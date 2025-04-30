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Здесь не ловит интернет и нет связи, зато всегда поют птицы. Эти места располагают к созерцанию и единению с природой. Мы пройдём по горным тропам, заросшим вековыми буками, рододендронами и тисами. Полюбуемся водопадами и скалами, осмотрим руины средневековых строений. Побываем в экопоселении и на пасеке. По пути вы узнаете о флоре, фауне и истории региона.