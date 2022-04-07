Храмовый комплекс, расположенный на острове, среди деревьев и скал, и обрамленный Ладожским озером, впечатляет до глубины души. Валаамский монастырь – один из самых красивых храмов в России.

Наш путь из Петрозаводска до Сортавалы, на юго-запад Карелии, составит около 260 километров. В автобусе экскурсовод расскажет историю основания и становления Валаама, осветит финский и советский период, жизнь и роль монастыря в современной России.

Из Сортавалы до Валаамского архипелага нас доставит быстроходное судно "метеор". С борта судна можно будет полюбоваться красивой панорамой на город Сортавала, знаменитыми ладожскими шхерами. Вам откроется великолепный вид на остров Валаам с воды.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря начнется от причала Монастырской бухты, откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается лестница в 62 ступени. Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад. Мы пройдем мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью. Через Святые врата мы попадем в монастырь. В главном действующем храме монастыря, Спасо-Преображенском соборе, покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Мы также увидим самую старую, из сохранившихся на Валааме, Успенскую трапезную церковь, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г. Гид покажет келейные корпуса и хозяйственные постройки, старое братское кладбище и расскажет о валаамских подвижниках былых времен. В сувенирной лавке можно будет приобрести что-то из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память частичку Валаама.

В продолжении экскурсии, нас ждет проникновенный концерт духовных песнопений хора Валаамского монастыря.

После обеда в трапезной Валаамского монастыря мы отправимся на метеоре в Никоновскую бухту. В начале ХХ в. эта местность получила название «Новый Иерусалим». На высоком ладожском берегу стоит Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г., - центральный объект этой местности. В нижней церкви этого скита, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита по лесной тропе мы доберемся до деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы в рукотворном Гефсиманском саду. Завершится экскурсия на Елеонской горе, где вам откроется один из самых поэтичных видов на Ладогу. *Валаамская паломническая служба оставляет за собой право заменить экскурсию "Новый Иерусалим" на равнозначную экскурсию "Никольский скит".