  1. Россия
  2. Экскурсии

Чувствовать Выборг

5
2 отзыва
Оксана Ю.
Оксана Ю. – Гид из Выборга
Чувствовать Выборг
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Чувствовать Выборг
Чувствовать Выборг

Что вы увидите

  • Библиотека Аалто
  • дом
  • где жила фрейлина последней русской императрицы
  • дом с пеликаном
  • Эрмитаж и храм искусств
  • самый старый обитаемый дом в России 17 века
  • замок
  • архив
  • часовая башня
  • панорамные виды залива.
Релакс-экскурсия в ощущениях. Полное погружение в атмосферу Выборга.
В основе будет архитектура модерна, но не только она.....
Что мы будем делать на экскурсии 🧭 город;
  • Прикасаться к стенам домов;
  • Испытывать оптические иллюзии;
  • Экспериментировать с пространством;
  • Путешествовать по эмоциональному пространству города.
    • Вы узнаете
    • Что делали архитекторы, чтобы играть на наших чувствах;
    • Как история 📖 зданий влияет на их восприятие;
    • Почему так важно, что у нас под ногами и над головой.
    Кто нам поможет
    • Алвар Аалто
    • Уно Ульберг
    • Аксель Гюльден
    • Паво Уотила
    • Аллан Шульман
    Для кого экскурсия?
    • Для тех, кому интересно испытать новые ощущения.
    • Для тех, кто хочет узнать новое об архитектуре и о самом себе.
    • Во время экскурсии идет индивидуальная работа с каждым участником.
    Что входит
    • Услуги гида.
    Что не входит
    • Кофе-брейк по желанию гостей
    Начало
    🚩 Красная площадь, у памятника Ленину
    Место завершения
    🏁 Крепостная площадь
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг
    Чувствовать Выборг

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Оксана Ю.
    Оксана Ю.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    2 отзыва оставили туристы

    Оксана Ю. проводит ещё 3 экскурсии

    Трансформации Выборга, разговор о смыслах
    2 200
    3 часа
    Трансформации Выборга, разговор о смыслах
    По маршруту выборгского трамвая
    1 000
    2 часа
    По маршруту выборгского трамвая
    Психология выборгского модерна. Интерактивная экскурсия в наблюдениях и впечатлениях
    5 500
    5 часов
    Психология выборгского модерна. Интерактивная экскурсия в наблюдениях и впечатлениях

    Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

    Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
    1 700
    2 часа
    Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
    229 отзывов
    Прогулки по средневековому Выборгу
    Обзорная экскурсия по старому Выборгу
    2 500
    1.5 часа
    Обзорная экскурсия по старому Выборгу
    88 отзывов
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    1 950
    2 часа
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    83 отзыва
    Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
    Замок и улочки средневекового Выборга
    455
    2 часа
    Замок и улочки средневекового Выборга
    80 отзывов
    Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    4 000
    3.5 часа
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    76 отзывов
    Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
    Средневековый Выборг
    260
    2 часа
    Средневековый Выборг
    68 отзывов
    Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии