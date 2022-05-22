Уютный район вилл Амалиенау

Это один и самых уютных, зеленых и сохранившихся районов Калининграда

Это один и самых уютных, зеленых и сохранившихся районов Калининграда.

Когда-то в колонии вилл Амалиенау жили самые богатые и важные люди Восточной Пруссии, а теперь живут обычные калининградцы.

Но дух старого города-сада никуда не делся и остался на узких улочках, в столетних виллах, ярких гидрантах, изящных церквях.
Уютный район вилл Амалиенау
Уютный район вилл Амалиенау
Уютный район вилл Амалиенау
Уютный район вилл Амалиенау
Уютный район вилл Амалиенау
Уютный район вилл Амалиенау
Уютный район вилл Амалиенау

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха памяти Королевы Луизы
  • Вилла Либек
  • Вилла Яфа
  • Вилла Лео
  • Вилла Эдуард Шмидт
  • Вилла Карл Шмидт
  • Вилла Михаэлис
  • Вилла Маковски
  • Кирха Святого Адальберта
  • Литовский и Беларуссий сквер и многое другое

Почему Амалиенау?

Это один и самых уютных, зеленых и сохранившихся районов Калининграда. Когда-то в колонии вилл Амалиенау жили самые богатые и важные люди Восточной Пруссии, а теперь живут обычные калининградцы. Но дух старого города-сада никуда не делся и остался на узких улочках, в столетних виллах, ярких гидрантах, изящных церквях.

Что вы увидите?

На экскурсии мы увидим самые сохранившиеся, красивые и заметные виллы Амалиенау, познакомимся с двумя церквями-кирхами – лютеранской и католической, узнаем почему ни одно здание не похоже на другое. Посмотрим, как район изменился в советское время и позже, поговорим о трамвае, пожарной службе, прошлых и настоящих жителях этого района.

Что еще?

На своих экскурсиях я делаю акцент на детали быта и обычной жизни. Планировка домов и улиц, тротуарная плитка и трамвайные остановки, рестораны и кафе, развлечения и отдых.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Перекус (в середине экскурсии мы можем зайти в небольшую кофейню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 1, Калининград
Завершение: Проспект Мира, 63, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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