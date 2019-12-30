12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Янтарная история Кенигсберга

У башни Дона, где сейчас расположился Музей янтаря, я познакомлю вас с особенностями этого камня: вы узнаете, сколько лет янтарю, что такое инклюзы и почему львиную долю янтаря добывают именно в Калининграде. Затем прогуляемся к больнице сестер милосердия и поговорим о том, как при помощи янтаря прусские врачи лечили болезни и заботились о покое пациентов. А у стен университета вы подслушаете беседу старины Канта и муравья, плененного в янтарной капле, и прикоснетесь к древним тевтонским легендам о янтарном праве и Гансе Лозе.

Открыть тайну Янтарной комнаты

Нижнее озеро — место, которое хранит истории о масонских ритуалах с использованием янтаря, и о том, почему самый скупой правитель Восточной Пруссии принес в дар российскому императору уникальный Янтарный кабинет, который позже превратился в Янтарную комнату. Я познакомлю вас с мифами и историческими фактами, связанными с комнатой: расскажу о хранителях и исследователях, поделюсь версиями о исчезновении, поисках и предполагаемом местонахождении Янтарной комнаты. Мы пройдем по следам самого загадочного хранителя комнаты — Альфреда Роде, попробуем разобраться в детективных перипетиях его судьбы и тайне «Кровавого суда». А у Бункер Ляша поговорим о подземном ходе в Королевский замок, на руинах которого и находится Янтарная комната по версии нашего земляка — ученого-историка, посвятившего ее поиску не один десяток лет.