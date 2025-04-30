Здесь не ловит интернет и нет связи, зато всегда поют птицы. Эти места располагают к созерцанию и единению с природой. Мы пройдём по горным тропам, заросшим вековыми буками, рододендронами и тисами. Полюбуемся водопадами и скалами, осмотрим руины средневековых строений. Побываем в экопоселении и на пасеке. По пути вы узнаете о флоре, фауне и истории региона.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
- Ореховский водопад — один из самых высоких на сочинском побережье. Чтобы спуститься к его подножию, придётся преодолеть 238 ступеней — и оно того стоит!
- Руины средневекового храма в глубине сказочного колхидского леса. Вы выясните, кто его построил, и мы сделаем привал на месте, где тысячи лет назад была стоянка древних людей с кремниевой мастерской
- Ажекское экопоселение с деревянным теремом, где когда-то жили золотодобытчики
- Пасека, где весной покупают мёд из горных цветов коренные сочинцы
Вы узнаете:
- о флоре и фауне Сочи
- как появились горы и ущелья в этом регионе
- о жизни первобытных людей и современных сочинцев
- мифы, легенды и удивительные, но правдивые истории
- и многое другое!
Организационные детали
- До места встречи и начала похода вам нужно добраться самостоятельно. Сделать это можно на личном автомобиле, такси или автобусе
- Дополнительно оплачивается пропуск на территорию Национального парка — 250 ₽ за каждого путешественника старше 18 лет
О маршруте
- Маршрут не очень сложный, практически без крутых подъёмов и спусков. Специального снаряжения не требуется
- Маршрут радиальный, то есть мы пройдём от точки А до точки Б и обратно. В зависимости от ваших возможностей, сил и желаний протяжённость маршрута составит от 12 до 20 км
- Летом можно искупаться в природных купелях под водопадами и в горных реках (возьмите полотенца и купальники)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 14 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Пластунка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 287 туристов
Искусствовед-культуролог по образованию, который больше 10 лет проработал журналистом. Мне очень нравится искать необычные истории, изучать мир и находить удивительные факты. Но ещё больше я люблю делиться этим с другими.Задать вопрос
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