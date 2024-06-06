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уровне! Все 3 гида понравились и оставили лишь хорошее впечатление. На Эльбрус мы ездили с Александром - очень внимательный молодой человек, поразило то, как много он знает о традициях, разного рода исторические факты и легенды, узнали много нового, было интересно слушать. Эльбрус с характером, самую вершину не удалось увидеть, так как она была спрятана за облаками, но подняться однозначно стоило. Есть 2 линии канатной дороги, одна более старая, другая современная, гид рекомендовал выбрать ее, так и сделали. Удивило, что поднялись на высоту больше, чем на Домбае, но было значительно теплее, но теплая одежда в любом случае нужна, так как погода не предсказуемая. Кавказ невероятно живописный, на каждом углу красота, куда бы ты ни посмотрел. Также хочется отметить, что на нашем пути попадались очень хорошие люди, что конечно очень радует и еще больше влюбляет в данные края! Завтракали в придорожном кафе, снова все было вкусно и по очень небольшим ценам. Гиды возят в реально проверенные места, поэтому можно смело кушать, без разного рода опасений. Также очень впечатлило озеро Гижгит и прилегающая к нему территория. Очень красиво и безмятежно, при этом мало людей, из-за чего впечатления еще более невероятные! Большое спасибо за профессиональное отношение к своей работе и теплое отношение к людям!