Город трудовой доблестиСамара стала центром эвакуации промышленных предприятий, особенно авиационных заводов. Знаменитый самолёт ✈️ ИЛ-2 стал символом Самары. В годы Великой Отечественной Войны (1941-1945) сюда были эвакуированы люди и заводы с западных рубежей. А город 🏙️ стал центром военного авиастроения — именно здесь было построено более 80% всех самолетов Ил-2, который был одним из основных штурмовиков против немецкой авиации «Люфтваффе». Благодаря эвакуированным предприятиям производство в Самаре выросло в 5 раз, а население поднялось с 400 до 600 тысяч. За годы войны Самара внесла неоценимый вклад в победу над фашистской Германией.

Самара была переименована в Куйбышев, в честь В. В. Куйбышева — одного из ближайших сподвижников и советников по вопросам экономики И. В. Сталина, в 1935 году и носила это имя вплоть до 1991 года. Именно городу Куйбышев была уготована новая и очень важная роль. 10 октября 1941 года секретным постановлением правительства именно в Куйбышев из Москвы была перенесена столица ⭐️ СССР. Сюда было эвакуировано правительство СССР, весь дипломатический корпус, центральные учреждения культуры, такие как Большой театр. Именно этого важного, героического и крайне сложного периода истории 📖 нашего города мы коснемся на экскурсии 🧭. Экскурсионная программа: • Мы посетим Площадь Славы и Вечный огонь;

Обратим внимание на здание, в котором располагался эвакогоспиталь №3999;

Подробно обсудим жизнь запасной столицы и её роль в годы Великой

Отечественной Войны;

Посетим легендарный Бункер Сталина и вы обязательно узнаете, был ли в нём И. В. Сталин лично. Бункер СталинаСамый мощный из ныне рассекреченных бункеров. Его глубина — 37 метров, это высота 12-этажного дома. Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище располагалось на глубине всего в два этажа, у Рузвельта — тоже в два. Аналогов такого строительства ещё не было, особенно если брать во внимание сроки

Когда бункер рассекретили, оказалось, что никто из близлежащих домов и сами сотрудники Обкома, под зданием которого он располагался, не были в курсе существования бункера. Существует множество мрачных легенд относительно его постройки.

Организационные детали: