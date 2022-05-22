Это один и самых уютных, зеленых и сохранившихся районов Калининграда. Когда-то в колонии вилл Амалиенау жили самые богатые и важные люди Восточной Пруссии, а теперь живут обычные калининградцы. Но дух старого города-сада никуда не делся и остался на узких улочках, в столетних виллах, ярких гидрантах, изящных церквях.
Что вы увидите?
На экскурсии мы увидим самые сохранившиеся, красивые и заметные виллы Амалиенау, познакомимся с двумя церквями-кирхами – лютеранской и католической, узнаем почему ни одно здание не похоже на другое. Посмотрим, как район изменился в советское время и позже, поговорим о трамвае, пожарной службе, прошлых и настоящих жителях этого района.
Что еще?
На своих экскурсиях я делаю акцент на детали быта и обычной жизни. Планировка домов и улиц, тротуарная плитка и трамвайные остановки, рестораны и кафе, развлечения и отдых.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Перекус (в середине экскурсии мы можем зайти в небольшую кофейню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 1, Калининград
Завершение: Проспект Мира, 63, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Калининграде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них