Проследить историю Калининграда-Кенигсберга, осмотрев его главные достопримечательности
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
1 480
7 часов
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Увидеть заповедник в лучшем свете, оценить рыбные деликатесы и посетить город-курорт в мини-группе
Гранд-тур по Куршской косе + Зеленоградск и «Резиденция королей»
1 180
7 часов
Гранд-тур по Куршской косе + Зеленоградск и «Резиденция королей»
Групповая автобусная экскурсия навстречу дюнам, лесам, Балтийскому морю, былям и легендам

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
533 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
447 отзывов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
371 отзыв
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
364 отзыва
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
356 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
274 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау