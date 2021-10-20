Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: с октября 2021 года участие в пешеходных экскурсиях возможно только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

Что вас ожидает

Экскурсия по острову Кнайпхоф

Сначала вы пройдете по интереснейшим местам острова Канта и Рыбной деревни: познакомитесь с очаровательным хомлином и услышите истории Кафедрального собора. Узнаете о судьбе последнего магистра Тевтонского ордена, философе Иммануиле Канте и связи Петра I с Калининградом. А еще отыщете в Калининграде отголоски Венеции. Главные точки пешего маршрута:

Медовый мост

Дедушка-хомлин

Кафедральный собор и могила Иммануила Канта

Памятник герцогу Альбрехту

Памятник Петру I

Ластадии

Здание Кёнигсбергской биржи

Рыбная деревня

Речная прогулка по Преголе

Далее вы пересядете на небольшой и уютный кораблик, чтобы взглянуть на город с воды. Мы проплывем под четырьмя мостами, доберемся до Калининградского порта, рассмотрим внушительные суда и объекты Музея Мирового океана — подлодку Б-413, суда «Космонавт Виктор Пацаев» и «Витязь». Наш маршрут:

Медовый, Дровяной, Юбилейный и Высокий мосты

Музей Мирового океана

Калининградский порт

Кёнигсбергский портовый элеватор

Домик смотрителя Высокого моста

Стадион «Калининград Арена»

Рыбная деревня

Организационные детали