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Путешествие в Троицкие Альпы

5
2 отзыва
Ульянкины П.
Ульянкины П. – Гид из Самары
Наш маршрут назван «Троицкими Альпами» по имени соседнего села.

В путешествии мы увидим 2 самых старых по возрасту каменных здания Самарской области, побываем на поляне Колдунов, посетим Марсово поле и Чертов палец, полюбуемся на водопад Девичьи слезы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Путешествие в Троицкие Альпы
Путешествие в Троицкие Альпы

Что вы увидите

  • Село Троицкое
  • Село Передовое
  • Поляна Колдунов
  • Марсово поле
  • Чертов палец
  • Водопад Девичьи слезы
Одним из самых красивых 🤩 уголков Самарской области по праву считаются Рачейские горы ⛰️, они лишь немного уступают по высоте Жигулям, но ландшафты его поражают даже неискушенного путника.
Село Троицкое
Здесь мы увидим 2 самых старых по возрасту каменный здания Самарской области — Богородская и Троицкая церковь ⛪, построенные в XVIII веке. Уникален и парк 🌳, заложенный помещиками Дмитриевыми, в парке растут кедры, пихты, лиственницы, плачущие березы и другие деревья.
Загадочная Каменная гряда
Каменная гряда — место загадочное. Говорят, что внутри нее проходит подземный ход, вырытый разбойниками. Ход настолько большой, что по нему запросто может проскакать тройка лошадей. Есть здесь и площадка любви. У каждого дерева на ней есть своя пара либо со сросшимися стволами либо расположенными близко друг к другу.
Чёртов палец
А мы идём дальше, и видим висячий камень или Чёртов палец, что в десятки раз больше остальных. Он стоит под уклоном к горе, ощущение, что камень упал сверху и воткнулся в землю. Рядом на площадке лежат спирали из камешков (как в Аркаиме), в центр можно положить денежку и загадать желание. Ещё это место называют Марсово поле.
Водопад Девичьи слезы
Водопады для Самарской области — редкое явление. Вот лес, его прорезает овраг и течет ручеек. И вдруг, бег ручейка обрывается, и вода падает с высоты свыше 4-х метров. Название Девичьи слезы не случайное — многоводным водопад бывает весной, а летом, когда стоит засушливая погода, водопад истончается и роняет скупые слезы на свои камни. Чуть ниже находится второй каскад водопада.
Поляна Колдунов
На Поляне колдунов никакой растительности, кроме сосен, нет. Да и сосны растут из камней. По природе своей лес напоминает Карелию или Урал.

Экскурсионная программа:

  • 08:00 — сбор группы и отправление;
  • 10:00 — санитарная остановка;
  • 12:00 — прибытие в село Троицкое, осмотр храма XVIII века. Переезд в село Передовое. Поляна Колдунов. Марсово поле. Чертов палец. Водопад Девичьи слезы;
  • 18:00 — выезд в Самару;
  • 20:00 — прибытие в город 🏙️ детали:
    • Продолжительность пешей прогулки чуть больше 6 км, но темп прогулочный.
Что входит
  • Трансфер на автобусе
  • Услуги гида
  • Страховка
Что не входит
  • Питание и вода
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Проспект Кирова, 391б
Путешествие в Троицкие Альпы
Путешествие в Троицкие Альпы
Путешествие в Троицкие Альпы
Путешествие в Троицкие Альпы

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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2 отзыва оставили туристы

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