Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: с октября 2021 года участие в пешеходных экскурсиях возможно только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.
Сначала вы пройдете по интереснейшим местам острова Канта и Рыбной деревни: познакомитесь с очаровательным хомлином и услышите истории Кафедрального собора. Узнаете о судьбе последнего магистра Тевтонского ордена, философе Иммануиле Канте и связи Петра I с Калининградом. А еще отыщете в Калининграде отголоски Венеции. Главные точки пешего маршрута:
Далее вы пересядете на небольшой и уютный кораблик, чтобы взглянуть на город с воды. Мы проплывем под четырьмя мостами, доберемся до Калининградского порта, рассмотрим внушительные суда и объекты Музея Мирового океана — подлодку Б-413, суда «Космонавт Виктор Пацаев» и «Витязь». Наш маршрут: