Почему Амалиенау?

Это один и самых уютных, зеленых и сохранившихся районов Калининграда. Когда-то в колонии вилл Амалиенау жили самые богатые и важные люди Восточной Пруссии, а теперь живут обычные калининградцы. Но дух старого города-сада никуда не делся и остался на узких улочках, в столетних виллах, ярких гидрантах, изящных церквях.

Что вы увидите?

На экскурсии мы увидим самые сохранившиеся, красивые и заметные виллы Амалиенау, познакомимся с двумя церквями-кирхами – лютеранской и католической, узнаем почему ни одно здание не похоже на другое. Посмотрим, как район изменился в советское время и позже, поговорим о трамвае, пожарной службе, прошлых и настоящих жителях этого района.

Что еще?

На своих экскурсиях я делаю акцент на детали быта и обычной жизни. Планировка домов и улиц, тротуарная плитка и трамвайные остановки, рестораны и кафе, развлечения и отдых.