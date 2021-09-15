ежедневно в 08:45

Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв

Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова

4.5
13 отзывов
Мини-группа
Да, это не самая легкая прогулка, но зато наградой за ваше упорство станут невероятные пейзажи.

В меню — суровая природа тундры, Перевал геологов и подъем на гору Аллуайв, где вам откроются виды, от которых захватывает дух.

Вы поймете, почему древние считали гору «местом силы», узнаете о геологических особенностях и истории края и услышите его легенды.
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инопланетные пейзажи

Мы встретимся в Мурманске: до точки старта нам предстоит проехать около 2,5 часов, но это время мы скоротаем за рассказами об истории и природе Кольского полуострова. Также по пути вы сможете подкрепиться в кафе.

Добравшись до поселка Ревда, мы начнем наш поход: вас ждут суровые, но живописные пейзажи тундры, которая прекрасна в любую погоду. Вы увидите зеркальное озеро Сейда, пройдете через Перевал геологов и подниметесь к вершине Аллуайв. Здесь, на середине плато, перед нами откроется потрясающая панорама ледниковый цирк — котловину в виде амфитеатра, за которой виднеются Умбозеро и Хибины. Это будет кульминационная точка нашего путешествия, а дальше вас ждет спуск, перекус и разговоры о ярких впечатлениях этого дня.

Кому подойдет экскурсия

Ловозерские тундры — не самый легкий маршрут: вы должны быть готовы к долгой ходьбе и двухкилометровому подъему в горы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Транспорт входит в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачивается ланч и завтрак в кафе (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Мурманска
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:45

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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15 сен 2021
Гидом был Павел, очень интересно все рассказывал с самого старта нашей поездки, внимательный, заботливый, весёлый. Очень нам понравился! Буду его рекомендовать) тундры прекрасны, спасибо
Diana
14 сен 2021
Очень классная экскурсия виды просто потрясные, правда немного затянуло небо но это не испортило впечатление тк погода переменчива, ягод было объесться 😀😀из осени в зиму это было необыкновенно!!)приезжайте в сентябре ⛰
С
12 сен 2021
Эта экскурсия должна определенно проходить в хорошую ясную погоду. Нам не очень повезло в этом плане, поэтому мы переезжали по тундре и холмам в облаках, соответственно видно было не очень далеко. И конечно, ни о каком виде с вершины горы речи не шло вообще (мы даже не пошли на неё). Чем выше, тем более сужался обзор, видно было только то, что под ногами и вокруг метров на 150. К сожалению… Конечно, поскольку я была в такой тундре вообще первый раз, мне это было интересно - изучать растительность, ходить по ягелю и буквально по ягодам (черника, брусника, голубика), хотя было очень жаль это делать, непривычно.
Осень - прекрасное время с точки зрения буйства красок! Но с точки зрения прогноза погоды не самое лучшее, надо как-то подгадывать с погодой, чтобы было ясное небо.
В целом некое впечатление об этой местности было мной получено, мне было всё равно интересно и занимательно. Спасибо прекрасному гиду Владимиру за интересные рассказы и знания об истории и географии местности!
П
9 сен 2021
Никому не могу рекомендовать эту экскурсию. Гид был навязчив, косноязычен, постоянно сбивался во время рассказа. Как только мы приехали на место, было сказано, что на саму вершину мы не пойдем из-за погодных условий. Затем гид поехал по неизвестной ему дороге по навигатору. Привез он нас к реке, через которую было невозможно пройти. Пытаясь спасти ситуацию он начал скидывать в нее скользкие камни, чтобы мы смогли по ним пройти через реку.
Я не понимаю, почему нельзя было предложить отменить экскурсию из-за погодных условий. Экскурсия явно не стоит своих денег.
На предложение сделать скидку Анна ответила неохотно. И в итоге вернула всего тысячу рублей на человека.
Анна
Ответ гида:
Полина, благодарим вас за выбор нашей экскурсии и отзыв. Нам очень жаль, что плохие погодные условия не позволили полностью провести экскурсию и оставили у вас негативные впечатления. Мы пошли вам навстречу и вернули участникам тура 1000 рублей с человека, хотя обычно погодные условия не являются основанием для скидки. Сентябрь - конец сезона в Мурманской области, в это время часты дожди, снег, туманы, и мы всегда предупреждаем туристов, что из-за погодных условий экскурсия может быть менее комфортной. Однако туристы отмечают, что это время очень красиво в тундрах: краски, ягоды делают это время по-своему привлекательным. В дальнейшем будем предупреждать также и о том, что часть экскурсии может из-за этого не состояться.
Lilly
20 авг 2021
Мне очень понравилось! Поход в гору с невероятнейшими пейзажами, в небольшой компании. Владимир - супер-гид, внимательный к деталям, умеющий удивляться красоте и показывать ее нам, поддерживать наши интересы. Так мы много узнали о разных камнях, нашли несколько интересных камней-минералов, нафотографировались от души, поели разных ягод на небольшой полянке-остановке. Он нам еще и перекусы вкуснейшие купил, и травяной чай принес в термосе. Но будьте готовы ходить (часто идти нужно по курумам, смотреть много всего) и одевайтесь теплее (на горе было на 8 градусов ниже, чем в Мурманске и очень ветрено, хотя и повезло, что без дождей). Спасибо!
И
16 авг 2021
Всем добрый день! Экскурсия - бомба! Всем рекомендую. Устанете, увидите много красивого, услышите много интересного. Гид - Иван - просто супер!
Е
14 авг 2021
Очень понравилось, конечно, нужна какая-никакая физическая подготовка, без неё будет тяжеловато. Для меня то, что нужно. Отличные, очень интересные гид и водитель, прекрасно провела время
Елизавета
13 авг 2021
Хорошая программа, интересный маршрут. Для абсолютно не спортивного человека может показаться сложным.
Очень красивая природа, стоит взойти на гору, чтобы увидеть эту красоту.
Хорошо и быстро довезли до места восхождения, но иногда казалось, что гид как бы был «отдельно от группы». Но это мое субъективное мнение.
Сама экскурсия восхитительна!
Roman
7 авг 2021
Как же мне повезло, что я нашел предложение Анны и заказал у неё экскурсию! Гид Иван очень грамотный, квалифицированный гид, интересный рассказчик и просто классный человек. Удачи во всех начинаниях, Иван. Спасибо большое, ребята! Мне все очень понравилось, хотя немного и не повезло с погодой. Но ни дождь, ни порывистый ветер не испортили впечатление от экскурсии. Highly recommended!
О
3 авг 2021
Маршрут продуман замечательно: успеваешь и насладиться видами, и поесть ягоды, и послушать истории о данном месте. Гид Антон ответит на все вопросы, а Эдуард комфортно доставит до места и поделится увлекательными историями из жизни.

Альтернативная версия специально для Антона и Эдуарда:
Все начинается с обычного утра с обычными жителями Мурманска, Антона и Эдварда, с любовью и гордостью делящимися историей, местными легендами и интересными фактами своего края. В процессе поездки происходят уникальные метаморфозы: Антон оказывается харизматичным и остроумным Тони (Энтони) Старком (мы искренне считаем, что это более подходящее сравнение), а Эдуард - скандинавским завоевателем Эдвардом.
Анна
3 авг 2021
Очень классный маршрут, очень классный гид!
Но было бы очень здорово, если бы при составлении группы учитывалась физическая подготовка участников.
Очень низкая скорость движения группы это единственное, что испортило впечатление от экскурсии.
В
28 июля 2021
Непередаваемые и незабываемые впечатления! Огромный рекомендасьон нашему гиду Антону за знакомство с такой неописуемой красотой!
Е
22 сен 2020
Отличный поход, маршрут несложный, но живописный. Иван - отличный рассказчик, было интересно окунуться не только в мир фактов о данном крае, но и в мир мифов и легенд. Спасибо!

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