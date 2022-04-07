Приглашаем отправиться с нами в Северное Приладожье – самый живописный и самобытный район Карелии.

Мы увидим один из крупнейших водопадов Карелии – Белые мосты или Юханкоски, высота которого около 19 метров.

Затем нас ждет пикник с национальной карельской выпечкой и ароматным чаем с местными травами.

Настоящее приключение – поиски сокровищ на гранатовом месторождении. Мы сможем своими руками добыть полудрагоценные камни и взять с собой на память.

Мы совершим прогулку по знаменитым Ладожским шхерам – удивительной экосистеме из каменных островов, огромных скал, растительности и воды.

Перемещаясь по водным лабиринтам, окажемся в затерянном мире дикой природы с сотнями островов, внутренними озерами и останками древних строений. В Ладожских шхерах обитает ладожская нерпа – единственный пресноводный тюлень, занесенный в Красную книгу.