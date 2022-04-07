Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Также, прогулка на катере.
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты

Что вас ожидает 🤩

  • Северное Приладожье
  • Ладожские шхеры
  • Водопад Белые мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем отправиться с нами в Северное Приладожье – самый живописный и самобытный район Карелии.

Мы увидим один из крупнейших водопадов Карелии – Белые мосты или Юханкоски, высота которого около 19 метров.

Затем нас ждет пикник с национальной карельской выпечкой и ароматным чаем с местными травами.

Настоящее приключение – поиски сокровищ на гранатовом месторождении. Мы сможем своими руками добыть полудрагоценные камни и взять с собой на память.

Мы совершим прогулку по знаменитым Ладожским шхерам – удивительной экосистеме из каменных островов, огромных скал, растительности и воды.

Перемещаясь по водным лабиринтам, окажемся в затерянном мире дикой природы с сотнями островов, внутренними озерами и останками древних строений. В Ладожских шхерах обитает ладожская нерпа – единственный пресноводный тюлень, занесенный в Красную книгу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Входные билеты на водопад Белые мосты. Прогулка на катере по Ладожским шхерам
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 09:00

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