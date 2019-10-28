10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь

Традиции чаепития в тематической экскурсии по городу мастеров

Екатерина
Задать вопрос
Екатерина – представитель гидов
Через историю традиционного местного чаепития вы познакомитесь с символами тульской земли.

В Музее самовара узнаете о тонкостях производства и видах этого устройства; примете участие в интерактивной музыкальной программе с участием гармониста и, конечно, откроете главные секреты самой известной разновидности русского пряника.
11300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь

Что вас ожидает

Тематическая прогулка по Туле
Перед тем, как познакомиться с традициями тульского чаепития, вы пройдетесь по старинным улицам города мастеров, которых уже нет на современной карте: Миллионной, Староникитской, Посольской, Грязевской, Лопатинской. Я расскажу вам, кто был владельцем производства самоваров и пряников 100 лет назад, какие районы в прошлом считались престижными для проживания богатых купцов, а возле памятников тульскому прянику и тульскому чаепитию вы сможете сделать памятные фотографии.

Мир самоваров
Возле стен Тульского кремля находится тематический музей, в котором вы познакомитесь с устройством самовара, научитесь правильно определять его формы (яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой), а также узнаете, из каких материалов делали самовар знаменитые фабриканты Ваныкин, Капырзин, Шемарин и Баташев.

«Играй, гармонь любимая!»
В нашей программе также будет удивительный музей, в котором представлены гармони, баяны и аккордеоны, привезенные с разных концов земли. Здесь вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна. А музыкальные экспонаты буквально оживут перед вами в руках профессионального гармониста, который поделится секретами их производства и порадует душевным исполнением. А в завершении вам предложат поучаствовать в викторине «Угадай мелодию» из репертуара советской и современной музыки.

Секреты тульского пряника
В очередном музее вы услышите о том, какую историю хранит самый известный русский пряник, ставший главным брендом Тулы. Вы услышите о национальных пряничных производствах в Вязьме, Городце, Германии, Австрии, Китае, откроете роль сухих духов в приготовлении пряника, узнаете о требованиях к пекарю и видах начинок для кондитерского изделия. Вы проследите весь путь приготовления пряника — от теста до готового состояния — и увидите, как правильно его запечатывать. После этого вас будет ждать атмосферное чаепитие, во время которого мы поговорим о его философии и традициях, о том, почему «дом — полная чаша», как пить чай «вдогонку», «вприкуску», «внакладку» и «вприглядку», и зачем Борис Кустодиев изобразил на картине «Купчиха за чаем» арбуз и фрукты на чайном столе.

Дополнительная опция
При желании, вы можете поучаствовать в мастер-классе по изготовлению знаменитых тульских пряников.

Стоимость экскурсии с мастер-классом: для 4 человек — 12850 рублей, для 5 человек — 12850, для 6 человек — 14750, для 7 человек — 16380, для 8 человек — 18000, для 9 человек — 19630 рублей.

Организационные детали

  • Стоимость программы для 5 человек — 11300 р., для 6 человек — 12900 р., для 7 человек — 14200 р., для 8 человек — 15500 р, для 9 человек — 16900 р.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей профессиональной команды.
  • Экскурсия пешеходная, все музеи находятся в пешей доступности.
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — 350 рублей с человека.
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Екатерина
Екатерина
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г.Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2019
Были 27 октября на экскурсии в составе 2 взрослых и два 11ти-летних ребёнка.Очень благодарны гиду Татьяне за интересный, содержательный рассказ о Туле: её достопримечательностях, знаменитых тулянах (нам это название жителей понравилось больше,чем туляки). Очень понравилось изготовление пряников в Музее международного пряника, рассказ об истории тульского самовара в Музее Самовара. Восхитил Музей Оружия, а в Музее Гармони нам подарили такой заряд позитива! Честь и хвала главе региона, который столько сил и средств вкладывает в украшение и развитие Тулы! Хочется вернуться в этот город снова. И огромная благодарность Екатерине Донской за организацию нашего знакомства с Тулой! День провели в радостном и восторженном настроении. Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
19 мая 2019
Огромное спасибо!
Екатерина - профессионал своего дела и душевный человек!
Остались прекрасные впечатления о городе и желание вернуться еще!
25 марта 2019
Всем добрый день. Побывали в Туле. С гидом Екатериной немного экскурсию видоизменили под наши "хотелки" - поскольку в команде экскурсантов были подростки-мальчики, то сделали больший упор на просмотр и интерактив с оружием, исторические события, битвы и легенды. Екатерина нам предоставила свою коллегу Валентину, которая прекрасно нашла подход к мальчишкам, терпела и корректировала их выкрутасы и, конечно, смогла ответить на все каверзные вопросы. Очень нам понравился Кремль, его музей оружия и Бронепоезд №13. Гиды всех музеев абсолютно увлеченные своим делом люди, полностью погруженные в свою работу и любящие ее. Экскурсии заняли больше положенного времени, потому что невозможно было этих людей остановить (да и незачем было). Гид прекрасно сориентировалась в обстановке и переформатировала наше перемещение по дальнейшим объектам.
Конечно, и Шлем нас восхитил. Этот роскошный музей оказался не только высотой в 5 этажей, но и оснащенным высокотехнологичной техникой, уникальными экспонатами, молодыми экскурсоводами-специалистами. Ребята наши слушали затаив дыхание, вопросов почти не было, т.к. все ответы сразу же были в речи экскурсовода. После экскурсии много времени еще провели в тире и на интерактивных стендах, сделали массу фотографий, изучили оружие разных времен и поколений.
В общем, благодарны Туле за гостеприимство, Екатерине за грамотный индивидуальный подход к туристам.
Виктория
17 марта 2019
Экскурсия понравилась очень, пряники, самовары, гармонь...
Про самовары очень познавательно и интересно.
А гармонь - волшебно, пели и плясали от души.
Огромное спасибо!!!
27 февраля 2019
Отличная экскурсия!
17 февраля 2019
Мы в восторге! Сразу скажу , что в гидах мы понимаем, услугами профессиональных экскурсоводов пользуемся в каждом нашем путешествии. Спасибо Екатерине за прекрасный день. Мы приехали из Москвы, Екатерина встретила нас на вокзале и сразу же началась экскурсия. До вечера она была с нами, отвечала на все наши вопросы. Экскурсия очень интересная, хорошо подготовленная, насыщенная. РЕКОМЕНДУЕМ.
8 февраля 2019
В Туле первый раз. Экскурсовод Татьяна-замечательный рассказчик. Было интересно, время пролетело незаметно. Грамотно построен маршрут. Мастер класс по изготовлению пряников очень душевный, получили заряд хорошего настроения на весь день. В музее самоваров узнали для себя много нового и интересного, а в "Музее гармони деда Филимона" нас ждал сюрприз-настоящий концерт ))). Получили массу замечательных эмоций. Всем огромное спасибо. Будем рекомендовать путешествия с Трипстером своим знакомым.
Мария
9 января 2019
Экскурсия очень многогранна. Обзорная очень интересная вокруг Кремля, интерактивное можно сказать шоу в Музее Гармони, индивидуальная экскурсия по Музею Самоваров, мастер-класс по изготовлению пряников под руководством зажигалки-хохотушки. Все это оставило незабываемые впечатления, мы в восторге
16 июля 2018
Добрый день! Наша семья посетила Тулу впервые. Это был правильный выбор - начать знакомство с городом именно с экскурсии Тульские бренды. Посещение музеев Пряника, Гармони и Самовара... Все это вперемешку с пешими прогулками в Кремле, вокруг Кремля. Много истории. Нам очень понравилось! Конечно, отдельное спасибо Дмитрию, который сопровождал нас в этом путешествии от и до. Мы путешествуем с Трипстером уже второй раз. Очень довольны экскурсиями, гидами и вообще подходом.
10 июня 2018
Добрый день. Обычно не пишу отзывы, но тут прямо захотелось. Ходили на экскурсию с гидом Дмитрием. Дмитрий - приятный в общении молодой человек, увлекательный рассказчик и профессионал с большой буквы. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и обязательно будем рассказывать о ней друзьям и знакомым. Экскурсия очень насыщенная. Помимо того, что Дмитрий рассказывал нам о городе и его истории, мы узнали много нового в музее гармони, послушали игру на нескольких гармонях разных видов. Было необычайно приятно увидеть молоденького гармониста в музее: ждали встречи с дедулей лет семидесяти. :) Михаилу привет и отдельное спасибо. Потом в музее самоваров мы провели около часа, тоже познавательно и нескучно. И последним пунктом был рассказ об истории пряника вообще и особенностях тульского пряника в частности. Нам дали возможность поучаствовать в изготовлении пряника и украшении разноцветной глазурью. Все девушки-экскурсоводы в музеях были замечательные: никакого заунывного бубнения под нос: всех было интересно и легко слушать. Хочется также отметить организацию всего мероприятия: все оперативно и никаких сложностей и недопонимания не возникло. Спасибище за прекрасный день: влюбилась в Тулу. :)))

Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

Тула — город героев и мастеровТула — город героев и мастеровТула — город героев и мастеров
скидка10%
3700 ₽
3330 за экскурсию
2.5 часа
93 отзыва
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
Тула — одно из тех редчайших мест, в котором любой путешественник найдет что-то себе по душе: город славится не только своей военной историей (тульским кремлем XVI века и званием города-героя), но и вкуснейшими печатными пряниками, изумительными самоварами, хроматической гармоникой и, конечно, оружейным производством. На экскурсии я раскрою смысл старинной поговорки «Тула — щит и арсенал России», удивлю историческим и культурным потенциалом Тульского региона.
Большое путешествие в Ясную ПолянуБольшое путешествие в Ясную ПолянуБольшое путешествие в Ясную Поляну
9800 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Окунуться в мир Толстого и его произведений
Ясная Поляна — родовое имение Льва Толстого. Здесь он родился, прожил большую часть жизни, здесь он похоронен. Здесь был его любимый дом, гнездо его семьи и рода. На экскурсии вы узнаете, как события, окружение, природа Тульского края отражались на станицах произведений писателя. Познакомитесь с историей усадьбы, сложившейся в 18-19 веках, насладитесь красотой парка и зеркальной гладью Большого пруда, побываете на могиле писателя. А расположенная в 5 км от усадьбы железнодорожная станция Козлова Засека дополнит образ жизни начала XXвека.
Лев Толстой и Тула: связующие нитиЛев Толстой и Тула: связующие нитиЛев Толстой и Тула: связующие нити
3500 за экскурсию
2 часа
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
«Мой адрес всегда: Тула» — именно так часто заканчивал письма Л.Н. Толстой своим многочисленным друзьям и знакомым. Миллионы людей во всем мире знают и любят Ясную Поляну, родину писателя. Но нельзя забывать, что его творческая и общественная деятельность были связаны ещё и с самой Тулой. Я покажу вам здания в городе, не раз видавшие Толстого, и познакомлю с многогранной личностью великого человека.

Выбирайте и другие экскурсии в Туле

Музеи и искусствоГрупповыеИстория и архитектураИндивидуальныеОбзорныеНеобычные маршрутыПешкомДля детейВсеЗа городомНа автомобилеСо скидкой