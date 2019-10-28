10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тематическая прогулка по Туле

Перед тем, как познакомиться с традициями тульского чаепития, вы пройдетесь по старинным улицам города мастеров, которых уже нет на современной карте: Миллионной, Староникитской, Посольской, Грязевской, Лопатинской. Я расскажу вам, кто был владельцем производства самоваров и пряников 100 лет назад, какие районы в прошлом считались престижными для проживания богатых купцов, а возле памятников тульскому прянику и тульскому чаепитию вы сможете сделать памятные фотографии.

Мир самоваров

Возле стен Тульского кремля находится тематический музей, в котором вы познакомитесь с устройством самовара, научитесь правильно определять его формы (яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой), а также узнаете, из каких материалов делали самовар знаменитые фабриканты Ваныкин, Капырзин, Шемарин и Баташев.

«Играй, гармонь любимая!»

В нашей программе также будет удивительный музей, в котором представлены гармони, баяны и аккордеоны, привезенные с разных концов земли. Здесь вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна. А музыкальные экспонаты буквально оживут перед вами в руках профессионального гармониста, который поделится секретами их производства и порадует душевным исполнением. А в завершении вам предложат поучаствовать в викторине «Угадай мелодию» из репертуара советской и современной музыки.

Секреты тульского пряника

В очередном музее вы услышите о том, какую историю хранит самый известный русский пряник, ставший главным брендом Тулы. Вы услышите о национальных пряничных производствах в Вязьме, Городце, Германии, Австрии, Китае, откроете роль сухих духов в приготовлении пряника, узнаете о требованиях к пекарю и видах начинок для кондитерского изделия. Вы проследите весь путь приготовления пряника — от теста до готового состояния — и увидите, как правильно его запечатывать. После этого вас будет ждать атмосферное чаепитие, во время которого мы поговорим о его философии и традициях, о том, почему «дом — полная чаша», как пить чай «вдогонку», «вприкуску», «внакладку» и «вприглядку», и зачем Борис Кустодиев изобразил на картине «Купчиха за чаем» арбуз и фрукты на чайном столе.

Дополнительная опция

При желании, вы можете поучаствовать в мастер-классе по изготовлению знаменитых тульских пряников.

Стоимость экскурсии с мастер-классом: для 4 человек — 12850 рублей, для 5 человек — 12850, для 6 человек — 14750, для 7 человек — 16380, для 8 человек — 18000, для 9 человек — 19630 рублей.