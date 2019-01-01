Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

Что вас ожидает

Выборг вдоль и поперек: прогулка 👣 с местным жителем

В поисках идеальных ракурсов для фото мы обойдем главные визитные карточки города: вы увидите единственный в России средневековый замок 🏰, пряничную Старую Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто, старинную Часовую башню и Рыночную площадь с Круглой башней, костёл Св. Гиацинта и усадьбу Бюргера. Но, конечно, мы не ограничимся только главными достопримечательностями 🏛️, а копнем поглубже. С моей помощью вы:

рассекретите потайные места Выборга (например, бульвар с сохранившимися финскими домами)

найдете Таверну, в которой готовят аутентичные средневековые блюда

попробуете самый вкусный выборгский крендель и чешский трдельник

узнаете небанальные факты о Выборге и его жителях.

Фотосессия 📷 в декорациях Средневековья

За два часа я помогу вам создать замечательную коллекцию фото-воспоминаний о Выборге. А если вы захотите не только позировать, но и самостоятельно фотографировать на телефон или камеру, я подскажу нетривиальные и удачные ракурсы достопримечательностей 🏛️ и поделюсь небольшими профессиональными советами по фотосъемке.

Организационные детали