Одним из самых красивых 🤩 уголков Самарской области по праву считаются Рачейские горы ⛰️, они лишь немного уступают по высоте Жигулям, но ландшафты его поражают даже неискушенного путника.

Село Троицкое

Здесь мы увидим 2 самых старых по возрасту каменный здания Самарской области — Богородская и Троицкая церковь ⛪, построенные в XVIII веке. Уникален и парк 🌳, заложенный помещиками Дмитриевыми, в парке растут кедры, пихты, лиственницы, плачущие березы и другие деревья.

Загадочная Каменная гряда

Каменная гряда — место загадочное. Говорят, что внутри нее проходит подземный ход, вырытый разбойниками. Ход настолько большой, что по нему запросто может проскакать тройка лошадей. Есть здесь и площадка любви. У каждого дерева на ней есть своя пара либо со сросшимися стволами либо расположенными близко друг к другу.

Чёртов палец

А мы идём дальше, и видим висячий камень или Чёртов палец, что в десятки раз больше остальных. Он стоит под уклоном к горе, ощущение, что камень упал сверху и воткнулся в землю. Рядом на площадке лежат спирали из камешков (как в Аркаиме), в центр можно положить денежку и загадать желание. Ещё это место называют Марсово поле.

Водопад Девичьи слезы

Водопады для Самарской области — редкое явление. Вот лес, его прорезает овраг и течет ручеек. И вдруг, бег ручейка обрывается, и вода падает с высоты свыше 4-х метров. Название Девичьи слезы не случайное — многоводным водопад бывает весной, а летом, когда стоит засушливая погода, водопад истончается и роняет скупые слезы на свои камни. Чуть ниже находится второй каскад водопада.

Поляна Колдунов

На Поляне колдунов никакой растительности, кроме сосен, нет. Да и сосны растут из камней. По природе своей лес напоминает Карелию или Урал.

Экскурсионная программа: