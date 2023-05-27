Море, йога и детокс: женский тур в Сочи

Пробудить свою женственность, оздоровиться с помощью йоги и медитаций и зарядиться витаминами

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Забота о себе — это естественно и приятно.

Отдохнув с нами, вы обретёте лёгкость в мыслях и теле, соединитесь со своей женской природой, почувствуете себя молодыми и красивыми, а забота о себе станет вашей полезной привычкой.

Вас ждёт проживание в уютном отеле с видом на море или лес, чистый горный воздух, специальное витаминизированное питание и занятия с опытными специалистами.

Мы будем танцевать, делать гимнастику, учиться дыхательным практикам и, конечно, отдыхать у моря и бассейна. Результатом путешествия станут ощущение внутренней гармонии и полная перезагрузка.
Море, йога и детокс: женский тур в Сочи
Море, йога и детокс: женский тур в Сочи
Море, йога и детокс: женский тур в Сочи
Море, йога и детокс: женский тур в Сочи
Море, йога и детокс: женский тур в Сочи
Море, йога и детокс: женский тур в Сочи
Море, йога и детокс: женский тур в Сочи
Ближайшие даты:
27
мая
5
авг
19
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, ж. - д. станция «Лоо», около 14:00
Завершение: Сочи, ж. - д. станция «Лоо», около 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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