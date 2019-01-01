Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

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Фото-приключение в старинном Выборге

Исследовать город в компании гида-фотографа и сохранить на память профессиональные снимки

Мария
Мария – Гид из Выборга
Сказочные улицы Старого города, жилые шведские здания, величественный замок 🏰 и секретные места, скрытые от глаз туристов: это лишь часть того, что ждет вас на фотопрогулке 👣.

Мы исследуем мощеные закоулки Выборга, раскроем секреты местных жителей, отыщем самый вкусный крендель.

И, разумеется, сделаем десятки атмосферных кадров на фоне памятников Средневековья!
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 51004 080 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге

Что вас ожидает

Выборг вдоль и поперек: прогулка 👣 с местным жителем
В поисках идеальных ракурсов для фото мы обойдем главные визитные карточки города: вы увидите единственный в России средневековый замок 🏰, пряничную Старую Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто, старинную Часовую башню и Рыночную площадь с Круглой башней, костёл Св. Гиацинта и усадьбу Бюргера. Но, конечно, мы не ограничимся только главными достопримечательностями 🏛️, а копнем поглубже. С моей помощью вы:

  • рассекретите потайные места Выборга (например, бульвар с сохранившимися финскими домами)
  • найдете Таверну, в которой готовят аутентичные средневековые блюда
  • попробуете самый вкусный выборгский крендель и чешский трдельник
  • узнаете небанальные факты о Выборге и его жителях.

Фотосессия 📷 в декорациях Средневековья
За два часа я помогу вам создать замечательную коллекцию фото-воспоминаний о Выборге. А если вы захотите не только позировать, но и самостоятельно фотографировать на телефон или камеру, я подскажу нетривиальные и удачные ракурсы достопримечательностей 🏛️ и поделюсь небольшими профессиональными советами по фотосъемке.

Организационные детали

  • До Выборга вы добираетесь самостоятельно. Гид-фотограф встретит вас у отеля, вокзала или парковки, где вы оставили авто.
  • Во время прогулки мы можем остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)
  • Передвигаться по городу будем пешком, поэтому важно выбрать удобную обувь, а с собой в рюкзачке можно дополнительно прихватить и что-то на каблуках😉
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге
Фото-приключение в старинном Выборге

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Мария
Мария
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Мария, я занимаюсь фотографией более 10 лет. Для меня это дело, которому хочется посвятить всю жизнь. Невозможно описать словами чувство, когда помогаешь запечатлеть на камеру теплые и важные моменты жизни и получаешь восторженные отзывы о проделанной работе.
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