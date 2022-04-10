Что вас ожидает

Знакомство с историей и природой региона

По пути на юг Приморья вы познакомитесь с историей освоения Хасанского района и узнаете, как складывались отношения с его первопоселенцами — китайцами, корейцами, представителями тунгусо-манчжурских народов. И конечно, особый разговор будет о флоре и фауне заповедного Приморья. Вы услышите истории от гида, работавшего в местных национальных парках, и узнаете об обитателях края — тиграх и леопардах, медведях, строящих жилища на деревьях, жизни осьминогов, мифах об акулах и других интересных фактах.

Полуостров Гамова

Подъезжая к полуострову, остановимся в поселке Витязь, где вы осмотрите заброшенный замок. Это единственная сохранившаяся на Дальнем Востоке постройка династии Янковских. Здесь вы узнаете о знаменитых основателях приморских загородных поместий и их роли в истории Владивостока. А после отправитесь к другому берегу, где оцените панорамы острова «Томящегося сердца» и погуляете по красивой бухте Теляковского. В завершение поговорим о морском заповеднике, его истории, сложностях при создании и успешном преодолении бюрократических трудностей.

🥘 В программу также входит обед на берегу моря, приготовленный при вас из свежих местных морепродуктов в китайской сковородке типа вок.

Организационные детали