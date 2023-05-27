Пробудить свою женственность, оздоровиться с помощью йоги и медитаций и зарядиться витаминами
Забота о себе — это естественно и приятно.
Отдохнув с нами, вы обретёте лёгкость в мыслях и теле, соединитесь со своей женской природой, почувствуете себя молодыми и красивыми, а забота о себе станет вашей полезной привычкой.
Вас ждёт проживание в уютном отеле с видом на море или лес, чистый горный воздух, специальное витаминизированное питание и занятия с опытными специалистами.
Мы будем танцевать, делать гимнастику, учиться дыхательным практикам и, конечно, отдыхать у моря и бассейна. Результатом путешествия станут ощущение внутренней гармонии и полная перезагрузка.
Отдохнув с нами, вы обретёте лёгкость в мыслях и теле, соединитесь со своей женской природой, почувствуете себя молодыми и красивыми, а забота о себе станет вашей полезной привычкой.
Вас ждёт проживание в уютном отеле с видом на море или лес, чистый горный воздух, специальное витаминизированное питание и занятия с опытными специалистами.
Мы будем танцевать, делать гимнастику, учиться дыхательным практикам и, конечно, отдыхать у моря и бассейна. Результатом путешествия станут ощущение внутренней гармонии и полная перезагрузка.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
5
авг
авг
19
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сочи, ж. - д. станция «Лоо», около 14:00Завершение: Сочи, ж. - д. станция «Лоо», около 13:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Сочи
Организатор и администратор ретритов, йога-туров, инструктор духовных практик, ведущая женских кругов, кругов доверия и открытого диалога. Психолог, проводник в практики работы с телом и эмоциями, массажист.Задать вопрос
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