Что вы увидите
- Библиотека Аалто
- дом
- где жила фрейлина последней русской императрицы
- дом с пеликаном
- Эрмитаж и храм искусств
- самый старый обитаемый дом в России 17 века
- замок
- архив
- часовая башня
- панорамные виды залива.
Релакс-экскурсия в ощущениях. Полное погружение в атмосферу Выборга.
В основе будет архитектура модерна, но не только она.....
Что мы будем делать на экскурсии 🧭 город;Прикасаться к стенам домов;Испытывать оптические иллюзии;Экспериментировать с пространством;Путешествовать по эмоциональному пространству города.
Вы узнаете
- Что делали архитекторы, чтобы играть на наших чувствах;
- Как история 📖 зданий влияет на их восприятие;
- Почему так важно, что у нас под ногами и над головой.
Кто нам поможет
- Алвар Аалто
- Уно Ульберг
- Аксель Гюльден
- Паво Уотила
- Аллан Шульман
Для кого экскурсия?
- Для тех, кому интересно испытать новые ощущения.
- Для тех, кто хочет узнать новое об архитектуре и о самом себе.
- Во время экскурсии идет индивидуальная работа с каждым участником.
Что не входит
- Кофе-брейк по желанию гостей
Начало
🚩 Красная площадь, у памятника Ленину
Место завершения
🏁 Крепостная площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Ю.
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Оксана Ю. проводит ещё 3 экскурсии
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