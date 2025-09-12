Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
Путешествуйте по Ростову-на-Дону на своём авто и откройте для себя его уникальные достопримечательности. Узнайте, почему Ростов называют папой
Сегодня в 19:00
14 сен в 08:00
6750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
14 сен в 09:30
15 сен в 09:30
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Погрузитесь в историю Миусс-фронта, посетив Самбекские высоты и памятники героическим сражениям Великой Отечественной войны
Начало: На Гвардейской площади
14 сен в 09:30
15 сен в 09:30
7800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История донского казачества
Познайте героическую историю и богатую культуру донских казаков на увлекательной экскурсии по Ростову-на-Дону
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог
Погрузитесь в историю Ростова и Таганрога: от древнего Танаиса до военных мемориалов. Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключение в потайных барах Ростова
Погрузитесь в атмосферу ночного Ростова-на-Дону, посетив уникальные бары и пабы. Откройте для себя местные напитки и почувствуйте себя как дома
Начало: У входа в «Пить кофе»
14 сен в 20:30
18 сен в 19:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ростову-на-Дону
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями
Начало: В Покровском сквере
Завтра в 18:00
19 сен в 18:00
14 300 ₽ за всё до 5 чел.
