Полуостров Гамова - жемчужина Приморья

Узнать о богатой природе и истории края в путешествии по заповедным местам Хасанского района

Индивидуальная
В поездке вы отправитесь навстречу первозданным видам, лазурной воде, гротам и реликтовым соснам, приютившимся на краю обрывов.

Полюбуетесь украшением полуострова — бухтой Теляковского.

От бывшего сотрудника национальных парков узнаете интересные факты о местной фауне.

А также осмотрите старинный замок графа Янковского и услышите о людях, оставивших след в жизни края.
Полуостров Гамова - жемчужина Приморья
Полуостров Гамова - жемчужина Приморья
Полуостров Гамова - жемчужина Приморья
Полуостров Гамова - жемчужина Приморья
Полуостров Гамова - жемчужина Приморья
Полуостров Гамова - жемчужина Приморья
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с историей и природой региона

По пути на юг Приморья вы познакомитесь с историей освоения Хасанского района и узнаете, как складывались отношения с его первопоселенцами — китайцами, корейцами, представителями тунгусо-манчжурских народов. И конечно, особый разговор будет о флоре и фауне заповедного Приморья. Вы услышите истории от гида, работавшего в местных национальных парках, и узнаете об обитателях края — тиграх и леопардах, медведях, строящих жилища на деревьях, жизни осьминогов, мифах об акулах и других интересных фактах.

Полуостров Гамова

Подъезжая к полуострову, остановимся в поселке Витязь, где вы осмотрите заброшенный замок. Это единственная сохранившаяся на Дальнем Востоке постройка династии Янковских. Здесь вы узнаете о знаменитых основателях приморских загородных поместий и их роли в истории Владивостока. А после отправитесь к другому берегу, где оцените панорамы острова «Томящегося сердца» и погуляете по красивой бухте Теляковского. В завершение поговорим о морском заповеднике, его истории, сложностях при создании и успешном преодолении бюрократических трудностей.

🥘 В программу также входит обед на берегу моря, приготовленный при вас из свежих местных морепродуктов в китайской сковородке типа вок.

Организационные детали

  • Поездка проходит на 3-дверном автомобиле Suzuki Grand Vitara 2003 года, это удобный транспорт для посещения локаций маршрута даже в условиях плохой погоды
  • Обед из морепродуктов включён в стоимость
  • Экскурсию можно дополнить профессиональной фотосъёмкой, доплата составит 2000 рублей
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные☀️На весь деньПриморский край🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений во Владивостоке

Полуостров Гамова: Очаровательная природа заповедника (джип-тур)
16 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
Пять
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Полуостров Гамова: Очаровательная природа заповедника (джип-тур)
Полуостров Гамова - красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье
6 250 за 1 человека
Из Владивостока - в заповедное Приморье
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
19 490 за 1-4 чел.
Полуостров Гамова - Дальневосточный Морской Заповедник
11 часов
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Полуостров Гамова - Дальневосточный Морской Заповедник
Одним из настоящих чудес природы является полуостров Гамова
17 000 за 1-3 чел.
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
7 часов
🚶 Пешая
Для красивых фото
Михаил
Нет отзывов
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
Мыс Брюса - одно из самых фотографируемых мест Приморья
11 000 за 1-3 чел.
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Юлия
Нет отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Открыть чудесный уголок Приморья, побывать в заповедных бухтах и увидеть заброшенные шхуны
3 700 за 1 человека
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александра
Нет отзывов
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
Исследовать один из нетуристических уголков Приморья и прогуляться среди отвесных скал
15 000 за 1-3 чел.
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
13 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Константин
4.7
3 отзыва
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского, увидеть морских котиков и искупаться в бухте
18 000 за 1-3 чел.
Авантюризм и надежда: жить на краю света
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лидия
4.8
22 отзыва
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Мы пройдёмся по самым сокровенным местам Владивостока и узнаем о том, как зарождался город на окраине огромной империи
4 000 за 1-4 чел.
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Ксения
4.6
5 отзывов
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем
8 450 за 1-3 чел.
Полуостров Гамова
15 часов
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Полуостров Гамова
от 6 250 за 1 человека
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Пять
5
1 отзыв
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
Вас ждут природа, море, видовые площадки и история
3 500 за 1 человека
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лидия
5
58 отзывов
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, - пешеходная прогулка
40003 600 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ