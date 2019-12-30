12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть секреты утерянного шедевра и прикоснуться к янтарной истории Кенигсберга

Инна
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Инна – ваш гид
На этой прогулке вам предстоит собрать янтарную мозаику из фактов, загадок и преданий о легендарной Янтарной комнате, которая уже больше века будоражит умы жителей города.

Именно в Кенигсберге теряется след шедевра ювелирного искусства, вывезенного в годы войны из Царского Села.

Мы пройдем по местам старого города, связанных с Янтарной комнатой, поговорим о её создателях, хранителях и, конечно, драгоценном материале.

И, быть может, после прогулки у вас родится свое решение величайшей загадки Кенигсберга.
2080 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Янтарная комната — тайны, мифы и факты
Янтарная комната — тайны, мифы и факты

Что вас ожидает

Янтарная история Кенигсберга
У башни Дона, где сейчас расположился Музей янтаря, я познакомлю вас с особенностями этого камня: вы узнаете, сколько лет янтарю, что такое инклюзы и почему львиную долю янтаря добывают именно в Калининграде. Затем прогуляемся к больнице сестер милосердия и поговорим о том, как при помощи янтаря прусские врачи лечили болезни и заботились о покое пациентов. А у стен университета вы подслушаете беседу старины Канта и муравья, плененного в янтарной капле, и прикоснетесь к древним тевтонским легендам о янтарном праве и Гансе Лозе.

Открыть тайну Янтарной комнаты
Нижнее озеро — место, которое хранит истории о масонских ритуалах с использованием янтаря, и о том, почему самый скупой правитель Восточной Пруссии принес в дар российскому императору уникальный Янтарный кабинет, который позже превратился в Янтарную комнату. Я познакомлю вас с мифами и историческими фактами, связанными с комнатой: расскажу о хранителях и исследователях, поделюсь версиями о исчезновении, поисках и предполагаемом местонахождении Янтарной комнаты. Мы пройдем по следам самого загадочного хранителя комнаты — Альфреда Роде, попробуем разобраться в детективных перипетиях его судьбы и тайне «Кровавого суда». А у Бункер Ляша поговорим о подземном ходе в Королевский замок, на руинах которого и находится Янтарная комната по версии нашего земляка — ученого-историка, посвятившего ее поиску не один десяток лет.

Организационные детали

При заказе экскурсии на группу более 2 человек оплата за каждого последующего — 350 руб.

Янтарная комната — тайны, мифы и факты
Янтарная комната — тайны, мифы и факты
Янтарная комната — тайны, мифы и факты
Янтарная комната — тайны, мифы и факты
Янтарная комната — тайны, мифы и факты
Янтарная комната — тайны, мифы и факты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Чтобы понять всю суть Калининграда, не хватит только отведать клопсов и взглянуть на Кафедральный собор. Меня зовут Инна, и я помогу вам вдохнуть аромат старого Кёнигсберга, с его брусчатыми дорожками, бесконечной зеленью, роскошными виллами, историями жителей: от простого шорника до великого мыслителя. Все это вкупе с сухими фактами и городскими легендами, сплетнями бюргеров и документальными хрониками создает образ города на стыке прогрессивной современности и ностальгической истории. Влюбиться в Калининград-Кёнигсберг — лучший отзыв от вас, дорогие гости и друзья!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 декабря 2019
Спасибо за экскурсию, детям очень понравилось!!!
15 октября 2019
Ходили с Инной на экскурсию. Но это сложно назвать экскурсией, скорее, это неспешная прогулка с интересной девушкой. Инна прекрасный рассказчик, с очень приятным голосом и грамотно поставленной речью. Очень много интересной информации, доступной для понимания, как взрослых, так и детей. Я была с дочкой 8 лет. Ребенок ни разу не заскучал) Очень интересная подача исторического материала. На все наши вопросы Инна подробно отвечала. Время прошло абсолютно незаметно. Очень рекомендую гида!!! Инна спасибо!!!
27 июля 2019
Прекрасная экскурсия! Инна превосходный рассказчик! Мы узнали много интересных историй.
Анастасия
16 июля 2019
Спасибо Инне за приятно проведённое время, гуляли, наслаждались городом, получили много интересной информации. Время пролетело незаметно! Будем рады в следующие приезды погулять с Инной по городу, изучая его и проникаясь атмосферой старины.
17 июня 2019
Инна такая приятная девушка! на мой взгляд, это очень важно, если вам комфортно с гидом, интересно его слушать, то время проходит незаметно и остаются только приятные впечатления. Очень интересная история, так и не разгаданная, но теперь мы знаем гораздо больше версий куда могла подеваться янтарная комната. Спасибо. Рекомендую!
13 июня 2019
Инна - чудесный гид! Мы получили бесконечное удовольствие слушать Инну, отдельное спасибо за детали "между строк", разные интересности, которые Инна упоминала и помогала уловить особенности города и загадочной "Янтарной комнаты". Инна - очень приятный человек, мы могли бы слушать и слушать её рассказы, отпускать совсем не хотелось. Несмотря на то, что день нашей прогулки выдался жарким, вечером все наши разговоры были не про жару и усталость, а про экскурсию, которая была одна из лучших из тех, что мы успели посетить в Калининграде. Я однозначно порекомендую всем и каждому, кто приедет в Калининград послушать историю города и "Янтарной комнаты" из уст Инны! А Инне пожелаю только благодарных слушателей :) Большой привет Вам из Челябинска!
18 апреля 2019
Инна очароваельная девушка: вежливая, внимательная, тактичная. Заинтересованный в предмете человек, хорошо выстаивает коммуникацию. Прекрасная экскурсия- прогулка по центру города с массой полезных знаний .
30 марта 2019
Прекрасная Инна!!!!! Знание материала идеальное, рассказ четкий, ясный, познавательный, все относится к теме! Спасибо. Я очень довольна!!!!
Наталия
18 февраля 2019
Шикарная экскурсия, очень понравилась, гид очень приятный и знающий, можно обсудить много интересных моментов!
Большое спасибо!
14 января 2019
все понравилось
Ещё 2 отзыва

Инна проводит ещё 2 экскурсии

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