Святой остров Валаам

Смешанная: автобусная, пешеходная, с переездом на катере, паломническая

Групповая
Смешанная: автобусная, пешеходная, с переездом на катере, паломническая.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Важная информация: Мы проводим БОЛЬШУЮ экскурсию на Валаам из Петрозаводска.

Просим соблюдать пунктуальность — в связи с привязкой к времени отправления водного транспорта «Комета» мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов — иначе пострадает вся группа. При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм, туман и т. п.), затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами.

В случае шторма на Ладожском озере поездка может отмениться утром перед отправлением.

В этом случае возможен перенос на другую дату или возврат средств.

При посещении действующих храмов и территории внутреннего монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.

Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде.

В поездке желательно иметь удобную обувь.

Необходимо взять с собой паспорт (на ребёнка – копию свидетельства о рождении, на пенсионера - пенсионное удостоверение).

В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения.
Святой остров Валаам
Святой остров Валаам
Святой остров Валаам
Святой остров Валаам
Святой остров Валаам
Святой остров Валаам
Святой остров Валаам
Святой остров Валаам
Святой остров Валаам

Что вас ожидает 🤩

  • Сортавала
  • Валаамский архипелаг
  • Остров Ваалаам
  • Монастырская бухта
  • Гора Фавор
  • Знаменская часовня
  • Святые врата обители
  • Петропавловская церковь
  • Спасо-Преображенский мужской монастырь
  • Успенская трапезная церковь
  • Церковь Валаамской иконы Божией Матери
  • Никоновская бухта
  • Воскресенский скит
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы
  • Елеонская гора
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Храмовый комплекс, расположенный на острове, среди деревьев и скал, и обрамленный Ладожским озером, впечатляет до глубины души. Валаамский монастырь – один из самых красивых храмов в России.

Наш путь из Петрозаводска до Сортавалы, на юго-запад Карелии, составит около 260 километров. В автобусе экскурсовод расскажет историю основания и становления Валаама, осветит финский и советский период, жизнь и роль монастыря в современной России.

Из Сортавалы до Валаамского архипелага нас доставит быстроходное судно "метеор". С борта судна можно будет полюбоваться красивой панорамой на город Сортавала, знаменитыми ладожскими шхерами. Вам откроется великолепный вид на остров Валаам с воды.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря начнется от причала Монастырской бухты, откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается лестница в 62 ступени. Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад. Мы пройдем мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью. Через Святые врата мы попадем в монастырь. В главном действующем храме монастыря, Спасо-Преображенском соборе, покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Мы также увидим самую старую, из сохранившихся на Валааме, Успенскую трапезную церковь, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г. Гид покажет келейные корпуса и хозяйственные постройки, старое братское кладбище и расскажет о валаамских подвижниках былых времен. В сувенирной лавке можно будет приобрести что-то из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память частичку Валаама.

В продолжении экскурсии, нас ждет проникновенный концерт духовных песнопений хора Валаамского монастыря.

После обеда в трапезной Валаамского монастыря мы отправимся на метеоре в Никоновскую бухту. В начале ХХ в. эта местность получила название «Новый Иерусалим». На высоком ладожском берегу стоит Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г., - центральный объект этой местности. В нижней церкви этого скита, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита по лесной тропе мы доберемся до деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы в рукотворном Гефсиманском саду. Завершится экскурсия на Елеонской горе, где вам откроется один из самых поэтичных видов на Ладогу. *Валаамская паломническая служба оставляет за собой право заменить экскурсию "Новый Иерусалим" на равнозначную экскурсию "Никольский скит".

Программа

  • 06:30 Сбор группы в Петрозаводске и отправление в Сортавалу.
  • 11:00 Посадка на метеоры и отправление из Сортавалы на Валаамский архипелаг.
  • 12:00 Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
  • 13:30 Обед в трапезной Валаамского монастыря.
  • 14:30 Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.
  • 15:00 Продолжение экскурсии. «Новый Иерусалим», Воскресенский скит, Елеонская гора, часовня Вознесения Господня.
  • 17:00 Отправление в Сортавала на метеоре. Пересадка на автобус.
  • 22:00 Прибытие в Петрозаводск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Метеор Сортавала-Валаам-Сортавала. Большая программа с 2мя экскурсиями и хором на Валааме. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Воскресенье в 06:30

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