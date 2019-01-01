Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

Выборг вдоль и поперек: прогулка 👣 с местным жителем В поисках идеальных ракурсов для фото мы обойдем главные визитные карточки города: вы увидите единственный в России средневековый замок 🏰, пряничную Старую Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто, старинную Часовую башню и Рыночную площадь с Круглой башней, костёл Св. Гиацинта и усадьбу Бюргера. Но, конечно, мы не ограничимся только главными достопримечательностями 🏛️, а копнем поглубже. С моей помощью вы:
рассекретите потайные места Выборга (например, бульвар с сохранившимися финскими домами)
найдете Таверну, в которой готовят аутентичные средневековые блюда
попробуете самый вкусный выборгский крендель и чешский трдельник
узнаете небанальные факты о Выборге и его жителях.
Фотосессия 📷 в декорациях Средневековья За два часа я помогу вам создать замечательную коллекцию фото-воспоминаний о Выборге. А если вы захотите не только позировать, но и самостоятельно фотографировать на телефон или камеру, я подскажу нетривиальные и удачные ракурсы достопримечательностей 🏛️ и поделюсь небольшими профессиональными советами по фотосъемке.
Организационные детали
До Выборга вы добираетесь самостоятельно. Гид-фотограф встретит вас у отеля, вокзала или парковки, где вы оставили авто.
Во время прогулки мы можем остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)
Передвигаться по городу будем пешком, поэтому важно выбрать удобную обувь, а с собой в рюкзачке можно дополнительно прихватить и что-то на каблуках😉
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Мария, я занимаюсь фотографией более 10 лет. Для меня это дело, которому хочется посвятить всю жизнь. Невозможно описать словами чувство, когда помогаешь запечатлеть на камеру теплые и важные моменты жизни и получаешь восторженные отзывы о проделанной работе.