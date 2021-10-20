Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике

Познакомиться с символами города и совершить речную прогулку по Преголе на групповой экскурсии

4.9
183 отзыва
На экскурсии вы рассмотрите Кенигсберг с двух лучших ракурсов — с острова Кнайпхоф и с реки Преголя.

Сперва в группе до 20 человек мы прогуляемся по туристическому центру: увидим крошку-хомлина, могилу Канта и Рыбную деревню.

А затем на кораблике проплывем мимо Музея Мирового океана, порта, здания Кёнигсбергской биржи и других символов города.
Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике
Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике
Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике
Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике
Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике
Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике
Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике
Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике
Сердце Кёнигсберга: пешком и на кораблике

Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: с октября 2021 года участие в пешеходных экскурсиях возможно только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

Что вас ожидает

Экскурсия по острову Кнайпхоф

Сначала вы пройдете по интереснейшим местам острова Канта и Рыбной деревни: познакомитесь с очаровательным хомлином и услышите истории Кафедрального собора. Узнаете о судьбе последнего магистра Тевтонского ордена, философе Иммануиле Канте и связи Петра I с Калининградом. А еще отыщете в Калининграде отголоски Венеции. Главные точки пешего маршрута:

  • Медовый мост
  • Дедушка-хомлин
  • Кафедральный собор и могила Иммануила Канта
  • Памятник герцогу Альбрехту
  • Памятник Петру I
  • Ластадии
  • Здание Кёнигсбергской биржи
  • Рыбная деревня

Речная прогулка по Преголе

Далее вы пересядете на небольшой и уютный кораблик, чтобы взглянуть на город с воды. Мы проплывем под четырьмя мостами, доберемся до Калининградского порта, рассмотрим внушительные суда и объекты Музея Мирового океана — подлодку Б-413, суда «Космонавт Виктор Пацаев» и «Витязь». Наш маршрут:

  • Медовый, Дровяной, Юбилейный и Высокий мосты
  • Музей Мирового океана
  • Калининградский порт
  • Кёнигсбергский портовый элеватор
  • Домик смотрителя Высокого моста
  • Стадион «Калининград Арена»
  • Рыбная деревня

Организационные детали

  • Пешеходную часть экскурсии для вас проведет гид из нашей команды
  • Речная прогулка пройдет на комфортабельном кораблике в группе до 20 человек в сопровождении аудиогида

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у маяка в Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда энергичных, увлеченных своим делом гидов, влюбленных в родной край. С радостью поделимся с вами красотой Калининграда и области, покажем самые яркие природные, архитектурные достопримечательности и раскроем богатую историю этих мест.
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183 настоящих отзыва от туристов

Э
20 окт 2021
Спасибо Тимуру за прекрасное повествование
Е
20 окт 2021
Большое спасибо за экскурсию! Очень интересно
Ирина
19 окт 2021
На этот раз я была в Калининграде с мамой. Эта экскурсия нам обеим очень понравилась. 1, 5 часа по острову Канта прошли интересно, весело и познавательно. Продолжение на закрытом и теплом кораблике тоже порадовало. Если бы не дождь, мы бы и в ресторанчике потом где-нибудь посидели) а с мокрыми ногами только в апартаменты греться)))
М
18 окт 2021
Спасибо Тимуру за интересную и познавательную экскурсию. Остались довольны.
О
18 окт 2021
Очень понравилось! И маршрут, и как рассказывает Тимур, и на кораблике!
А
15 окт 2021
Понравилось все, начиная с места сбора и заканчивая причалом.
Замечательная и познавательная экскурсия по острову Канта. Казалось, что там смотреть за 1 час, территория то маленькая? Тем не менее, на каждом квадратном метре острова таится сюрприз! И без помощи гида Тимура найти и понять его было бы трудно. Непременно вернемся на остров сами и неспеша обойдем все не спеша.
Отдельно хочу отметить прелесть водной прогулки. Отличный аудиогид с юмором - это класс! Виды с воды - потрясающие! Комфорт составили защитные экраны на катере и мягкие пледы.
И
15 окт 2021
Экскурсовод Тимур, очень наглядно и доступно, рассказал про историю Кё нингсберга, Были *зачёты* по сказанному, что ещё больше становилось интереснее и поучительно. Спасибо
Е
12 окт 2021
Все понравилось- хороший маршрут пешеходной части, прекрасный гид Тимур, который интересно рассказывает и развернуто отвечает на вопросы! Водная часть также была содержательной и комфортной. Спасибо за такое знакомство с городом!
С
11 окт 2021
Много интересного узнали про остров Канта и Калининград в целом. Экскурсионная пешая часть понравилась.
Виктория
11 окт 2021
Классная экскурсия! Рекомендую
А
11 окт 2021
Прекрасная экскурсия. Время пролетело незаметно и на одном дыхании. Спасибо гиду Тимуру.
Наталия
10 окт 2021
Благодарю за организацию экскурсии, очень интересно и познавательно. Гид Тимур- отличный экскурсовод. Всё понравилось!
ирина
7 окт 2021
Экскурсия была для нас первой при посещении Калиниграда, пешая часть понравилась, но на мой взгляд, можно было бы не так уж и торопиться, не успеваешь сделать фото. Водная часть оставила хорошие воспоминания, особенно вид Музея Мирового океана. В целом - впечатление положительное. Порекомендовала бы для знакомства с городом.
Галина
4 окт 2021
Отличная экскурсия, гид интересно подаёт всю информацию, время пролетело незаметно.
Ю
3 окт 2021
Отличная экскурсия, вроде и площадь небольшая, а сколько интересных фактов. Экскурсовод очень понравился, живой в общении, доступно все излагает с обратной связью.
Ещё 168 отзывов

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