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«Военный Куйбышев» с посещением бункера Сталина (индивидуальная)

Анастасия А.
Анастасия А. – Гид из Самары
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию ⛳ «Военный Куйбышев» с посещением знаменитого Бункера Сталина.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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«Военный Куйбышев» с посещением бункера Сталина (индивидуальная)
«Военный Куйбышев» с посещением бункера Сталина (индивидуальная)

Что вы увидите

  • Площадь Славы и Вечный огонь
  • Здание, в котором располагался эвакогоспиталь №3999
  • Бункер Сталина
Город трудовой доблестиСамара стала центром эвакуации промышленных предприятий, особенно авиационных заводов. Знаменитый самолёт ✈️ ИЛ-2 стал символом Самары. В годы Великой Отечественной Войны (1941-1945) сюда были эвакуированы люди и заводы с западных рубежей. А город 🏙️ стал центром военного авиастроения — именно здесь было построено более 80% всех самолетов Ил-2, который был одним из основных штурмовиков против немецкой авиации «Люфтваффе». Благодаря эвакуированным предприятиям производство в Самаре выросло в 5 раз, а население поднялось с 400 до 600 тысяч. За годы войны Самара внесла неоценимый вклад в победу над фашистской Германией.
Самара была переименована в Куйбышев, в честь В. В. Куйбышева — одного из ближайших сподвижников и советников по вопросам экономики И. В. Сталина, в 1935 году и носила это имя вплоть до 1991 года. Именно городу Куйбышев была уготована новая и очень важная роль. 10 октября 1941 года секретным постановлением правительства именно в Куйбышев из Москвы была перенесена столица ⭐️ СССР. Сюда было эвакуировано правительство СССР, весь дипломатический корпус, центральные учреждения культуры, такие как Большой театр. Именно этого важного, героического и крайне сложного периода истории 📖 нашего города мы коснемся на экскурсии 🧭. Экскурсионная программа: • Мы посетим Площадь Славы и Вечный огонь;
  • Обратим внимание на здание, в котором располагался эвакогоспиталь №3999;
  • Подробно обсудим жизнь запасной столицы и её роль в годы Великой
  • Отечественной Войны;
  • Посетим легендарный Бункер Сталина и вы обязательно узнаете, был ли в нём И. В. Сталин лично. Бункер СталинаСамый мощный из ныне рассекреченных бункеров. Его глубина — 37 метров, это высота 12-этажного дома. Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище располагалось на глубине всего в два этажа, у Рузвельта — тоже в два. Аналогов такого строительства ещё не было, особенно если брать во внимание сроки
  • Когда бункер рассекретили, оказалось, что никто из близлежащих домов и сами сотрудники Обкома, под зданием которого он располагался, не были в курсе существования бункера. Существует множество мрачных легенд относительно его постройки.

Организационные детали:

  • В ходе экскурсии у вас есть возможность спуститься на глубину 37 м, познакомится с уникальной технологией строительства, заглянуть в тёмные уголки бункера, разгадать его секреты;
  • Посещение Бункера Сталина с нами возможно в выходной день;
  • Протяженность пешеходного маршрута 1, 5 км.
Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты в Бункер
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Площадь Славы, Самара
Место завершения
🏁 Площади Чапаева, Самара
«Военный Куйбышев» с посещением бункера Сталина (индивидуальная)
«Военный Куйбышев» с посещением бункера Сталина (индивидуальная)
«Военный Куйбышев» с посещением бункера Сталина (индивидуальная)
«Военный Куйбышев» с посещением бункера Сталина (индивидуальная)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анастасия А.
Анастасия А.
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