ежедневно в 08:45

Что вас ожидает

Инопланетные пейзажи

Мы встретимся в Мурманске: до точки старта нам предстоит проехать около 2,5 часов, но это время мы скоротаем за рассказами об истории и природе Кольского полуострова. Также по пути вы сможете подкрепиться в кафе.

Добравшись до поселка Ревда, мы начнем наш поход: вас ждут суровые, но живописные пейзажи тундры, которая прекрасна в любую погоду. Вы увидите зеркальное озеро Сейда, пройдете через Перевал геологов и подниметесь к вершине Аллуайв. Здесь, на середине плато, перед нами откроется потрясающая панорама ледниковый цирк — котловину в виде амфитеатра, за которой виднеются Умбозеро и Хибины. Это будет кульминационная точка нашего путешествия, а дальше вас ждет спуск, перекус и разговоры о ярких впечатлениях этого дня.

Кому подойдет экскурсия

Ловозерские тундры — не самый легкий маршрут: вы должны быть готовы к долгой ходьбе и двухкилометровому подъему в горы.

Организационные детали